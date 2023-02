Faruk Kajtaz: Mnogo ljudi se identificiralo sa sadržajem moje knjige! (Video)

Mostarski novinar, Glavni i odgovorni urednik RGM radija i politički analitičar, Faruk Kajtaz, prije desetak dana je u prepunoj sali mostarskog Centra za kulturu predstavio svoju knjigu „Pisanje između redova“. Promocija je pobudila veliki interes Mostaraca, a imala je i jako dobar prijem u cijeloj BiH, jer su o tom događaju izvještavali brojni mediji.

Samo za portal mostarski.ba, Faruk Kajtaz, govori o promociji svoje knjige u Mostaru, reakcijama publike, ali i novim projektima, koje planira.

Mostarski.ba: Kolega Kajtaz, promocija u Mostaru vaše knjige je bila izuzetno dobro posjećena. Jeste li se nadali takvom odazivu publike i interesu javnosti?

Kajtaz: Moram priznati da sam pomalo bio iznenađen velikim odazivom publike. Vjerovao sam u knjigu i znao sam da će biti pristojna posjeta, ali je sve na kraju prevazišlo moja očekivanja. Publika je izgleda „gladna“ ovakvih događaja, koji nastaju kao domaća produkcija i tretiraju neke od naših tipično mostarskih tema. Siguran sam da je dobrom odazivu publike itekako pomogla i dobro odrađena PR kampanja knjige, koju ne bih mogao realizirati, u tom obomu, bez pomoći mojih prijatelja i poznanika iz medija i na tome im se itekako zahvaljujem. Atraktivnosti promocije su prodonijeli i zanimljivi promotori poput Bore Kontića i Marija Iličića, a jako dobar posao je odradio i moj prijatelj i saradnik Mirsad Behram u ulozi voditelja. Moram spomenuti i Senadu Šelo – Šabić iz Zagraba, koja nije mogla biti sa nama u Mostaru, ali čiji je sjajan predgovor itekako pridonio uspjehu izdanja.

Mostarski.ba: Mnogi se slažu da je promocija vaše knjige u Mostaru bila nešto posve novo kada je u pitanja ovakva vrsta javnih i kulturnih događaja. Koliko ste dugo radili na tome, jer se stječe utisak da je sve pažljivo planirano – gotovo režirano?

Kajtaz: U produkcijskom smislu, promocija je bila vrlo zahtjevna i od prvog trenutka sam imao na umu da to mora biti nešto posve drugačije. Barem što se tiče ovdašnjih standarda. Mislim da sam u tome i uspio, jer je pažnja publike tokom svih 45 minuta programa bila na vrlo visokom novou. Potrudili smo se i oko same scenografije i svjetala, a unijeli smo i neke nove audio-vizuelne sadržaje, koji nisu bili samo „atraktivni“, već su publici pomogli da još jasnije i intenzivnije doživi sam sadržaj knjige. Sve to nije bilo moguće bez sjajnog produkcijog tima Centra za kulturu i na tome im se kao autor zahvaljujem. Uostalom, koga zanima kako je bilo na promociji može to provjeriti u snimku, koji je objavljen na Internetu (Youtube). Moja velika zahvala ide i poznatom ratnom reporteru Wadeu Goddardu, čije su fotografije itekako pomogle da se razumije ukupan kontekst ratnog dijela knjiga. Bez obzira da li ste ili niste preživjeli rat u Mostaru.

Mostarski.ba: Kakve su reakcije čitalačke publike sada kada je knjiga i zvanično objavljena i predstavljena? Kakav je interes za „Pisanje između redova“?

Kajtaz: Reakcije na knjigu su za sada izuzetno dobre. Čak i puno bolje od onoga što sam očekivao. Mnogo ljudi se identificiralo sa sadržajem

knjige. Posebno u dijelu ratnih priča, gdje sam iz ličnog ugla, izgleda, uspio prenijeti i od zaborava sačuvati jednu vrstu kolektivnog sjećanja na to izuzetno teško vrijeme. Mislim da knjiga tek sada počinje svoj život i njena najbolja preporuka će biti riječ samih čitalaca. Praktički nema dana, a da me neko ne kontaktira u vezi knjige… da upita gdje se i kako može nabaviti. To je znak da knjiga „živi“ u javnosti i da će izdržati test publike, a on je najteži. Bez obzira na bilo kakvu reklamu ili PR. „Pisanje između redova“ je napisano pošteno, ali i sa jasnom dozom ličnog stava i bez sakrivanja iza bilo čega. Publika to zna prepoznati i cijeniti.

Mostarski.ba: Nakon promocije u Mostaru, šta su naredni koraci? Ima li novih promocija ili možda novih izdanja?

Kajtaz: Kako sada stvari stoje biće i jednog i drugog! Već sam u razgovorima za promociju knjige u više gradova. Konkretno u Stocu i Sarajevu, a ima naznaka i za još neke gradove. Ima čak i nekih razmišljanja o predstavljanju knjige u inostranstvu. Naravno, prije svega, među našom dijasporom, koju bi ova knjiga mogla itekako zanimati. I to ne kao nekakav „nostalgični spomenar“, već i kao jako aktuelno štivo za ukupno razumijevanje odnosa u BiH, ali i regionu. Pa eto, ako ima zainteresirnih…stojim na raspolaganju. Što se tiče novih izdanja trenutno pripremam nešto posve drugačije. Knjigu romantične i angažovana poezije, ali o tome nekom drugom prilikom!

