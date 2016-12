Carstvo Marka Zuckerberga: Zašto je Facebook svjetski gigant

Facebook je najpopularnija društvena mreža na svijetu, a imperija koju je stvorio Mark Zuckerberg danas vrijedi više stotina milijardi dolara.

Međutim, od svog osnivanja do danas, Facebook ne bi bio ono što jeste da nije bilo pametnih ulaganja i širenja infrastrukture.

To su najviše radili kupovinom drugih kompanija, a od 2004. do 2016. godine kupili su ukupno 61 firmu, i ne samo to.

Nakon preuzimanja vlasništva, preuzimali su i inteligenciju iza tih firmi, te su najboljih radnicima, developerima i slično ponudili bolje ugovore kako bi prešli da rade kod njih.

Svakako, dvije najvrijednije investicije su im Instagram i Whatzapp. 9. aprila 2012. godine po cijeni od jedne milijarde dolara, Facebook je kupio Instagram.

Samo dvije godine i 15 dana poslije toga, za basnoslovnih 19. milijardi dolara, Facebook kupuje i jednu od najpopularnijih aplikacija za razmjenu besplatnih telefonskih poziva i poruka, Whatzapp.

Pored aplikacije, Facebook uporedo preuzima i njihovog izvršnog direktora Jana Kouma. U isto vrijeme, Mark Zuckerberg je postao i vlasnik kompanije Oculus VR, firmom koja se bavi tehnologijom virtuelne stvarnosti za dvije milijarde dolara.

To su poznati podaci, međutim na listi od 61 kompanije u vlasništvu Facebooka postoji mnogo firmi koje nemaju objavljene detalje dogovora sa Facebookom.

Interesantno, Facebook je domenu kupio 23. augusta 2005. godine, a koštala je 200.000 dolara. PRva firma koju su akvizirali bila je Parakey, koja se bavi offline aplikacijama. Za 31 milion dolara su 23. juna 2008. kupili ConnectU za social networking, a u agustu 2010. godine su preuzeli FriendFeed za blizu 50 miliona.

Uz veliko bogastvo, svakako dolazi i velika odgovornost. Obzirom da Facebook vlada tech svijetom, mnogo informacija i sporova se veže za njegovo ime. Od afere prodavanja i nadgledanja sadržaja, pa na dalje – lista je preduga. Saradnja sa obavještajnim službama također se mnogo spominje.

U nastavku, pogledajte kompletnu listu kompanija u vlasništvu Facebooka, zajedno sa procijenjenom vrijednošću i sjedištem.

