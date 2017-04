Fahrudin Radončić u Pressingu : Optužnica protiv mene je politički motivisana, a glavni kreatori su Medžida Kreso, Goran Salihović, Božo Mihajlović i neki uposlenici SIPA-e !?

Optužnica protiv mene je politički motivisana, a glavni kreatori su Medžida Kreso, Goran Salihović, Božo Mihajlović i neki uposlenici SIPA-e, rekao je Fahrudin Radončić gostujući u Pressingu TV N1.

“Goran Salihović je provodio na brutalan način, a sada je suspendovan. Božo Mihajlović koji je podigao optužnicu danas je suspendovan zbog krađe novca iz kase. To govori o moralnom krediblitetu ličnosti koje su učestvovali. Nisam ja krao pare, držao 100 predmeta, niti ih sklanjao. Ja svake srijede idem na suđenje, a takav je moj status u pravosuđu“, izjavio je Radončić.

Govori se da ako padne ova optužnica, slijedi naredna za naručivanje ubistva Ramiza Delalića?

“Njega je ubila bošnjačka mafija. Rekao da će otkriti politička ubistva. On je ušutkan da ne bi otkrio prave političke nalogodavce. Tajne službe ne ubijaju bez političkih naredbi. To smatram naučnom fantastikom da bi neko na bazi izjave članice mafijaške organizacije mene mogli procesuirati. Mi moramo otkriti sva politička ubistva. Ako ih ne riješimo, pravimo predispoziciju da se dogode nova“, smatra Radončić.

Pravosuđe polako nalazi snagu da ide u samoozdravljenje i jačanje profesionalizma, mišljenja je lider SBB-a.

Komentar na optužnice protiv visokih funkcionera SDA zbog korupcije i drugih djela?

“BiH je prva u Evropi po korupciji. Zašto niko ne odgovara? Ko je napravio pljaču na Talgo vozovima, zgrada OKI-ja prodata Telecomu za 36 miliona KM, Energoinvest itd. Svako treba odgovarati, ali i poštovati presumpciju nevinosti. Nema ozbiljne borbe ako se ne napadne korupcije gdje su stotine milione KM opljačklane u privatizacijskim igrama.”

Lider SBB-a Fahrudin Radončić je prokomentarisao i aferu “službeni automobil” u kojoj je Sebija Izetbegović koristila službeno vozilo Predsjedništva BiH.

“Bošnjak je svaki čovjek onoliko koliko da zajednici. Iza mene će ostati 2-3 zgrade, hiljade radnih mjesta, politička stranka… Ako privatizirate državu, dešava se tragikomični detalj – da ona koristi vozilo Predsjedništva države, da je vozi vozač suprug njene sekretarice. Šta možete tu reći osim da se gnušate tolikog nipodaštavanje države i institucija?“, zapitao se Radončić.

Radončić je kazao da Sebija Izetbegović kao direktorica KCUS-a ima i svoje službeno vozilo i vozača, ali…

“Nađite mi jedan primjer da surpuga jednog šefa države koristi vozni park za posjete bilo kojeg tipa. Šta god da kažete, to je nedovoljno. To je ilustracija da ljudi koji se kunu u borbu za BiH je poništavaju na banalnim primjerima?”

Treba li se slučaj istražiti i sankcionisati, iako je SBB partner u vlasti s SDA?

“Sreća nisam partner s njegovom suprugom. To treba istražiti naravno. Treba istražiti i pitanje trotoara, a tu se ništa nije uradilo. Možda je isti čovjek koji je naložio gradnju trotoara, potpisao nalog sada opet. Policajac ili vozač ne bi smio voziti članove porodice. Šta bi se dogodilo da taj čovjek pogine na radnom mjestu, a posao mu nije da vozi članove porodice“, odgovorio je Radončić.

Ni danas nema pojašnjenja o aferi “službeni automobil” iz Predsjedništva BiH i KCUS-a. Dio publike je napao N1 jer izvještava o ovom slučaju, dok su neki mediji sve ignorisali?

“Kao i ljudi iz stranke, mediji su različiti. Neki prate najbolje zapadne standarde to će za vas biti skandal. Neki žive neovisno i žive od svog marketinga, a neki mediji su finansijski ovisni koji ne smiju spomenuti te teme.”

Radončić je kazao da bi SDA njega rastrgala da je u vrijeme dok je bio ministar sigurnosti u službeno auto stavio člana porodice.

“Ali, nekome je dozvoljeno sve…”

Ne možemo lagati da smo zaposlili 50.000 ljudi, a prošle sedmice sjednica Vlade FBiH koja je uradila analizu izvještaja Zavoda za zapošljavanje kaže da je u 2015. i 2016. primljeno ukupno manje od 15.000 ljudi, izjavio je Fahrudin Radončić, lider SBB-a u Pressingu na N1.

Viđate li se s Bakirom Izetbegovićem?

“Na moje zadovoljstvo ne. Nismo se vidjeli mjesecima. Tehnički smo partneri. Rekao sam da smo se često sastajali u četiri oka. Svi sastanci su završeni nepoštivanjem dogovora. Mislim da je to završena faza u našim razgovorima. Osobno ga ne želim vrijeđati, a koalicija neka radi svoj posao dok on ne nađe novu matematiku“, rekao je Radončić.

Koalicija do izbora ili će se raspasti ranije?

“Nijedan direktor ili premijer nije iz SBB-a. Nas su isključili iz BPK-a i ubacili Radeljaša i njegove članove. Čestitam svakome ko misli da je Radeljaš i njegova stranka jači od Radončića i SBB-a. Možda SDA nađe ruke u TK i KS da nas ispišu. Rekao sam neka Izetbegović nađe parlamentarnu većinu od 52 člana, neka daju potpise i odmah izlazimo iz vlasti. Ali reći da se Radončić iznervirao, napustio vlast, dovest sve do kolapsa i to pripisati Radončiću – nismo djeca“, izjavio je Radončić.

Izetbegović je rekao da ne očekuje da ćete izaći iz koalicije do kraja godne, ali pred izbore da će SBB napustiti koaliciju?

“Njegova omiljena disciplina je gatanje. To nije ozbiljno. Ja insistiram da ne lažemo narod. Ne želim participirati u lažima. Skinuli su mnogo ljudi s biroa. Ne želim biti dio vlasti koja će lagati narod. Ne može mene Izetbegović na to natjerati“, poručio je gost Pressinga na N1.

Za Radončića kažu da “šuruje” s Dodikom i Čovićem. Kakvi su odnosi?

“Dodik i Čović su mene smijenili s mjesta sigurnosti. Podsjetimo, Bakir je Dodiku na sastanku u kafani dao slamku spasa, a ne ja. Ako imate žestok lični sukob, antagonizam između Bakira i Dragana, Bakira i Mileta, zar treba još jedan Bošnjak učestvovati ko će koga jače udariti šakom? Treba ostaviti jednu osobu koja može razgovarati. S Čovićem sam se vidio na sajmu, a s Dodikom kod Mogherini, ali to je bio sastanak nas 10. Svako radi svoj posao. Dodik je u opoziciji na držvnom nivou i tu nema priče, a Bakir Izetbegović i ja ne pričamo lično. Od kako ne razgovaram s Izetbegovićem, uljudno se pozdravimo, ali mnogo lakše funkcionišem.”

Fahrudin Radončić za sebe je nedavno kazao da je “bosanski Donald Trump” te da će Bošnjaci reći zbogom porodicama koje upravljaju 25 godina BiH.

Za N1 je prokomentarisao tu izjavu.

“Po rezultatu na mikro planu, to je tako. Ja sam medijski magnat, graditelj tornjeva. On je to radio na mnogo veći način jer ima veće tržište. On je uspio postati predsjednik iz trećeg pokušaja. Mislim da je poenta da ljudi hoće da ih vode oni koji znaju šta je biznis, privreda, zapošljavanje, porezi…

Došlo je vrijeme nakon 27 godina da kaže – prijatno, Allahimanet porodico Izetbegović sa političke scene. Imali su vremena i vrijeme je da neko dobije novu priliku i da BiH može puno bolje“, poručio je Radončić.

U emisiji Pressing na N1 televiziji gostovao je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost i žestoki kritičar Bakira Izetbegovića te, kako ih naziva, porodica iz SDA koje vladaju državom.

Gdje nas sve vodi trenutna situacija, u nove krize ili smirivanje?

“Ide se u smjeru nastavka državne pljačke kroz tzv. privatzaciju. Vidjeli smo šta se desilo sa Sarajevo osiguranjem gdje smo SBB i ja rekli stop. Ne može premijer Novalić koji prodaje govoriti da ne valja ništa i dati nekome za nekoliko miliona. Tražili smo da se to koriguje i da cijela priča sa Sarajevo osiguranjem ide ponovo od početka“, rekao je Radončić.

Da li nakon Sarajevo osiguranja slijedi privatizacija BH Telecom, Eroneta ili Elektoprivreda?

“Živimo u društvu kapitalizma i nismo protiv privatizacije, ali smo protiv kriminalnih, nepotističkih i feudalnih privatizacija“, odgovorio je gost Pressinga.

Država ide u nova zaduživanja?

“Nije problem uzimati kredite, ja sam tako napravio kompaniju. Sve kompanije se razvijaju bankarskim novcem ako možete vraćati. Problem je da se zaduživanje ne radi zbog zapošljavanja i izgradnja infrastrukture i poduzanja civilizacijskog nivoa“, smatra lider SBB-a.

Ko privatizuje državne resurse?

“Pozivam da centri istraživačkog novinarstva istraže ko je privatizirao kompanije u posljednjih 20 godina.”

Zašto nadležne institucije ne rade svoj posao?

“Zato što su korumpirane. Imamo previše policija, od finansijske koja ništa ne radi do kantonalnih, federalnih i viših nivoa. Vrlo sam precizno prozivao te porodice i zbog toga imao mnogo problema i zbog toga ne žalim. Sada se dešava strateški sukob, hoće li BiH nastvaiti fedalnom linijom ili ćemo se demokratizirati kao društvo“, kazao je Radončić.

Familije iz SDA kažu “šta on ima pričati, došao s kesom u Sarajevo, a sada ima milione tornjeve…”?

“Došao sam kao jedan od najpoznatijih ex Yu novinara. 30 godina sam privatnik, tvorac jednog od najprodavanijih printanih medija, radnici nikada nisu primili plaću bez svih doprinosa itd. Pa kako je napravio Mitrović – Pink, Evropa press holding – Jutarnji list, kako je Kopanja napravio Nezavisne novine. To je ogroman profitabilni biznis ako vas tržište prihvati. Moje bogaćenje je vrlo lako dokazati“, objasnio je Radončić.

Semir Efendić kazao da je Radončić srpski špijun?

“To je dio predizbornog folklora. Dobio sam Fikreta Muslimovića šefa KOS-a da nisam špijun i prošao sam brojne provjere prije nego sam postao ministar sigurnosti BiH”, odgovorio je Radončić i dodao: “S 22 godine bio glavni urednik, izvršni sekretar, a to bili su oni koji su kontrolisali proces, isključen sam iz Saveza komunista jer sam pisao protiv Miloševića i Markovića, objavio knjigu o nezavisnom Kosovu, bio u Armiji BiH, opkoljenom Sarajevu, pokrenuo Bošnjači Avaz i firmu…”

Radončić je kazao da neuki i primitivni čovjek, komentarišući izjavu Semira Efendića, kaže “kakav si ti čovjek jer nisi Bošnjak”.

“Narastao je iz lopovske frakcije SDA koji znaju samo za riječ musliman. Bošnjak je nacionalno osjećanje koje niko nema pravo da određuje. Bošnjakom se može osjećati neko i ko je Srbin. Šta bi se desilo kad bi to bili samo muslimani? To je svođenje na fildžan državicu kako bi izgubili temelje za BiH. Ne postoji vjera jednako država“, smatra Radončić.

Za Efendića je kazao da je on “jadan, mali i sitni portparol koji su pogođeni Radončićevom pričom o porodicama u SDA”.

“Efendić koji je bio u Maleziji, školovao se da vodi Bošnjake a ne zna ko su Bošnjaci. I onda su ga mediji uhvatili da je zaposlio preko 20 najbližih rođaka – na budžetu. To su budžetski borci.”

Na pitanje ko se porodice koje vladaju, Radončić je naveo dvije – Efendiće i Čampare.

“Postali smo društvo nejednake šanse, ako niste iz te porodice ne možete raditi u državnim institucijama. O tome sada govore i Senad Šepić, Fuad Kasumović i drugi.”

Fahrudin Radončić smatra da se u Bosni i Hercegovini mijenja politički, socijalni i ekonomski kontekst.

Na Općim izborima dva puta ga je pobijedio Bakir Izetbegović. Novi izbori su iduće godine, Bakir Izetbegović se ne može kandidovati treći put, a u javnosti se već govori da će SDA kandidovati Sebiju Izetbegović ili Denisa Zvizdića.

Radončić je kazao da mu je svejedno kome će izaći na megdan.

“Kada neko napravi veliki projekat od 0, pa kada napravi stranku od 0, ja ću tada biti zabrinut i pitati ko je taj kandidat. Ako bude poštenih izbora to će za mene biti tehnička disicplina. Mene je strah krađe, gdje se prebacuju vreće, poništavaju i kradu glasovi“, izjavio je lider SBB-a.

Kako doći do pobjede?

“Ne živim od politike. SBB ima preko 76.000 registrovanih članova, kada se pomnoži s dva to je ogromna snaga. Jedina smo zemlja gdje ne postoji drugi izborni krug. S 1/4 glasova postaje se lider Bošnjaka, Hrvata ili Srba. Suljagićevi, Halilovićevi, Hadžiomerovićevi glasovi bi prešli na moju stranju. Bitno je hoće li društvo doživjeti katarzu da se oslobodi jedne stege.”

