Faruk Šehić o političkoj sceni u BiH: Sve mi to djeluje kao namješteno

Faruk Šehić, bosanskohercegovački pisac, za N1 je kazao da mu se čini da sve što se trenutno dešava na političkoj scenu u BiH je nemješteno.

Kazao je da kad posmatra to sve sa neke distance ima osjećaj da je sve lažno.

“Da su to političke igre. Sa jedne strane oni su privatno jako dobri, dogovaraju se. Ne mogu to nikako dokučiti, mislim da mi to sve djeluje kao namješteno. Sa jedne strane to je sve ozbiljno i stvarno, jer utiče na obične ljude. Ljudi u nekim malim mjestima shvataju to vrlo ozbiljno. Govor mržnje u političkom spektru može da utiče jako negativno. Ljudi neće razumjeti da se oni poslije smiju, da se zezaju”, kazao je.

Komentarisao je i Programsku deklaraciju SDA, koja je izazvala lavinu reakcija, kazavši da ne vidi ništa sporno u tom dokumentu.

“To je samo akt jedne stranke, nije to ustavno-pravi dokument. Na kraju krajeva, sve države u okruženju su republike, i mi funkcionišemo, samo se ne zovemo tako. Mislim da se ne smije mijenjati ustavno-pravni poredak bez volje jednog naroda i ja sam protiv toga. Naravno, ja bih volio da bude republika, građanska, a neka se zove kako hoće. Ali mi u ovom trenutku nismo zreli za to trenutno. Možda ćemo nekad biti, ja navijam za to”, poručio je Faruk Šehić u razgovoru sa Ivanom Erić.

(N1)