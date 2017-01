Fahrudin Radončić : Tužit ću Bakira Izetbegovića, neću da učestvujem u laganju naroda (Video)

Gost emisije “Interview20” u petak, 27.januara u 21 sat na BHT1 je predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić.Urednica Sanela Prašović-Gadžo sa Fahrudinom Radončićem razgovara o aktuelnoj političkoj situaciji u BIH, odnosima unutar koalicije na državnom i federalnom novou, problemima i nesuglasicama.

Radončić u emisiji “Interview20” komentira jučerašnju informaciju o odluci Komisije Europske unije za nadzor rada EULEX-a kojom je naloženo šefu Misije u Prištini da donese Deklaraciju o kršenju ljudskih prava lidera SBB-a.

Fahrudin Radončić kaže da zbog svega što se događalo u vezi s sudskim procesom u Prištini i nakon odluke Komisije EU ima sve elemente da krivično tuži ne samo tužitelja Dubravka Čamparu već i člana Predsjedništva BIH Bakira Izetbegovića, jer kako kaže, nisu poštovali odluke suda iz Prištine da se on ne smije spominjati u smislu kako ga je Izetbegović spominjao i kako je prije nekoliko dana Izetbegović ponovo rekao u jednom medijskom istupu da “Radončića opterećuje proces u Prištini”.

Na upit urednice Sanele Prašović-Gadžo da li to znači da će tužiti Bakira Izetbegovića, Fahrudin Radončić je odgovorio da Izetbegović ne poštuje odluku da on u Prištini nije procesuiran i da uporno truje javnost navodnim procesom na Kosovu kojeg nema protiv njega, te da ne vidi drugi način, nakon nekoliko usmenih upozorenja da to ne radi, da ga se zaustavi.

Radončić je u razgovoru sa urednicom Prašović-Gadžo rekao i da jednako kako je iz SDA 2014.godine projektovana njegova umješanost u slučaj Keljmendi i sada će probati na istoj priči da ga se zaustavi da se 2018.g. kandidira za člana Predsjedništva BiH.

Radončić u emisiji “Interview20” govori i o nezadovoljstvu građana u BIH, te da je priča o novozaposlenih 25 ili 30.000 zapravo planetarna laž.

Predsjednik SBB-a BiH se osvrnuo i na aktuelnu temu o mogućoj privatizaciji BH Telecoma te ustvrdio da se to mora raditi kroz institucije odnosno u konkretnom slučaju kroz Parlament FBIH.

U ovom izdanju emisije “Interview20” Fahrudin Radončić komentira i stanje u pravosuđu, rad federalne vlade, važnost pokretanja infrastrukturnih projekata u Federaciji, pritiske na medije, opstanak i proteste radnika BHRT-a.

(Kliker.info-Avaz)

