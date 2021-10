Esad Bajtal: Farsa u Beogradu pripremljena je za međunarodnu zajednicu

Susret Dodika i Vučića u Beogradu i poruke koje su odaslane u javnost sociolog i filozof Esad Bajtal smatra nastupom koji nema nikakve veze sa realnošću i susretom pripremljenim za međunarodnu zajednicu, koja ga je pažljivo pratila. Bajtal primjećuje da je Milorad Dodik iz Beograda govorio bez rezolutnosti koju ispoljava u BiH.

– Oni su tamo govorili ono što međunarodna zajednica voli da čuje. Uostalom, njih dvojica se ponašaju po istoj matrici – jedno misle, drugo govore, treće rade. To što rade ne govore nikom, nego među sobom. Imate elementarnu činjenicu da je Dodik Vučićev i Putinov glasnogovornik, a sve ostalo spada u scenario – kazao je Bajtal za portal „Avaza“.

On dodaje da Dodik izgovara ono što dobije za zadaću, a Vučić preuzima ulogu mirotvorca koji izgovara ono što je lijepo čuti.

– Radi se o licemjernoj politici u kojoj se jedno misli, drugo govori, a treće radi, a radi se onako kako se dogovori „u mraku“ i tamo gdje niko ne čuje – ističe profesor Bajtal.

Spriječiti sankcije

Donekle ohrabruje angažman međunarodne zajednice, poruke i upozorenja sa svih strana, ali i najava sankcija za sve koji ugrožavaju teritorijalni integritet i suverenitet BiH i učestvuju u kriminalu i korupciji. Bajtal naglašava da je „farsa u Beogradu“ pripremljena za neradni dan i održana naveče, u terminu kad je svako može pratiti, a s osnovnim ciljem da međunarodna zajednica ne aktivira najavljene sankcije.

– A onda kad se Dodik vrati u BiH sve opstruira. Ja ću vas podsjetiti na ključnu rečenicu koja je prošla ispod medijskih radara 2018. godine, dvije – tri noći nakon izbora. Kad je vidio da ulazi u vlast na državnom nivou on je najavio da će tamo sve blokirati, pa makar to bio, kako je rekao, i najobičniji razgovor o vremenskoj prognozi. E to je program. Sve ostalo je ili taktika, ili ubleha. Po toj formuli „sve ćemo blokirati“ su napravili večerašnju konferenciju za štampu i uzeli jedno pitanje svog novinara kako bi poslali lažne poruke svijetu – ističe Bajtal.

Nema čistih i nema istih

Naš sagovornik se slaže da sankcije usmjerene samo prema Dodiku ne bi promijenile ništa. Iako je najodgovorniji za trenutnu, najveću poslijeratnu krizu, ne treba zaboraviti ukupno stanje u državi koje je u svim oblastima katastrofalno.

– Već dugo izgovaram rečenicu – nema čistih i nema istih. Svako je ovdje kriv u određenoj mjeri i zaslužan za ovaj haos. Dodik je samo najistureniji. U tom smislu svako mora biti sankcionisan u mjeri i na način koji mu pripada. Nisam za jednostrano gledanje, nisam da samo meni bude dobro. U ovoj zemlji trebamo tražiti političare koji će raditi tako da svima bude jednako dobro. Ništa Čović svojom šutnjom nije manje isturen od Dodika ili ovaj treći koji izbacuje neke iracionalne parole. Svi oni treba da podnesu račun za opštu propast društva za ovih 30 godina. SNSD, SDA i HDZ i njihovi sateliti – kaže profesor Esad Bajtal.

Ljudi u strahu

Zbog svega, a posebno kulminacije krize, ljudi žive u strahu, isprepadani, frustrirani, s osjećajem strepnje i beznadežnosti.

– Imate korona afere jednu iza druge, stravične pljačke. Imate problem s diplomama, da pismeni ljudi ne mogu doći do posla, a oni koji je nemaju ili je lažna mogu šta hoće. Vidimo vrlo istaknute ljude na ključnim visokim pozicijama u ovoj ili onoj oblasti i priču oko nje koja traje mjesecima, a da oni nisu u stanju da pokažu diplomu. Diploma se ne dokazuje, diploma se pokazuje. Kao što se pokazuje lična karta ili pasoš. Ili je imaš ili ne. Bila je jedna pozorišna predstava u bivšoj Jugoslaviji sa strašno dobrim naslovom za ovo vrijeme. Zvala se „Pa, je li moguće drugovi da smo svi mi volovi“. E pa ovo je situacija u kojoj ja pitam sebe i sve nas – pa je li moguće ljudi, drugovi, gospodo da smo svi mi volovi, vidi šta nam rade – zaključuje profesor Esad Bajtal.

(Kliker.info-Avaz)