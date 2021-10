Fahrudin Radončić : Mislim da je Nikšić najbolja opcija za zajedničkog kandidata! (VIDEO)

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić gostovao je u večerašnjem izdanju Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem.

-Najopasnije je kada Komšić proglašava Dodika luđakom! To su radili i s Miloševićem, pa nas je odveo u rat! Dodik blefira kada kaže da je siguran da mu EU neće uvesti sankcije! Dodik živi za ujedinjenje RS-a i Srbije! Bošnjaci neće prihvatiti da Vučić za priznanje Kosova dobije RS! Dodik davno otišao u veliki ofsajd! Podržao bih Nikšića za člana Predsjedništva, Konaković je još mlad! Bisera Turković kontraverzna, a Džaferović anemičan! Ako želi da zaustavimo Dodika, Schmidt morat će izvući bonske ovlasti iz ladice! Ako se Dodik ne zaustavi sam, mora ga zaustaviti Schmidt!

24. septembra 1991. sam pisao da će biti rata! Teško da može biti rata! Nemamo kapacitete da ratujemo! Nema ih ni Dodik! Miloševićevo iskustvo može valjati i Dodiku! Dodikova izjava da će pjevati „Nema te više, Alija“ znači da neće biti BiH! Poručujem Dodiku da mi nismo Bakir Izetbegović! Opozicija RS-a ne želi pratiti Dodikov avanturizam! Međunarodna zajednica ne reaguje i time ohrabruje Dodika! Dodik testira Međunarodnu zajednicu!

Nikada više Bošnjaci neće dozvoliti da se nad nama izvrši genocid! Ne možete zapaliti jedan dio Balkana i očekivati da ostatak Balkana bude u redu! EU je uspjela da izoluje sukob u Jugoslaviji; može izolovati i sukob u BiH! Amerika sprema ekipu za zapadni Balkan! Amerikanci su previše uložili u BiH da bi jedan balkanski bandit sve to uništio i uvukao zemlju u rat! Rusija neće zbog Dodika zaratiti sa Amerikom! Neće Srbi u državnim agencijama napustiti pozicije i krenuti u rat s Dodikom!

Bakir, za razliku od oca, za 25 godina ničim nije pokazao da može voditi BiH! Alija nikada nije dozvolio ovakvu retoriku Srba i Hrvata! Izetbegović je izgubio kredibilitet da bude vođa Bošnjaka onog trenutka kad je pokrenuo reviziju i poslije mjesec dana se izvinjavao što je tužba propala! Ne možete biti vođa i onda poslati emisare da se izvinjavaju! Ja sam za Izetbegovićem krenuo da bi napravio protutežu SNSD-u! Sa SDA sam u koaliciji jer nemam drugu mogućnost kada je u pitanju Federalna vlada! Ako izađem iz koalicije sa SDA, Vladu preuzima HDZ! Ja nisam toliki politički avanturista! Izetbegović se eksponira kao političar, a ne kao državnik!

Misli da ako napravi bilo kakav ustupak u izmjeni Izbornog zakona da će SDA izgubiti izbore! Ako ne dobijemo Izborni zakon do kraja godine, BiH će biti u mnogo goroj situaciji nego sada! Tu sam da pomognem Izetbegoviću u šahovskoj partiji sa HDZ-om i SNSD-om! Nisam za to da Izetbegović razgovara 1 na 1 sa Dodikom! Znamo gdje ti razgovori vode! Oni su razgovarali u četiri oka i ranije! Izetbegović je poklonio Dodiku blokadu države! Izetbegović je trebao ići u Banju Luku i ranije! Njegov odlazak u Banju Luku je pokušaj da pomogne Dodiku! Pokazao je da Bošnjaci mogu slobodno šetati Banjom Lukom! Ne znam jesu li se dogovorili! Između njih mora postojati neka vrsta savezništva!

Američke sankcije nisu mnogo važne političarima iz RS-a jer imaju Rusiju! Američke sankcije su više štetne za Bošnjake! Poenta sankcija su zajedničke sankcije Washingtona i Brisela! Dodik blefira kada kaže da je siguran da mu EU neće uvesti sankcije! Rama kaže da živi za dan kad će se ujediniti Albanija i Kosovo! Dodik živi za ujedinjenje RS-a i Srbije! Hasanbegović je rekao da su BiH i Hrvatska jedno! To su opasne izjave! To znači da će se napraviti tri velike države u kojim Bošnjaci neće imati državu! Bošnjaci bez majorizacije drugih naroda moraju biti državnotvorni faktor! Crna Gora je u najkomotnijem položaju, jer je članica NATO-a! Dodik je u teškoj situaciji i ozbiljnom problemu! Uhapšen je njegov sestrić, Branislav Zeljković!

Cijela drama oko ukidanja pravosuđa je osveta za hapšenje Zeljkovića! Tužilaštvo BiH ima mehanizme i obaveze da radi protiv Dodika! Mislim da neće doći do spektakularnih hapšenja! Ovo je pokušaj rušenja zemlje i državni organi moraju reagovati! Zemlje potpisnice Dejtona su obavezne da garantuju sigurnost BiH – 1992. nije bilo Dejtona! Međunarodna zajednica je na prekretnici! Ili će do Nove godine riješiti situaciju ili će nas pustiti da sami rješavamo, a mi sami to ne možemo! Najopasnije je kada Komšić proglašava Dodika luđakom! To su radili i s Miloševićem, pa nas je on odveo u rat! Izetbegović je patriota, ali je upitno kako sprovodi svoj patriotizam! Mi smo od Izetbegovića napravili samoizolaciju! Zbog njega Bošnjaci ne razgovaraju s Vučićem! Bošnjaci trebaju razgovarati s Vučićem i reći mu da urazumi Dodika!

Sankcije samo protiv Dodika neće biti učinkovite i od njega će napraviti nacionalnog heroja! Sankcije moraju biti protiv svih koji rade protiv države i ruše Ustav BiH! Postoji odgovornost svih, a ne samo jednog čovjeka! Epilog sankcija bi bilo uklanjanje ljudi s političkih i komandnih funkcija i njihovo eventualno procesuiranje! Escobar je rekao smirujuću rečenicu: „Amerika ima odgovor za ruski utjecaj u regionu!” Time je poručio Dodiku da se ne oslanja previše na Rusiju! Rusija neće ući u sukob zbog BiH, jer je BiH okružena NATO-om!

Vučić ima puno radikala i jastrebova u svojim redovima! Dodik Vučiću pravi veći problem nego što Vučić želi da prizna! Srbija će se naći pod sankcijama ako ekonomski pomogne RS-u pod sankcijama! Nisam siguran da bi Vučić uništio ekonomski razvoj Srbije zbog Dodikovog avanturizma! Nećemo dozvoliti da se sudbina BiH vezuje za dogovore Srbije i Kosova! Bošnjaci neće prihvatiti da Vučić za priznanje Kosova dobije RS! Neka niko ne potcjenjuje naš patriotizam! Bit ćemo prinuđeni da branimo i odbranimo državu! Dodik zamišlja podjelu bez rata! To je nemoguće, bit će rata! Dodik je davno otišao u veliki ofsajd i Međunarodna zajednica mora da ga sankcioniše! Neće pomoći reakcija Bošnjaka! Dodik mora da padne voljom srpskog naroda i Međunarodne zajednice!

Bisera Turković je kontraverzna, a Džaferović je anemičan! Ne mogu dati reakciju kad niko neće da ih primi! Ko će primiti Bakira?! Sve smo sveli na to da se državni vrh sastaje s lokalnim ambasadorima! Među Bošnjacima postoje oni koje se ne bi rastužili da se BiH podijeli na tri dijela krivicom Srba! Za Bošnjake nema alternative osim da se širimo prema RS-u i tzv. Herceg-Bosni! Sve je to naša država! Susreo sam se sa Schmidtom! On je koncentrisan, odgovoran i racionalan čovjek! Schmidt treba biti kao Paddy Ashdown, a ne kao Inzko! Ako želi da zaustavimo Dodika, morat će izvući bonske ovlasti iz ladice! Ako se Dodik ne zaustavi sam, mora ga zaustaviti Schmidt! Dva puta sam pobijedio za člana Predsjedništva, ali su pobjede ukradene! Kandidat za člana Predsjedništva mora biti jedna osoba ispred opozicije! To je jedini način da porazimo Izetbegovića!

Ako Izetbegović bude upravljao BiH, to će biti opasno po Bošnjake! Moramo dati jednog kandidata koji će ga pobijediti! Ako se glasovi raspu na više kandidata, Izetbegović će pobijediti uz pomoć glasova Islamske zajednice! SDP, kao najjača opoziciona stranka, prva treba da predloži kandidata! Ako SDP predloži Nermina Nikšića, prihvatit ću ga! Zbunilo me što je Vojin Mijatović dočekao Izetbegovića u Banjoj Luci! Nadam se da to nije stara koalicija nego šala! Mislim da je Nikšić najbolja opcija za zajedničkog kandidata! Treba nam novo Predsjedništvo koje neće biti svađalačko! Nije SBB razbio Šestorku, razbila se sama! Ljudi koji su doskoro bili u SDA ne trebaju biti kandidati za Predsjedništvo dok se ne dekontaminiraju! SBB teško može podržati Zvizdića ili Konakovića! Moj proces je montiran od strane braće Čampara i zato ne mogu da podržim Zvizdića! Siguran sam da će kandidat biti Nikšić!-, ističe Radončić.

(Kliker.info-Face TV )