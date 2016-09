Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava upozorava : Ukoliko Ustavni sud usvoji zahtjev NSRS njegova odluka više ne postoji

Sve do momenta dok je u toku postupak izvršavanja same odluke, Dan RS-a je još uvijek na snazi i ukoliko Ustavni sud utvrdi da RS nije izvršila odluku Suda tek onda kao jedna od mogućnosti Ustavnom sudu stoji na rasploganju da sam van snage stavi tu odredbu. Ukoliko Sud usvoji zahtjev za preispitivanjem njegova odluka praktično više ne postoji kojom je određena neustavnost 9.januara, upozorio je u Dnevniku TV1 Faris Vehabović sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

TV1: Stalne su polemike pogotovo u posljednje vrijeme, da li je Ustavni sud ukinuo obilježavanje Dana RS-a?

VEHABOVIĆ: On ga nije ukinuo nego proglasio neustavnim, odnosno odbredbe Zakone koje utvrđuju da se 9.januar slavi kao Dan RS-a, što ne znači da je je i ukinuo.

TV1: Šta to konkretno znači?

VEHABOVIĆ: Konkretno znači da sve do momenta dok je u toku postupak izvršavanja same odluke on je još uvijek na snazi i ukoliko Ustavni sud utvrdi da RS nije izvršila odluku Suda tek onda kao jedna od mogućnosti Ustavnom sudu stoji na rasploganju da sam van snage stavi tu odredbu.

TV1: Ako Ustavni sud sutra donese novu, drugačiju odluku kakva će to poruka biti javnosti u BiH?

VEHABOVIĆ: Prije svega Ustavni sud sutra neće odlučivati o novoj odluci nego će odlučivati o zahtjevu za preispitivanjem odluke koju je donio i u tim okvirima će se kretati Ustavni sud na sutrašnjoj sjednici. Ukoliko Sud usvoji zahtjev za preispitivanjem njegova odluka praktično više ne postoji kojom je određena neustavnost 9.januara.

TV1: Kako gledate na zakazani referendum. Je li on uvod u refrendum o otcjepljenju?

VEHABOVIĆ: Da li će 2019.godine biti taj ili neki drugi referendum to je druga stvar. Primarno je kada se radi o ovome referendumu da su u fokusu izbori i loše ekonomsko stanje u RS-u i njime se želi skrenuti pažnja sa tog stanja. Naravno, to bi poslužilo kao presedan i stvaranje uslova za neke buduće korake. Koji će to referendum biti to ćemo da vidimo ali bojim se ako ga bude opet će biti zakazan u predizborno vrijeme.

TV1: Ukoliko se održi referendum kakve su pravne implikacije, je li moguće očekivati raspakivanje Dejtona?

VEHABOVIĆ: Vrlo je opasna stvar u pitanju. Prije svega opasna po RS jer ne smije se zaboraviti da je RS prvi put priznata na pregovorima u Ženevi 1995.godine i tek nakon toga je donesen Dejtonski mirnovni sporazum. Riječ je o međunarodnom sporazumu po kojem je prvi put priznata RS. Ako se vrši nepoštivanje odluka Ustavnog suda koji je utvrđen Dejtonskim sporazumom onda je jasno da se krši Dejtonski sporazum koji daje legitimitet RS-u.

Igre oko referenduma su otišle predaleko a bojim se da neki ljudi neshvataju da za bilo kakva druga ozbiljnija pitanja da se u ovom slučaju ne shvata da mora postojati ne samo izražena volja naroda nego i druge okolnosti kao što je međunarodno priznavanje ako govorimo o referendumu o neosvinosti ali isto tako mora neka sila stajati iza toga. Znamo kada neka sila stoji iza neke odluke i ako se u prvom činu pojavi puška onda će ona sigurno da opali.

(Kliker.info-Vijesti)