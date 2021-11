Escobar nakon prvog dana boravka u BiH : Postoji opcija da se povuku sve sporne odluke

Najvažnija stvar o kojoj smo se dogovorili sa svim sagovornicima s kojima smo razgovarali danas, svi smo saglasni da rata neće biti i mislim da je to najvažnija poruka koju imamo. To nije poruka koju ćete čuti samo od onih lidera s kojima sam se ja sreo danas, to je poruka koju ćete čuti i od lidera iz regiona, izjavio je novinarima u Sarajevu zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar, nakon sastanka s članovima kolegija Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamerntarne skupštine BiH.

Prema njegovim riječima, druga stvar o kojoj je došao da razgovara ovdje je nevjerovatan ekonomski potencijal koji Balkan posjeduje, istaknuvši da je Balkan najbrže rastući dio Evrope u ovom trenutku.

“Upravo radi ovog nevjerovatnog ekonomskog rasta, doduše dozvolite mi da kažem da BiH ne dijeli sve parametre tog rasta, ali upravo radi tog velikog rasta u regionu je razlog što ćete biti potrebni Evropi”, kazao je Escobar.

Stoga, dodao je on, “moramo dvije stvari učiniti – jedna je da obezbijedimo da BiH dijeli te parametre rasta sa ostatkom regiona, a druga je da Evropa prepozna ekonomski potencijal koji ovaj region ima“.

“Potpuno sam ubijeđen da će Evropa shvatiti, u jednom razumnom vremenskom periodu, da vi trebate biti dio Evropske unije. Naravno da sam sa svojim sagovornicima govorio o svim ovim temama, ali isto tako je veoma bitno da potcrtam da ono što moramo obezbijediti je da BiH ostane jedinstvena, suverena, sa teritorijalnim integritetom”, istaknuo je Escobar.

Kaže da mu je drago da je imao produktivan sastanak s Miloradom Dodikom, “gdje je otvorena mogućnost da se povuku sve one odluke koje se odnose na prijenos nadležnosti da bi mogli da nastavimo da radimo na ekonomskom razvoju“.

“Jer, politička kriza povećava nedostatak povjerenja kod investitora da bi ovdje investirali”, zaključio je Escobar.

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar, koji boravi u službenoj posjeti BiH jutros se, u odvojenim susretima, sastao s članovima Predsjedništva BiH, a održan je i sastanak sa rukovodstvom oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te sa predsjednicima klubova u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

(Kliker.info-Fena)