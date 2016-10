Faruk Hadžibegić : Da sam pogodio penal protiv Argentine, odgodio bih rat u Jugoslaviji (Video)

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Faruk Hadžibegić, koji je trenutno na klupi francuskog Valenciennesa, dao je intervju za francuski 20minutes.fr u kojem je otkrio neke veoma zanimljive detalje koji nisu vezani za nogomet.



Povod za intervju bila je knjiga legendarnog italijanskog fudbalera Luigija Rive “Posljednji penal” u kojoj je jedan od najboljih italijanskih napadača svih vremena iznio zanimljivu tvrdnju: da je Hadžibegić pogodio penal na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine, spriječio bi rat u bivšoj Jugoslaviji.

Podsjetimo, u četvrftinalu Mundijala u Italiji 30. juna 1990. godine sastali su se Argentina i SFRJ, a nakon što je susret završen bez pogodaka pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.

Za Argentinu su u prve četiri serije pogodili Serrizuela i Burruchaga, dok su promašili Maradona i Troglio, dok su za SFRJ pogodili Prosinečki i Savićević, a promašili Stojković i Brnović. U petoj seriji za Argentinu je pogodio Dezotti, te je sudbina Jugoslavije bila u Hadžibegićevim rukama. Tadašnji stoper Sochauxa je dobro šutirao, ali je Goycochea pročitao njegovu namjeru i odbranio za veliko slavlje Gaučosa.

“Ko može biti siguran u to? Ipak, ono što mogu tvrditi je to da je naš narod mnogo bio privržen reprezentaciji. Da sam pogodio taj penal igrali bismo polufinale Svjetskog prvenstva. Ne želim da zvučim pretenciozno, ali mislim da bi taj rezultat odgodio rat koji je uslijedio. Rat su izazvali političari, a ne narod. Čini se da ni svijet nije naučio lekciju iz rata u Jugoslaviji, vidite i sami šta se dešava danas u svijetu. Nigdje nije problem u kulturi, religiji, ekonomskoj krizi, sve je to do politike”, rekao je Hadžibegić na početku razgovora za 20minutes.fr,

Riva je također pisao o Hadžibegićevom veoma bliskom odnosu sa osuđenim ratnim zločincem Radovanom Karadžićem.

“Da, to je istina. Prije rata on je bio psiholog u Fudbalskom klubu Sarajevo gdje sam igrao. On je u klubu radio osam godina i znam ga dobro. Provodili smo noći sa njim, pili smo. Bio je zaista dobar čovjek s kojim smo mogli pričati o svemu i svačemu. Čak smo mu i donosili cigarete kada je bio u zatvoru zbog pronevjere novca. Nikada nisam mogao zamisliti da će uraditi to što je uradio poslije. Bio sam iznenađen i veoma šokiran. Danas ga mrzim. Iako je u mojoj vjera mržnja nemoguća, ovo je nešta drugo. Ne mogu mu oprostiti 300.000 ubijenih ljudi”, rekao je Hadžibegić.

Kada je izbio rat u BiH, Hadžibegić je primio u svoju kuću u Sochauxu 22 osobe iz Sarajeva.

“Bili su gosti u mom domu dvije godine. Bilo je tu pet žena, 11 djece… Uspio sam svojim vezama da izvučem iz rata supruge mojih nekadašnjih saigrača, njihovu djecu. Zahvalan sam svojim francuskim prijateljima što su im pomogli. Danas, kada vidim izbjeglice koje dolaze u Francusku, shvatam da su oni tu zbog politike, ne zbog nečeg drugog”.

Hadžibegić kaže kako njegov rodni grad nije isti nakon rata.

“Dolazim u Sarajevo često. No, struktura ljudi se promijenila, otišlo je mnogo kulturnih i pametnih ljudi. Prije rata svi smo živjeli zajedno. No, političari su odlučili da nas razdvoje na pravoslavce Srbe, muslimane Bošnjake i katolike Hrvate. Narod je bio naivan i povjerovao je u to. Šteta”, rekao je Hadžibegić i dodao:

“Ja se i danas osjećam Jugoslovenom. Mislim i da se većina ljudi iz bivše Jugoslavije tako osjeća, samo smo prisiljeni jedni druge zvati Srbima, Hrvatima, Bosancima, Crnogorcima jer nam je tako nametnuto”, rekao je Hadžibegić.

Za kraj su francuski novinari upitali Hadžibegića da li postoji mogućnost izbijanja rata na tlu Evrope.

“Naravno da postoji. Razlog tome je što ne postoji dobar ekonomski sistem. Trebamo dijeliti bogatstvo. Jad i bijeda je svuda oko nas, samo jedan posto ljudi drži 97 posto svjetskog bogatstva. Žalosti me to što je čovječanstvo izgubilo moralne vrijednosti. Ništa nismo naučili iz historije. A historija se ponavlja. Moramo biti oprezni”, rekao je Hadžibegić za kraj ovog zanimljivog razgovora za 20minutes.fr.

