Faruk Šehić : Biznismeni genocida

Oduvijek mi je bila zanimljiva politička kasta ljudi kojima je Sarajevo centar univerzuma. I ne samo oni nego i takozvani obični ljudi koji im daju podršku na izborima. Raznorodna je ta kasta i mogla bi se podijeliti na dvije grupacije, što me trenutno ne zanima.

Piše : Faruk Šehić (Oslobođenje)

Ono što me zanima je kako smo došli u situaciju da više ne postoji kritična politička masa ljudi koji će se suprotstaviti situaciji u kojoj se nalazimo. Situacija je gora nego u aprilu 1992. kada je počeo rat a ljudi u patikama sa lovačkim puškama ustali da brane svoje živote i ideju jedne zemlje od istorijskog nestanka.

Kako smo došli do toga da kao normalno prihvatamo činjenicu da hrvatski i srpski nacionalisti, koji sve rade pod ruku kako su i radili u dobrom dijelu rata, skoro otvoreno, u pismenoj i usmenoj formi, neprestano papagajski ponavljaju svoje političke ciljeve. A to su komadanje ove zemlje i ove države na srpski, hrvatski dio. Ono što ostane je neki novi bantustan, novi Lesotho, koncentracioni logor za sve one koji nisu ni Srbi ni Hrvati.

Došli smo tako što se famozno i nepostojeće političko Sarajevo, babaroga mainstream medija u Hrvatskoj, bavilo pljačkanjem svoga naroda. Ono se bavilo zgrtanjem novca koji su dobijali za krokodilske suze koje su lili pred arapskim svijetom. Jer suze znače novac. Lažne suze nad genocidnom sudbinom koja je zadesila njihov narod tako što je vođa tog naroda rekao najgluplju izreku u povijesti čovječanstva: “Spavajte mirno, rata neće biti.”

O, da, rata je bilo. Svi ga stalno osjećamo. I sve ovo što se sada dešava u političkom smislu je posljedica nezavršenog rata. Rata koji smo morali naprasno prekinuti, jer su nam naši saveznici zabranili da oslobodimo Banjaluku i na taj način jednom završimo sa genocidnom tvorevinom.

Bukvalno je politička stranka SDA prodala humani, politički i svaki drugi kapital koji smo imali na osnovu žrtve, koju smo kao najbrojniji narod u BiH podnijeli. Jer da nije bilo jednog naroda i Armije BiH Bosna i Hercegovina bi prestala postojati još 1992.

SDA je ‘prodala’ našu žrtvu, našu krv za novac koji je iskoristila za svoje bogaćenje. SDA je prodala sav politički kapital koji smo imali tako što je koketirala sa raznim bliskoistočnim zemljama umjesto da je trajno napravila pakt sa USA, na način na koji su to uradili kosovski Albanci. Ali ne možeš sjediti na dvije-tri stolice istovremeno. Sada ne sjediš ni na jednoj stolici, sve su ti stolice izmaknute. Izgubio si prostor genocidne tvorevine jer tamo se nesrbi šikaniraju legalno kroz institucije sistema koji je SDA uvijek podržavala i bila u savezu sa strankama što provode vlast na genocidnom prostoru. Sama činjenica da u genocidnoj tvorevini Bošnjaci nemaju pravo da izučavaju vlastiti jezik i da ga zovu kako oni hoće dovoljan je vid aparthejda u tvorevini nastaloj na najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

Zato jer ste vi prodali genocid. Unovčili ste genocid za vaše feude na prostoru od Kozije do Latinske ćuprije. U slučaju novog rata vaši potomci neće stradati, vaše bogatstvo je u stranim bankama. Prodaćete ovaj narod kao što su ga prodavali vaši aktivisti u Prijedoru gdje su puške koje su trebale biti namijenjene za odbranu prodavane za 1.500-2.000 njemačkih maraka. Na kraju su skupa svi završili u logorima. I mešetari i jadni, goloruki građani. Tako neman rata dođe i proguta čak i one koji su mislili da će zaraditi na svojim sunarodnjacima.

Mi smo na istorijskoj vjetrometini puno goroj nego što je to bilo 1878. ili 1941. ili 1992., da izaberem okvirne datume kada je ovdašnji narod završavao u jami prerezanog grla, ili kao izbjeglica po cijelom Balkanu sve do Turske.

Sada imamo Zaru, imamo tržne centre, ne padaju granate. SDA je razvila generaciju nove elite, i ne samo SDA nego i njeni prirepci, uključujući i takozvanu urbanu, biva, nenacionalističku elitu. Ne znam koji su mi gori, za SDA elitu barem znaš kakvi su bezosjećajni govnari koji i danas harače i pljačkaju svoj narod. Žive na kostima mrtvih u genocidu i na kostima živih od kojih uzimaju poreze. Nama je rat i genocid donio to da imamo najskuplje režije u Evropi, a skoro najmanje plate.

Bitno je biti Bošnjak musliman od Baščaršije do Marijin Dvora. Ovi malo ambiciozniji bi to rastegli na potez od Kozije do Latinske ćuprije. Ili je bitno biti dio druge elite, one koja je navodno u sukobu sa ezdeaovskom elitom. Svaki izbori se poslije svedu na podjelu kolača u javnim preduzećima, nadzornim i upravnim odborima, programskim savjetima i sličnim izmišljotinama za stranačke uhljebe. Cijela administracija SAD-a broji 800.000 zaposlenih u zemlji od 300 miliona stanovnika, dok naša administracija broji cca. 100.000 u zemlji od 3,5 miliona stanovnika.

Obični ljudi su prepušteni sebi u svakom smislu; civilizacijski i politički zapušteni. Oni su topovsko meso za narednu klanicu velikih istorijskih razmjera. Gori od SDA demagoga su jedino ove nove demokrate koje zabavljaju narod pitanjima od lokalnog političkog značaja dok nam je glava na panju. Sitni politički uhljupi nedorasli vođenju državne politike, klovnovi i samopromoteri. Svi ti političari koji nemaju nikakvu viziju ove zemlje i države, bilo da dolaze sa takozvane desnice ili još takozvanije ljevice. Takozvano političko Sarajevo od Delikatesne radnje do Metropolisa..