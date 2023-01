Faruk Kajtaz : Tvorac „činjenica“ i majstor velike iluzije…

Aleksandar Vučić je majstor „velike iluzije“. Zna jako dobro kako „zakuhati“ i stvari dovesti do same granice pucanja, pa onda opet sve realtivizirati i zabovariti. Barata „činjenicama“, s kojma balansira kako mu odgovara. Uglavnom vješto. Igra politička mečka….

Doduše, ne može on to posve sam. Okružio se dobro uhodanim sistemom, koji je kombinacija obožavanja vođe i straha od njega! Kao što su to radili i voljeli svi „nasmijani diktatori“ prije njega.

Piše : Faruk Kajtaz

Sada se to zove „hibrdini režim“. Zna se tu dobro kod „koga su ključevi“, mada se mnogi prave da kao „ne znaju“. Ključevi se zaključa i otključa sve što treba i kada treba. Lansira nova „najveća kriza“ ili najavi neko „istorijsko obraćanje“, pa se onda sve ugasi kao zvijezda repatica.

Kratki bljesak i gotovo. Precizan „medijski metak“…

Važan dio sve te priče za plašanje i bodrenje je i sistem naštimanih medija. Zanatski kreiran za „prosječnog konzumenta“ u Srbiji, ali i regiji. Kombinacija je to jeftine turbo-folk zabave, porno estetike, raznih teorija zavjere i najcrnje medijske manipulacije.

Savršena medijska oluja i „pranje mozga“ svakog bogovetnog dana u tačno definiranim terminima. I ne samo u dnevnicima i vijestima.

Valja, naime, održati tu radnu temparaturu sistema, koji stalno mora biti u pogonu da bi proizvodio očekivane rezultate. Plašio i hrabrio. Uvlačio se publici i zaprijetio joj preko ekrana.

Sve zavisi od Vuletove „čehre“ (izgleda lica op.aut.)

Prava činjenica je samo ono što Vule kaže. Ko drugačije kaže – kleveće i laže! Sve ostalo je nevažno i nepostojeće. Tak kada od šefa stigne potvrda ili pak samo naznaka nove strategije, cijeli sistem se okreće u tom pravcu. Odmah se svi prilagode i krenu sa istim ili sličnim tezama.

Vučić tako zakuha i onda se kako bi kazali Mostarci „napravi mahnit“.

U nekom prigodnom gostovanju na TV-u kasnije kaže kako je on samo mali čovek, koji razmišlja o ostavci. Drugima ostavlja da biju njegove bitke. Protivnicima zadaje nove zadatke. Strancima dilemu: Šta je je zapravo htio reći?

I dok tako svi razbijaju glavu i smišljaju kako se mu se (opet) uvući i dodvoriti ili ga pak „uz tresku i larmu“ – oboriti, Vule samo pije svoj espresso…jer ga sve to u suštini „no intereso“…

Sve, osim neograničene vlasti – naravno!