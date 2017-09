Fahrudin Pecikoza u Pressingu : Hrvati u BiH su ugroženi samo od Čovića i HDZ-a. Sebija Izetbegović vodi državu !

Fahrudin Pecikoza, nezavisni zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo bio je gost Pressinga, a otvaranje trotoara i pakovanje jubilarnog Topsa je prokomentarisao sljedećim riječima

“To narod najbolje komentira. Kažu kada je neko kupio jubilarni Tops da su dva falila. To je autogol čisti. Rekao sam da ćupred sljedeće izbore sakriti sve kamene temeljce. To je cirkus više. Šta će oni zvati Bakira Izetbegovića da zapakuje Tops, što nisu zvali nekog muzičara ili glumca?”

“Zamislite da Merkelova otvori nešto u Njemačkoj. Prozivali bi nju, pa hotel, pa bi napravili istragu. Zamislite da se predsjednik Amerike pojavi na dodjeli Oscara. Kod nas premijeri hodaju po festivalima. Oni žele da su celebrity, da su dio showbiznisa, da hodaju po crvenom tepihu.”

Pecikoza je kazao da bi bilo bolje da je Hotel Holiday otvorio Džeko, Pjanić ili Halid Bešlić, a ne Bakir Izetbegović.

Na pitanje kako zaustaviti krizu i beznađe jer mladi ludi sve više odlaze, ali odlaze i oni koji ne žele gubiti vrijeme, a imaju posao.

“To je klasično čiščenje. Njih tjeraju. Nije niko otišao s KCUS, oni su otjerani. Ostali žive u strahu jer ljudi imaju kredite, imaju hipoteke.Sve se može riješiti poštenim izborima. Zadnje dvije godine SDA gubi izbore, jer je samo 25% njihovo glasačko tijelo, a 75% ljudi je protiv njih.”

Pecikoza smatra da u BiH vlada ravnoteža gluposti umjesto konkurencije pameti.

“Kada čovjek ne zna on bira oko sebe veće neznalice da bi opstao. Čim se pojavi jedan pamet, gleda da ga uništi i skloni od društva i javnosti, da ga izblamira agresivnim pristupima. Oni imaju 5.000 otvorenih profila na Facebooku i ja kada dam intervju, oni mene pljuju i vrijeđaju. Oni to rade profesionalno.”

Pecikoza ističe da u BiH ima jako puno pametnih ljudi koji čekaju da ih neko pozove i da im neko da priliku, a ne da se nameću.

“Znam mlade koja govore po sedam jezika, koji su vrhunski stručnjaci i kojima je trenutna situacija ogadila društveni život. Ne žele da se petljaju jer će biti izloženi brutalnim napadima.”

Akademik Esad Duraković je kazao da su krivi građani jer šute i ne čine ništa posebno intelektualci.

“Šta su intelektualci? Krug 99 ima znanje za malo jaču križaljku. Na šta oni reaguju? Ni na šta. Koji su to intelektualci?”, zapitao je Pecikoza.

Stalno slušamo da su ugroženi pripadnici određenih naroda, posebno hrvatski narod u BiH.

“Hrvati su ugroženi od Čovića. Gdje je HDZ na vlasti tu nestaje Hrvata. U Sarajevu se povećava broj Hrvata. Hrvatske firme 70 posto prihoda ostvaruju u Sarajevu. Treba pitati vlasnika Violete, firmi iz Čitluka, kladionica, velike vinarije jesu li ugroženi. Jesu za Ramazan jer manje pijemo, ali do nadoknadimo za Bajram.”

Pecikoza je poručio Draganu Čoviću da na konkretnom pitanju kaže gdje su hercegovačke kompanije ugrožene.

“Neka Hercegovaci naprave svoju pivu. Misle da su patriote ako piju Karlovačko, Ožujsko, ako piju Janu, a Hercegovina puna lijepe vode.”

Pecikoza je kazao da će se on zalagati za saradnju i dobre ljudske odnose.

“Bio sa šumarom Markom, ponudio mi je svoju vikendicu. To je divan, ali mrtav kraj. Sarajevo može kupiti sve što oni proizvode, ali da oni kupuje što Sarajevo proizvede. Treba da napravimo ljudski odnos. Da počnemo sarađivati, da se iz Lukavice liječe u Sarajevu, a ne da idu u Banjaluku jer je daleko.”

Pecikoza je prokomentarisao je mogućnost kandidature Sebije Izetbegović za člana Predsjedništva BiH na općim izborima naredne godine.

“Sve patriote u ovoj zemlji navijaju da SDA kandiduje Sebiju Izetbegović. To bi bilo samoubistvo iz zasjede i potop SDA. Ako je kandiduju to će biti ogromno slavlje u SDP-u i u cijeloj opoziciji. To je žena koja će dokrajčiti SDA, a stranka se neće oporaviti od njenog djelovanja“, rekao je Pecikoza.

Bakir Izetbegović i Elmedin Konaković su kazali da je ona uspješna menadžerica.

“To je tako surovo što su rekli. Biti uspješan menadžer na KCUS-u gdje je smanjenje troškova kada ti umre pacijent prvi dan, to je najveći uspjeh bolnice. KCUS treba liječiti ljude i produžiti život pacijentu. Što se čovjek duže liječi, veći su troškovi. Oni nisu tu da štede pare, već da liječe ljude. Ušteda je kada uskratiš liječenje ljudima, a tako se najviše štede pare“, rekao je Pecikoza.

On je istakao da je menadžment KCUS-a rastjerao 30 najvećih stručnjaka u regionu.

“Za takvu osobu reći da je dobar menadžer je van pameti.”

Gost Pressinga je kazao da ne može vjerovati da ljudi šute nakon onoga što se dogodilo Gavrankapetanoviću, Kuliću i ostalim doktorima.

“Ne mogu vjerovati da šuti reis i da nije stao u zaštitu čovjeka koji je u ratu spasio tolike živote, uradio hiljade operacije, ne mogu vjerovati da šute boračke organizacije.”

Pecikoza smatra da će Sebija Izetbegović biti šta poželi.

“Ona trenutno vodi državu. Bakir je pametan, ali on radi sve što ona kaže. Ona se kandidovala za direktora KCUS-a. Koliko je bilo protukandidata? Nije ih bilo. Pa kakav je to konkurs, to ima samo u Rumuniji dok je bio Čaušesku. Na mjesto direktora KCUS-a se prijavi jedan kandidat, a kada se raspiše mjesto za čistačicu se prijavi 200 osoba. Je li hoće reći da svi žele biti čistači, a da niko neće da bude direktor“, zapitao se Pecikoza.

Komentarišući situaciju oko prof. dr. Ismeta Gavrankapetanović, gost Pressinga je rekao:

“Jedan od razloga koji je KCUS naveo za Ismeta Gavrankapetanovića je da mu je istekao ugovor. Istekao je i Messiju ugovor, pa je li ga Barcelona otjerala? Nisu ga otjerali, nego se bore za njega. Zamisltie kakve gluposto serviraju.”

