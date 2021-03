etev objavljuje spisak reprezentativaca 8. marta: Jedva čekam okupljanje u Finskoj

Zmajevi će se okupiti u Finskoj i tamo ćemo odraditi svega dva treninga prije meča koji otvara kvalifikacije za Mundijal. To je selektor Petev potvrdio u razgovoru za BH Radio 1.

“Imamo naš plan i pratimo većinu igrača. Narednih dana će se objaviti spisak i imat ćemo priliku da se upoznamo uživo u Finskoj. Imat ćemo dva dana za pripreme. Naši ciljevi su visoki i moramo raditi na tome. Jedva čekam da se okupimo, a spisak će biti objavljen 8. marta”, rekao je Petev i osvrnuo se na utakmice Premijer lige koje je pratio tokom vikenda:

“Ja sam bio u subotu u Mostaru, gledao sam tuzlanski derbi, a Željezničar i Sarajevo mi je treća utakmica. Bitno mi je da vidim šta imamo u Premijer ligi i ako odlučim da neki igrač može pomoći, bez obzira na godine, on će biti tu”.

Bugarin se osvrnuo na predstojeće okupljanje i to što će, prema rasporedu, Zmajevi imati samo dva treninga.

“Ja se nadam da ćemo stručni štab narednih dana kompletirati. Imat ćemo samo dva treninga prije utakmice u Finskoj, a tamo će biti i okupljanje. Takva je situacija, ali se nadam da će biti dobro. Obišao sam šta sam mogao i zadovoljan sam kako je prošlo. Imamo jedan cilj, a to je da svi daju ono najbolje reprezentaciji i da se ide na pobjedu u svakoj utakmici, a to je sada Finska i moramo to odraditi.

Volio bih da imamo više treninga, ali takav nam je raspored. Moramo ta dva odraditi kako treba. Radimo već na analizi protivnika, Finske, a onda mislimo na Francusku. Idemo svim snagama i utakmicu moramo odraditi jako dobro”, ističe Petev.

Za kraj razgovora, selektor je otkrio da li će biti iznenađenja u sastavu i da li već zna koje će igrače pozvati:

“Ja mislim da znam većinu igrača sa spiska, ali je sve moguće”.

(Kliker.info-SC)