EURO 2021 : Silni Italijani na otvaranju prvenstva razmontirali Tursku (Video)

Utakmicom na Olimpicu u Rimu počelo je Evropsko prvenstvo u fudbalu, a Italija je spektakularnom igrom došla do pobjede protiv Turske rezultatom 3:0.

Italija je imala potpunu dominaciju u prvom poluvremenu, ali nije bilo pogodaka. Turska nije uspjela uputiti niti jedan udarac i imali su loptu jako malo u svom posjedu.



Najbolje šanse za Azzurre u prvom dijelu imali su Lorenzo Insigne, Giorgio Chiellini i Ciro Immobile, no mreža turske reprezentacije je mirovala.



Izabranici Roberta Mancinija su došli u vodstvo autogolom Meriha Demirala u 53. minuti, a potom je Ciro Immobile u 66. minuti udvostručio prednost Italije nakon odbijene lopte poslije pokušaja Leonarda Spinazzole.



Azzurri su i u drugom dijelu imali potpunu kontrolu nad igrom, a u 79. minuti Immobile je povisio na 3:0. Do kraja se rezultat nije mijenjao, a Turska je na cijelom meču imala samo jedan udarac i to išao je van okvira gola.



Italija je večeras odigrala jednu od najboljih utakmica godinama unazad i na sjajan način započela Evropsko prvenstvo.



Stadion: Olimpico (Rim, Italija). Sudija: Danny Makkelie (Nizozemska). Žuti kartoni: Soyuncu, Dervisoglu (Turska).





Turska – Italija 0:3



TURSKA: Cakir, Celik, Demiral, Soyuncu, Meras, Yokuslu (od 65. Kahveci), Karaman (od 76. Dervisoglu), Tufan (od 64. Ayhan), Yazici (od 46. Under), Calhanoglu, Yilmaz.



ITALIJA: Donnarumma, Florenzi (od 46. Di Lorenzo), Bonnuci, Chielini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli (od 73. Cristante), Berardi (od 85. Bernardeschi), Immobile (od 81. Belotti), Insigne (od 81. Chiesa).



(Kliker.info-SCsport)