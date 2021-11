Evropski parlamentarci Köster i Strik u Sarajevu : Ako EU ne može, ići sa sankcijama pojedinih članica Dodiku

Evropski parlamentarci Tineke Strik i Dietmar Koster upozorili su da se u Bosni i Hercegovini radi o dubokoj političkoj krizi, da razumiju da je ovdašnje stanovništvo razočarano u ukupan angažman Evropske unije te najavljuju da će se naredne sedmice u Briselu razgovarati o stanju u BiH.



Na konferenciji za novinare Strik je kazala da je, nakon boravka u Sarajevu, još uvjerenija da EU mora biti mnogo snažnija u odgovoru na istupe i poteze Milorada Dodika. Misli da je krajnje vrijeme za ‘EU da zauzme čvrši stav’.



– Naredne sedmice u Briselu imat ćemo sjednicu Vijeća za vanjske poslove gdje će jedna od tema biti Bosna i Hercegovina. Nadam se da ćemo imati mogućnost osigurati potrebnu podršku i većinu za ciljane sankcije protiv Dodika i svih koji podržavaju takve istupe. Mi imamo instrumente i krajnje granice (crvene linije) preko kojih se ne smije prelaziti. Krajnje je vrijeme i da pokažemo da ćemo imati snažan odgovor prema svakome ko te granice bude prelazio – naglasila je.



Crvena linija pređena je, po njenom mišljenju, već odlukom o formiranju agencije za lijekove. Ako nije urađeno tada ‘treba to uraditi u momentu kad dođe do usvajanja svih propisa koji se tiču oružanih snaga, poreskih organa i pravosuđa.’



Kad je govorila o blokadi institucij,a istaknula je da ’Dodik svakako nije jedini u svoj toj priči’.



– Odlučnija djelovanja, iskazivanje spremnosti može osigurati potreban pritisak na sve da se vrate za sto i rade na iznalaženju rješenja – istaknula je



Uočila je, kaže, da je snažniji angažman bitan za vraćanje povjerenja ovdašnjeg društva u Evropsku uniju, koja im može pružiti pomoć i podršku na različitim nivoima.



Dietmar Koster smatra da Evropska unija treba da zauzme jasan i nedvosmislen stav o tome ko su pravi krivci za postojeću političku krizu.



– Krivci su, mislim svima jasno poznati. Riječ je o političkoj eliti iz Republike Srpske i Miloradu Dodik. Krajnje je vrijeme da konačno razgovaramo i o sankcijama. Ja sam za ciljane sankcije usmjerene protiv onih koji blokiraju rad institucija, to je crvena linija koja je pređena i na to se mora snažnije odgovoriti i djelovati. Važno je podržati demokratiju i razvoj BiH, jasno pokazati da odcjepljenje nije opcija – kazao je.



O sankcijama će se, kaže, razgovarati naredne sedmice na nivou EU, eventualno pojedinačnih država članica. Da to stupi na snagu potrebna je politička spremnost, mnogo šira većina država članica. Kao moguće sankcije, za odgovorne političke aktere može značiti zabrana ulaska u države EU, zamrzavanje određene imovine.



Evropski parlamentarci smatraju da će za BiH biti važni i izbori naredne godine. Ključno je, kažu, da izbori budu pravični, pošteni, pravedni za sve ‘gdje će se svi uživati ista prava, svi građani ove države moći kandidirati, da se spriječe i izborne manipulacije’. Tu je, kažu, također prilika za EU, da odigra svoju ulogu. Mišljenja su da u BiH treba više razgovarati o ekonomiji i temama važnim za bh. stanovništvo, a EU treba snažnije raditi i na očuvanju teritorijalnog integriteta.



Cilj posjete evropskih parlamentaraca bila je informiranost o situaciji, na terenu osjetiti puls dešavanja, ali i razmotriti najbolje korake prema naprijed odnosno najefikasnija rješenja da bi se u Bosni i Hercegovini izašlo iz postojeće krize. Čuli su, kaže, direktno i od stanovništva izuzetnu zabrinutost i uplašenost.

