EU, SAD i V. Britanija pozdravili Schmidtovu odluku, Plenković razočaran

Delegacija Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini saopćila je večeras kako građani BiH zaslužuju nesmetano provođenje izbora uz više integriteta i transparentnosti, kao i brzo formiranje zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima poslije općih izbora 2. oktobra.

„EU duboko žali zbog toga što se političke stranke nisu uspjele dogovoriti o usvajanju mjera koje bi osigurale integritet i transparentnost izbornog procesa u BiH, Za rezultat imamo današnju odluku Visokog predstavnika Christiana Schmidta“, navela je Delegacija EU u BiH povodom odluke koju je danas nametnuo visoki predstavnik.

Dodaju kako je korištenje „bonskih ovlaštenja“ krajnja mjera i, kako su naveli, protiv nezakonitih radnji. Iz Delegacije EU u BiH su podsjetili da je „opsežna međunarodna supervizija” načelno nespojiva sa članstvom u EU, čemu BiH teži.

„Evropsko vijeće je nedavno jasno izrazilo stav da je EU spremna prihvatiti BiH kao kandidatsku zemlju. Očekujemo da relevantni domaći akteri u BiH preuzmu liderstvo i odgovornost za reforme u skladu sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.“

Stav ambasada

Ambasade Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država u BiH pozdravile su odluku Schmidta o izmjenama Izbornog zakona BiH. Iz britanske ambasade su naveli da London prepoznaje i podržava ključnu ulogu visokog predstavnika u BiH.

„Današnja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta je vrijedan korak ka jačanju integriteta i transparentnosti izbora u oktobru. Slobodni i pravični izbori su osnov svake demokratije“, navedeno je u saopćenju ambasade Velike Britanije, kao i da ova država osuđuje zapaljivu i opasnu retoriku koju su „određeni pojedinci i lideri koristili posljednjih dana“.

„Domaći politički lideri imaju jasnu odgovornost da rade zajedno na provođenju reformi i postignu kompromise u najboljem interesu BiH i njenih građana“, zaključili su u saopćenju.

Iz američke ambasade u BiH naveli su da SAD „podržava jak OHR i današnju odluku visokog predstavnika da dopuni Izborni zakon“.

Schmidt je nametnuo tehničke izmjene Izbornog zakona BiH, s tim da je liderima partija iz bh. entiteta FBiH ostavio vremena da dogovore i političke izmjene ovog zakona, a ako se to ne desi, nije isključena mogućnost još jednog nametanja izbornih pravila u BiH.

Plenković razočaran

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izrazio je razočarenje paketom izmjena izbornog zakona u BiH visokog predstavnika Schmidta kazavši da je “ispod očekivanja i nedovoljan”, prenosi Hina.

„Onoliko koliko ja vidim što je na kraju visoki predstavnik odlučio je dotaknuti samo dio tog paketa koji se odnosi na integritet izbornog procesa, što je po mom sudu daleko ispod očekivanja i nedovoljno”, rekao je Plenković nakon nakon proširenog sastanka Predsjedništva HDZ-a.

Podsjetio je da su, nakon neuspjelih pregovora koji su se vodili nakon sporazuma iz Mostara prije dvije i po godine, političke stranke, prvenstveno Bošnjaka i Hrvata, nastojale na nivou FBiH postići neki dogovor, ali nisu uspjeli, osim u Mostaru.

„I Mostar je konačno nakon 12 godina prestao biti fus nota kao grad koji nije imao izbore od 2008. do 2020. Međutim, dogovor o ustavnoj i izbornoj reformi na središnjoj razini vlasti, osobiti na razini Federacije, nije postignut”, rekao je šef Vlade Hrvatske.

Kazao je da je EU je nastojala pomoći, a također i SAD, no da niti pod njihovim pokroviteljstvom nije došlo do rezultata.

„Potom je predsjednik Europskog vijeća nastojao pokrenuti određene procese da bi se smirile tenzije. No bilo je očito da predstavnici bošnjačkih političkih stranaka, prije svega SDA, nisu htjeli postići taj dogovor, nisu se htjeli dogovoriti s predstavnicima hrvatskih stranaka o reformi izbornog zakona i limitirane ustavne reforme”, rekao je Plenković.

Ponovo o Komšiću

Bošnjacima, nastavio je, odgovara status quo, izborni sustav u kojem će hrvatski narod u BiH i hrvatske političke stranke biti minorizirani, marginalizirani, preglasani i u svakom slučaju i dalje u neravnopravnom položaju.

„I to ne samo kada je riječ o izboru člana Predsjedništva BiH gdje je Komšić odradio tri mandata, po nama kao nelegitimni hrvatski predstavnik, jer za njega uglavnom glasuju Bošnjaci”, rekao je Plenković koji se osvrnuo i na proteste u Sarajevu.

„Siguran sam da je to donekle utjecalo na njegovo rezoniranje. Vidjeli smo u medijima da je on izvorno imao namjeru mijenjati izborni zakon, da je htio riješiti pitanje tzv. vitalnog nacionalnog interesa (…) Imao je još niz važnih političkih tema koje bi unaprijedile ustavni i zborni ustroj BiH, međutim u ovoj fazi on to nije učinio.“

(Kliker.info-AJB)