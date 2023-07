Faruk Kajtaz : Nova Pax Americana na Balkanu : Hit me baby (one more time)

Novi „hladan tuš“ je Kosovarima „procurio“ ravno iz Tirane! Od jednog, njima jako važnog (bivšeg) predsjednika SAD, čije slike i murali još ponosno i uredno vise na javnim mjestima u Prištini.

Naime, Bill Clinton nije mogao biti jasniji, kada je poručio: “Prestanite sa ovim glupostima na sjeveru”, aludurajući na aktuleni spor oko uspostave Zajednice srpskih opština (ZSO) na sjeveru Kosova. Bivši predsjednik SAD naglašava i kako se nada da će Albanci moći da pokažu svijetu “kako izgleda inkluzivna budućnost”.

Clintonova poruka svakako nije slučajna ili izrečena tek tako.

Obzirom na njegov dosadašnji ugled među Albancima računa se da je upravo ovaj najbolji „komunikacijski kanal“ da se političkim liderima Albanaca na Kosovu (preko Tirane) pošalju neugodne i vrlo ozbiljne poruke. Kaže „gorka istina“ da je već nastupilo novo „geopolitičko vrijeme“ u ovom dijelu Evrope, što se tiče sadašanje strategije supersile.

Ako tako razmišlja „najveći prijatelj“ Kosova, kako onda tek razmišljaju oni drugi? – tako glasi ova Billova poruka…

SAD su u teškoj žurbi i pokušavaju brojne stvari riješiti najbržim, dakle, ne i nužno najboljim rješenjima! U sjeni velikog rata u Ukrajini sa tendencijama dalje eskalacije i nakon godina zanemarivanja ovog dijela Evrope, treba zakrpiti sve ostale „rupe“. Poput prostora bivše Jugoslavije.

Nagoditi se sa Putinovim klijentima na Balkanu ili ih prevesti na „zapadnu stranu“.

I to kompromisima ili bolje reći koncesijama onima, koji već godinama koketiraju ili otvoreno sarađuju sa Putinovom Rusijom! Možda nije popularno ili baš najjasnije, ali u diplomatiji i velikim igrama vlada neka druga logika.

Logika u kojoj interesi tzv. malih igrača nisu previše bitni. Čak i ukoliko su do juče tretirani sa maksimalnim razumijevanjem i podržavanjem. Primjer jedne takve opcije je upravo – Kosovo.

Nekada maženo i paženo – danas pod sankcijama EU!

Kosovari sa debelim zakašanjem tek treba da nauče šta znači pregovarati pod pritiskom sa SAD, kako bi se dalo ono što se ne smije dati. Kao što je to svojevremeno morala uraditi i dati BiH…da bi stao rat i ubijanje.

Svima je bilo jasno da je formirana najblaže čudna državna struktura, koja će teško funkcionirati, ali bilo je „uzmi ili ostavi“. Prvo se zadovoljio Zagreb, pa onda Beograd, a Sarajevo se moralo zadovoljiti sa ostatkom. Uz pokoje obećanje “pro futuro”…

Zna to dobro i kosovski premijer, Aljbin Kurti, pa već mjesecima upozorava da ne želi neki novi RS na Kosovu poput onoga u BiH, ali Amerika je uporna.

ZSO ima da se formira, zbog viših interesa i tačka! Svako odbijanje ovog novog američkog plana je zato, kako reče, Clinton – glupost i Priština bez obzira na argumente mora da odigra kako je planirano.

Kako je to morala svojevremeno politička i jedina legitimna vlast u BiH, kada se dogovarao Daytonski sporazum.

SAD se ponašaju pragmatično i politički racionalno. Washington računa da Sarajevo i Priština jednostavno nemaju drugog izbora te da će ovako ili onako morati pristati na ono što im se ponudi, pa se sva pažnja preusmjerava na zadovoljavanje apetita Zagreba, ali prije svega – Beograda.

Biden ovih mjeseci, baš kao Clinton prije skoro trideset godina u slučaju BiH pravi istu grešku i nastojeći da napravi „deal“ sa Beogradom, koji se dobrim dijelom otima zdravoj logici. Da se agresija suštinski nagradi pod plaštom potrebe izgradnje mira ili kako reće Clinton „inkluzije“.

Radi se o „potrebi trenutka“, a ne nekoj jasnoj strategiji.

Sa dokazanim saveznicima se ide „na nož“, samo da bi se ishodio sporazum, koji će biti kao nekakvo „rješenje“. Ali, kao ni prije skoro trideset godina, tako ni danas SAD jednostavno ne razumiju (ili ih nije briga) da Srbija nikada neće prekinuti svoje bliske „ruske veze“, bez obzira na sve ustupke, koje je dobila ili koje će tek dobiti! Samo će se „pritajiti“…

Štaviše, Beograd će se postaviti suštinski još arogantnije, što je najbolje vidljivo iz primjera tretiranja entiteta RS-a u BiH.

Ukoliko dođe do formiranja ZSO (mini-RS!) na sjeveru Kosova (a sve su prilike da hoće), Washington će to opet kao i nekada nakon Daytona proglasiti velikom diplomatskom pobjedom i novom Pax Americanom na Balkanu.

Bez obzira na jasne signale i upozorenja da će takva „rješenja“ proizvesti više problema, nego što će riješiti „otvorenih pitanja“.

I to neće biti prvi put.

Oh…baby, baby…hit me one more time!