Evropski prvaci idu kući : Belgija preko Portugala do četvrtfinala sa Italijom (Video)

Fudbaleri Belgije savladali su Portugal u osmini finala Evropskog prvenstva, rezultatom 1:0, i tako zakazali duel sa Italijom u četvrtfinalu.

Ovaj susret prije početka označen je i kao “blockbuster”, budući da je bio prvi – pravi derbi u knock-out fazi Evropskog prvenstva.

Oba selektora dobro su taktički postavili susret, te smo u prvom poluvremenu gledali najviše nadmudrivanje na sredini terena.

Istina, prvi je Portugal zaprijetio u ranoj fazi preko Dioga Jote, međutim u ključnom momentu loše je zahvatio loptu koja je otišla pored gola. Nakon njega, u 27. minuti pokušao je Ronaldo iz slobodnog udarca – ali bio je neprecizan.

Belgija u fazi napada nije uspjela da nađe rješenje za dobru odbranu Portugala, te su njihovi napadi završavali neuspješno. Odbrana kojom komanduje Pepe uspjela je neutralisati prijetnje Edena Hazarda, Kevina de Bruynea i Romelua Lukakua sve do 41. minute meča.

Hazard je dobio loptu na nekih 20 metara iskosa s desne strane i svom snagom raspalio po njoj. Lopta je imala onaj felš kojim “bježi” od golmana i završila je u golu, a ovaj gol se sigurno može svrstati u najljepše koje smo vidjeli na ovom prvenstvu.

To je bio i konačan rezultat prvog poluvremena.

Nastavak meča donio je agilniju igru Portugala, a u 58. minuti su imali najbolju šansu za izjednačenje. Jedan lucidan pas Ronalda našao je ponovo Dioga Jotu u kaznenom prostoru – a ovaj iz praktično zicer pozicije loptu šalje preko gola.

Onda su uslijedile minute u kojima su obje ekipe dosta griješile, a prave prilike skoro da nismo vidjeli. Ono što je obilježilo period igre do 80. minute jeste dosta gruba igra i jedne i druge ekipe.

Portugal je tada krenuo na sve ili ništa, a u 82. i 83. minuti Portugalci su prijetili preko Rubena Diasa, a potom i Raphaela Guerreira, čiji je šut iz gužve pogodio stativu.

Pokušavao je Portugal do kraja meča svim silama da postigne gol i obezbijedi produžetke – no nije im pošlo za rukom. Meč je završen sa 1:0, a to znači da u četvrtfinalu gledamo duel Belgije i Italije.

Podsjetimo, danas je Češka sa 2:0 pobijedila Nizozemsku i zakazala duel sa Danskom u 1/4 finala.

