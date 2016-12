Fahrudin Radončić: Koalicija ‘da’, Bakirovi ultimatumi ‘ne’

Koalicija ‘da’, ultimatumi ‘ne’. Ako postoji neka bolja opcija za koaliciju umjesto SBB-a, iako je mi ne vidimo, nemamo ništa protiv da Bakir Izetbegović povuče prvi takav potez, kazao je Fahrudin Radončić.

Lider Saveza za bolju budućnost BiH održao je novogodišnju pres konferenciju na kojoj je sumirao proteklu godinu, te odgovorio na pitanja novinara. Najviše govora je bilo o tome da li je koalicija u krizi, te o odnosima sa Bakirom Izetbegovićem.

“Ne prihvatam ničiju ucjenu. Volim koaliciju u koju smo ušli nakon višemjesečnih molbi SDA jer je u FBiH bio kolaps. Dali smo sva ministarska mjesta SDA, dali smo direktorske pozicije tri najveće kompanije. Da bih očuvao koaliciju ležao sam tri mjeseca pod političkom optužnicom, a nisam je htio razbiti, a plan je bio da je razbijem. Odjednom imamo dodatni zahtjev“, rekao je Radončić.

On je kazao da između koalicije i slobode građana koja se mjeri slobodom medija, zna šta će izabrati.

“Ne postoji koalicioni dogovor koji je podrazumijevao da SDA bude s SBB-om, zajedno s Avazom koji ima neovisnu uređivačku politiku.Ko je Izetbegović da veliki Avaz, koji je stariji od SBB-a i koalicije, ucjenjuje kako će pisati kako bi koalicija opstala!? Koalicija ‘da’, ultimatumi ‘ne’, izjavio je Radončić.

Radončić je rekao da ‘ukoliko Bakir Izetbegović ima unutrašnje probleme u SDA, ne treba izmišljati vanjske neprijatelje’.

Na pitanje kakvi su odnosi Bošnjaka i Hrvata, predsjednik SBB-a je rekao da su ti odnosi dobri.

“Suština problema nisu na relaciji SDA-SBB, iako je tako ispalo. Suština problema je na relaciji SDA – HDZ. Ima previše otvorenih pitanja koje hrvatski korpus čeka da se riješe ili da ime se pomogne. Tu je presuda Sejdić – Finci, buduće trase autoputeva, sijaset pitanja koje te dvije stranke moraju riješiti. Nalazim se u delikatnoj situaciji. Imamo Čovićev veliki optimizam i Izetbegovićev pesimizam“, odgovorio je Radončić i dodao da će iduća godina biti godina rješavanja problema koje muče građane.

Prvi čovjek Saveza za bolju budućnost BiH je kazao da SBB ima problem sa stanjem u SDA, jer imaju koalicionog partnera sa unutrašnjim problemima. On je naglasio da trenutno nema komunikacije ove dvije stranke.

“Tražit ćemo sastanke sa SDA. Želimo staviti određene prioritete. Ja sam poznat graditelj i ne mogu stajati skrštenih ruku dok se ništa ne radi. Zašto niko iz Vlade ne priča o projektima, o kojima se govorilo? Insistirat ćemo na izgradnji autoputeva, brze ceste prema Tuzli, tražit ćemo da se uradi toplovod Kakanj – Sarajevo, prva transferzala. SDA ima svoje ministre, premijere, pomoćnike ministara i mi ćemo tražiti da se infrastrukturni radovi ubrzaju.”

Radončić je kazao da će zamoliti odgovorne Bošnjake da sjedu sa svojim timovima i razmisle gdje vodi bošnjačka politika.

“U’ ratu’ su sa svima, pa i sami sa sobom. Nema ozbiljne politike ako ste najpametniji na svijetu i u ratu sa svima. Bez kompromisa, dogovora i opuštanja nije moguća niti jedna zemlja, pa ni BiH. Učinit ću sve da vratim Bošnjake kao konstruktivni faktor na regionalnoj političkoj sceni.”

Govoreći o koaliciji Radončić je na početku kazao da je spreman i na mogućnost da Izetbegović promijeni koalicionog partnera, ukoliko smatra da SBB nije dovoljno dobar partner.

“On je kazao da će se to desiti ako Avaz nastavi kritikovati vlast, a to rade svi odgovorni mediji. Avaz je prvo napao našeg direktora Autocesta i razbio ga kao zvečku. Izetbegović neke stvari ne memoriše. Ne sjećam se da je Avaz posebno napadao Denisa Zvizdića i Fadila Novalića, osim kada su principijalne stvari u pitanju. Ali princip ne postoji da jednu koaliciju uslovljavate pisanjem”, kazao je Radončić i nastavio:

“Zamislite da ja kažem da Izetbegović ima utjecaj na Klix, Federalnu TV, Slobodnu Bosnu, Stav i Faktor koji je ukinut.”

Za kraj konferencije Radončić je izrazio nadu da će se do kraja maja odgovoriti na upitnik Evropske komisije. Također je kazao da SBB ne ubire jeftine političke poene, ukoliko zna da će imati priliku u Parlamentu da kaže svoj stav.

“Uz tragikomične trzavice u koaliciji nadam se da ćemo kao odgovorna vlast prema građanima to uraditi.”

