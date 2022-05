Erol Avdović : Mreža podrške Čoviću idea od Washingtona, preko Brisela i Berlina, do Zagreba i Sarajeva

Erol Avdović, bh. novinar koji izvještava iz New Yorka, osvrnuo se na trenutno stanje u BiH u vezi izbora i blokade finansiranja, otvoreno kritikujući predstavnike međunarodne zajednice rekavši kako je jedno deklarativna kritika na račun Čovića zbog svih “marifetluka, a drugo je stvarna reakcija, koje nema.

– A tu je i ona kapilarna podpora Čovićevom konceptu “legitimiteta” kao načinu da se odbrane vlastite lukrativne pozicije. Ta mreža podrške Čoviću je rasprostranjena od Washingtona, preko Brisela i Berlina, do Zagreba i Sarajeva. Svako ima svoj konto i “profesionalni” interes pa dozira kritike i kalibrira podršku do mjere do koje im to odgovara. Jedna prljava i iscrpljujuća igra koja traje godinama, naveo je on u svojoj objavi na Facebook profilu.

UZALUD POTROŠENA GODINA

Avdović tvrdi kako je uzalud potrošena godina dana oko reformi izbornog zakona tokom koje su kao na traci paradirali predstavnici Bidenove administracije, Palmer i Escobar prije drugih.

– Ne zaboravimo ne tako davno iz Washingtona je stigla vijest kako je Bidenova administracija sklona podržati HDZ BiH oko izbornog zakona?! Nasreću nije bilo tako. Jer dogodio se i Zoran Milanović u međuvremnu pa su Amerikanci uvidjeli odakle pušu istinski antiamerički sentimenti. Riječi su važne. A dijela još više, dodaje Avdović.

OBESPRAVLJENOST, JE LI?

Avdović u svojoj objavi na Facebooku pita ko to svoju legitimnost i nacionalni pravopis pretvara u oružje za interesnu marginalizaciju onih koji bi im mogli biti konkurencija?

– Puna im usta demokratije, tržišta, ljudskih prava a ovamo bi s običnom gramatikom istisnuli sve koji smetaju. Puno je primjera na sve strane, za sataviti dobar katalog o diskriminaciji i kultiviziranju međusobnog neprovjerenja; umjesto da je obrnuto. Obespravljenost, je li?

Na kraju dodaje kako se u BiH i povrh svega gotovo rasistički propituje prirodno stanje, koje je rezultat prirodnih davanja, a ne “demografski oportunizam”.

– Tako je to početkom godine, nažalost okarekterisano u antibosanskim lobističkim krugovima u Washingtonu. A to je – naprosto tako, kao i svugdje u svijetu. No i dalje se insistira na političkoj vladavini manjine nad većinom? U Bosni i Hercegovini. Eureka: zato je izlaz u građanskom konceptu istih prava za sve ljude u BiH. Kao što je presudio Sud za ljudska prava u Strazburu poimenično. I točka.

(Kliker.info-Oslobođenje)