Evropski parlament o BiH: Parlamentarci označili Dodika kao problem, pozvali na sankcije

U Evropskom parlamentu je večeras održana rasprava o aktuelnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini.Izvršni potpredsjednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis istakao je da će Evropska unija (EU) pratiti situaciju u BiH, pozivajući EU da govori jedinstvenim glasom.

“Od vitalnog je značaja osigurati jedinstvo EU-a kao i dosljedno slanje poruka svim stranama u BiH”, kazao je.

Šef slovenačke diplomatije Anže Logar istakao je da je svaka blokada u BiH neprihvatljiva.

“Građane BiH brinu problemi koji su ključni za njihove živote. Politički čelnici moraju premostiti ovu situaciju te se fokusirati na zajedničke napore koji će omogućiti reforme koji će ubrzati evropski put. Nadamo se da će naredni izbori biti održani sukladno preporukama. Ustav BiH nije u skladu s konvencijom o ljudskim pravima. Vijeće poziva na izbornu reformu kojom će se eliminirati svi oblici diskriminacije. Nikakve političke odluke koje bi dovele u pitanje odluke Suda za ljudska prava se ne smiju donositi. Što se tiče evropske i vanjske i sigurnosne politike žalimo što se BiH toga više ne pridržava i tražimo da se to promijeni. Izražavamo podršku EUFOR operaciji ALTEA koja pridonosi sigurnom okruženju za sve građane BiH”, kazao je.

Član u Evropskom parlamentu iz Bugarske Andrey Kovatchev poslao je snažan signal za pridruživanje BiH Evropskoj uniji.

“Remetilački signali dolaze od Milorada Dodika, koji želi da se povuče iz državnih institucija. To je pogrešan signal koji može dovesti do etničkog sukoba”, rekao je on.

Eurozastupnik Pedro Markez je pozivao na sankcije članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku koji je istaknut kao osoba spremna da gurne državu u rat.

Slovenski eurozastupnik Klemen Grošelj pozvao je građane bh. entiteta Republike Srpske da glasaju protiv Dodika i tako osiguraju održivu budućnost Bosne i Hercegovine.

Članica Evropskog parlamenta Tineke Strik istakla je da Dodik igra opasnu igru.

“Prije 26 godina potpisan je Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončan krvavi i smrtonosni rat u Bosni i Hercegovini. Uspostavio je snažan međunarodni nadzor sve dok se zemlja nije razvila u potpuno funkcionalnu i odgovornu demokratiju. Uz mnoge druge, žalim što nam je i dalje potreban ovaj nadzor, zemlja je u političkom ćorsokaku, uzrokovanom korumpiranim etnonacionalističkim političarima. Dodik igra opasnu igru. EU mora uvesti sankcije njemu i njegovim pomagačima. Pozivam EU da ne pravi kompromise. Nećemo nigdje stići u pregovorima s političarima zainteresovanim za status quo. Molim vas, učinite ovo za narod Bosne”, rekla je ona.

Eurozastupnik Fabio Massimo Castaldo iz Italije kazao je da države članice moraju biti jasne i koristiti sankcije protiv Dodika.

“Molim vas, razmotrite ova pitanja bez vraćanja zemlje u nacionalizam. Nemojmo se pretvarati da je BiH na periferiji Evrope ili još gore. Sankcionišite ga!”, istakao je Castaldo.

Zastupnik Michael Gahler iz Njemačke izjavio je da je Dodik najveći problem u BiH.

“Problem u BiH ima svoje ime, a njegovo ime je Milorad Dodik. On prijeti ustavnom poretku i ovdje treba čuti jasan odgovor da li smo spremni da uvedemo sankcije Dodiku”, kazao je.

Eurozastupnik iz Hrvatske Tonino Picula istakao je da Dodik nije sam u izazivanju krize.

“Destabilizaciju BiH pomažu Beograd, Budimpešta i Moskva. Postoji opasnost da se nekoliko kriza spoji u izbornim godinama 2022. Pregovori o novom izbornom zakonu su zaista važni”, rekao je on.

Zastupnik Romeo Franz kazao je da je potrebno prestati s pravljenjem ustupaka.

“Ovo nije etnički sukob, već geopolitički. Hajde da prestanemo s ustupcima. Za 26 godina tamošnji političari nisu nimalo pomogli. Teritorijalni integritet se ne može unijeti u državu. Mir je u interesu BiH i u našem interesu”, kazao je Franz.

(Kliker.info-AA)