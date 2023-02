U svijetu Andreja Plenkovića – alfe i omege HDZ-a, do prije koju sedmicu/tjedan je sve izgledalo poput prave političke bajke. Toliko mu je, navodno, dobro išlo da je čak čitavu prošlu godinu pompezno nazvao – „godinom isporuke“.

Vrhunac je bio ulazak Hrvatske u „eurozonu“, ali i Šengen i to kao prve zemlje, koja je te dvije zahtjevne zadaće obavila u isto vrijeme. Isporučila!

Hladan tuš.

Piše : Faruk Kajtaz

Likovao je Plenković na press konferencijama i u Saboru. Opoziciju dodatno omalovažavao, ismijavao i bacao pod noge. Čak joj i servirao i „rusku stupicu“ u koju je dezorijentirana i fragmentirana grupacija spremno – upala. Kao u živo blato.

A onda su počeli problemi u raju…nakupili se oblaci…

Šengen je očekivano naišao na odobravanje, ali je prelazak sa nacionalne valute – kune na euro bio puno više od „čisto tehničkog pitanja“. Bez obzira na uvjeravanja iz Vlade RH, kako sve ide po planu, ipak je došlo do neugodnih poskupljenja.

Plenković je odgovorio brutalnom poreznom akcijom što je samo pojačalo bijes „običnog puka“. Osim toga, uvođenje eura u vrijeme najvećih inflatornih stopa u zadnjih desetak godina u EU je samo pogoršalo stvari, obzirom se teško moglo razaznati da li su poskupljenja izbog inflacije ili grabeži trgovaca?

I ono najgore; građani Hrvatske su tek sa prihvatanjem eura na djelu skontali koliko loše žive u odnosu na razvijeni dio EU. Koliko su im cijene osnovnih namirnica, čak i znatno više, iako su im plate značajnije niže!? Uvođenje eura se tako pokazalo kao hladan tuš, ali i potvrda one stare izreke da je i put do zvjezda popločan dobrim namjerama.

Ali, svašta je Plenković politički preživo u svojim rekordnim mandatima, pa će u ovu zavrzlamu oko eura, da nije „problema koji se stalno vraća“. Posebno u slučaju HDZ-a.

Organizirane korupcije, koja nije nestala sa Sanaderom i još uvijek je dobrom dijelom „trademark“ HDZ-a. Čudne stranke, koja voli biti ono što nije. Evropska i demokratska u najavama i načelima, a interesno vezana grupa naslonjena na dobro uhodano pelješenje javnih fondova.

Modus operandi HDZ-a je uvijek isti samo se ovoga puta još bolje umotava, nego u vrijeme Sanadera. Rječitim stranačkim liderom i premijerom. „Svilenim ćaćom“!

Političarem, koji zna kako javnosti „kupiti šejtana“…prebaciti iz jedne brzine u drugu…pozvati se na pravnu državu…negirati kada treba ili preuzeti zasluge.

Međutim, toliko se toga u zadnjih nekoliko godina „nakotilo“ pod skutama HDZ-a i Plenkovića da to ni tako dobro „utrenirani“ političar ne može više držati pod kontrolom! Prosulo se posvuda naokolo…ministri sa optužnicama odlaze kao na traci iz Vlade…dok se javnost pita: Ko je idući? Curi na sve strane…

I onda na kraju još i inicijali A.P. u kompromitirajućim porukama dvije dojučerašanje princeze HDZ-a. Možda je Plenki za sve te muljaže znao ili nije, ali to je sada nevažno, jer se „mlijeko već prolilo“. A i on je šef stožerne stranke, pa je morao znati. Ukoliko nije…onda je to tek problem. Ko onda “ravna” Hrvatskom?

Pravi Ćaća

U samo par sedmica, Plenković je tako prešao stazu od raja do pakla.

Zato, jer ga nije zanimalo i jer je mislio da sve to može staviti pod kontrolu, iako nevolja nikada ne dolazi sama. Posebno kada moraš upravljati strankom, koja ima svoje unutrašnje zakone „poslovanja“, dok se ti trudiš da tu staru balkansku političku navadu nekako obučeš u „evropsko odijelo“.

Interesna koalicija u Saboru je još tvrda, baš zbog interesa, a ne zbog političkog integriteta i kvalitete. Plenki i dalje čvrsto drži volan bez obzira na upadice nekolicine neugodnih putnika.

Granice su otvorene i njegov „autobus“ piči bez problema, ali šta ako ga zaustavi nekakva evropska „radarska kontrola“?

Kao nekada „pravog i jedinog pravog Ćaću“!