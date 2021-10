Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava : Sankcije neće pogoditi Dodika, cijenu će plaćati građani RS

Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava pojasnio je da li su pravno moguće najave Milorada Dodika o ukidanju saglasnosti za postojanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Oružanih snaga BiH i Uprave za indirektno oporezivanje, a nakon toga i ukidanje nadležnosti SIPA-e na prostoru RS. “Svi akti koji se donesu u Narodnoj skupštini RS bit će apsolutno ništavni”, te da “parcijalni referendumi ne dolaze u obzir jer su protiv ustava”, naglasio je Vehabović u programu N1, dodajući i to da će moguće sankcije pogoditi najviše građane RS.

Na pitanje koliko su navedene stvari koje lider SNSD-a najavljuje zapravo ostvarive i provodive, Vehabović naglašava da one nisu u skladu sa Ustavom BiH.

“Te stvari nisu u skladu sa Ustavom BiH, niti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vrlo jasno su precizirane nadležnosti i procedure za donošenje bilo kakvih odluka, pogotovo onemogućavanje donošenja bilo kakvih jednostranih odluka. Svi akti koji se donsesu u NSRS će biti apsolutno ništavni”, naglašava sudija Evropskog suda za ljudska prava.

Naglasio je i da jedna teritorijalna jedinica ne može mijenjati državne zakone ili stavljati van snage njegove odredbe, a komentarišući dešavanja u NSRS, dodaje i da je “ovo sve jedna šizofrena situacija koja će posebno građanima RS, ali i svim građanima BIH donijeti loše. Ovo je dovedeno do tačke usijanja gdje je teško naći put a da ne izgubite političke poene. Upravo to je i slučaj – izazivanjem ovakvih disusija i sukoba, želi se uhvatiti dobro startno mjesto za iduće izbore.”

Faris Vehabović naglašava i da će moguće sanckije pogoditi najmanje Milorada Dodika.

“Bojim se da će u svemu tome nastradati, prije svega, građani RS, jer ako bilo kakvih sankcija bude, one sasvim sigurno neće pogoditi Milorada Dodika ili bilo koga iz RS ko učestvuje u ovim poduhvatima. Cijenu će platiti građani RS-a”, rekao je Vehabović.

Referendum u RS se ne može ticati državnih nadležnosti

Vehabović je pojasnio i to da li Dodik može raspisati referendum da se građani izjasne o njegovim planovima.

“Ako govorimo o referendumu na nivou Bosne i Hercegovine, znamo da takva mogućnost ne postoji. Ako govorimo o nivou entiteta, koliko znam, postoji mogućnost raspisivanja referenduma ali taj referendum ne može da se tiče nadležnosti BiH, niti egzistencije RS u okviru BiH, već isključivo na pitanja koja su u nadležnosti RS. Prema tome, ova pitanja o kojima je riječ, o kojima Dodik govori, apsolutno nije moguće rješavati na bilo kom nivou, osim eventualno državnom, gdje ne postoji mogućnost raspisivanja referenduma. Parcijalni referendumi ne dolaze u obzir, oni su automatski protiv ustava“, objasnio je naš sagovornik.

O blokadi državnih institucija

Vehabović je naveo da na aktuelnu krizu u državi odgovor, prije svega, mora doći iz Tužilaštva BiH. Naglasio je i da krajnje rješenje može biti OHR, ali da time pokazujemo da “nismo zrelo društvo i uređen sistem.”

“Tužilaštvo BiH treba ponovo da otvori Krivični zakon BiH i pronađe pod koja krivična djela spada ovakvo djelovanje, sasvim sigurno bi našli dosta materijala. Mislim i da konačno moraju da počnu da rade svoj posao i zarade svoju platu. Ovakvi akti koji dovode do urušavanja jednog sistema koji je uspostavljen, znamo i na koji način, je neodgovorno i zaslužuje sankciju propisanu zakonom. Ako Tužilaštvo BiH ne bude reagovalo, onda nema drugog načina nego da međunarodna zajednica djeluje sa ovlastima koje ima, u suprotnom – bojim se da bi moglo doći do težih posljedica, čak i određene vrste sukoba. Uskratiti SIPA-i da funkcioniše na cijelom teritoriju BiH, suprotno državnom zakonu koji reguliše njen rad, mislim da je već jako daleko odmaklo od elementa koji se traži za ugrožavanje ustavnog poretka, a to je primjena ili prijetnja silom.”

Demokratija nije švedski stol

Vehabović je naveo i očekivanja od novog visokog predstavnika u BiH, za koja vjeruje da mogu spriječiti blokade institucija.

“Nadam se da će novi visoki predstavnik shvatiti da za mirniju atmosferu, treba donijeti zakon kojim će spriječiti djelovanje kojim se povlači šta god i kako god neko želi radi ostvarenja svojih ciljeva. Što prije on to shvati, utoliko je bolje, sve drugo vodi u dnevno-političke sukobe, ovo je permanentna kriza radi nedostataka sistema u kojem je dopušteno da radi šta ko hoće bez ikakvih sankcija”

Za prethodno rečeno, imao je i zanimljivu usporedbu.

“Ukoliko odete u šumu i posjećete jedno drvo, bit ćete krivično odgovorni, a ukoliko pozivate na rušenje ustavnog poretka stavljanjem van snage državne zakone, vi gotovo da i niste krivično odgovorni sve dok ne poduzmete korake koji će uključivati neke korake koji će uključivati primjenu sile – to je nedopustivo za demokratska društva”, zaključio je.

Još jednom je ponovio da blokiranje državnih institucija mora biti krivično djelo, te naglasio da “demokratija nije švedski stol, znaju se pravila igre, a pravila su poštivanje ustava i zakona.”

