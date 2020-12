Eric Larson : “U narednih mjesec dana biće podignuto puno optužnica,prestanite sarađivati s korumpiranim političarima”

Sadržaji Glasa Amerike su besplatni za republikaciju u drugim medijima ali isključivo uz poštivanje dva uslova: navođenje izvora i URL link na orginalan sadržaj. Prenošenje sadržaja bez ispunjenja ova dva uslova Glas Amerike smatra neovlaštenom reprodukcijom i može pokrenuti pravnu zaštitu svog materijala.

GLAS AMERIKE: Za vrijeme pandemije korona virusa, ali i ranije, Kanton Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu su potresle različite koruptivne afere (stranačko zapošljavanje, afera “Respiratori”, korumpirani pravosudni funkcioneri). Kako komentirate korumpiranost najvećih državnih funkcionera u BiH? Ko je, prema Vašem mišljenju, najviše korumpiran i koji segment društva?

LARSON: ​Pokušavam ne komentirati pojedinačne slučajeve, jer ne želim biti “zaglavljen” u svakodnevnoj borbi protiv korupcije. Mislim da je veće pitanje ko nije korumpiran i kako ih ljudi iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine mogu podržavati? Reći ću koja je vrsta službenika u Bosni i Hercegovini najkorumpiranija. Za mene su to lažni nacionalisti koji istrošenim, etno-nacionalističkim govorom pokušavaju odvratiti pažnju ljudi od korupcije. U Bosnu dolazim 15 godina i nikada nisam upoznao nijednog nacionalističkog političara, baš nijednog, ali sam upoznao puno lažnih patriota koji odvraćaju pažnju ljudi od vlastite korupcije.

Neka policija istražuje. Neka tužioci procesuiraju i krivično gone. Neka sudije presuđuju. Nemojte dopustiti da vam pažnju odvlače lažni narativi nacionalizma. Jedan od fokusa na kojem smo radili s našim partnerima u sarajevskom uredu za borbu protiv korupcije je sektorski pristup korupciji. Umjesto da se nužno fokusirate samo na jedan slučaj, pogledajte cijelo društvo – zdravstveni sektor je npr. područje visokog rizika od korupcije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu je veoma počastvovana zbog svoje uloge u BiH. Bili smo podrška operacionalizaciji i uspostavljanju nove Radne grupe za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo. Mislim da je to budućnost.

Također treba obratiti pažnju na korupciju koja svakodnevno utječe na građane. Često su to sitnice poput saobraćajne policije. Htio bih pohvaliti policijskog komesara Kantona Sarajevo Nusreta Selimovića za njegovu kampanju protiv korumpirane saobraćajne policije koja svakodnevno muči građane. Također smo ponosni na podršku kampanji koja ohrabruje građane da ne sarađuju sa korumpiranom saobraćajnom policijom.

Još jedno područje koje je korumpirano je sektor izdavanja građevinskih dozvola. Postoji termin urbicid, gdje je korupcija na veoma visokom nivou – gradnja je napredovala, a prelijepa priroda uništena. Svi dijelovi grada se uništavaju jer ne postoji planska gradnja.

Dodatno, korupcija u odjelima za zapošljavanje i zapošljavanje u javnim službama predstavlja ogroman problem. Nezaposlenost, ovdje u Bosni, je vrlo velika. Očigledno je da je sposobnost davanja poslova ključni izvor političkog pokroviteljstva. Nedavno je na tom segmentu urađeno dosta dobrog posla. Uvjeren sam i nadam se da ćemo sljedećih mjesec ili dva vidjeti kako iz kantonalnog tužilaštva izlazi puno optužnica za svaki slučaj korupcije.

GLAS AMERIKE: Prema Vašem mišljenju, koliko ispaštaju građani Sarajeva i BiH? Kako se oni trebaju ponašati i šta mogu učiniti?

LARSON: ​Građani moraju prestati sarađivati s korumpiranim zvaničnicima. Za tango je potrebno dvoje. Svaki službenik koji je primio mito, neko mu ga je dao. I nažalost, korupcija je postala toliko raširena u Bosni, da neki ljudi ni ne slute da je davanje mita zločin. Oni samo misle da je primanje mita zločin. Druga stvar koju građani trebaju učiniti je da počnu prijavljivati takve stvari. Otkada sam ovdje (u Bosni i Hercegovini op.a.,), povećao se broj prijava građana o korupciji.

Anonimne prijave nam više ne trebaju. Ne treba neko da kaže da je “ministar x” korumpiran ili da postoji korupcija u “uredu A”. To znaju svi. Trebaju nam izvještaji o korupciji – a kada kažem “mi”, mislim na lokalne institucije, kantonalni ured za borbu protiv korupcije. Trebaju nam svjedoci koji mogu govoriti o tome, dokumenti koji to mogu dokazati, datumi, vremena, lokacije. Ako ne vjerujete nekim ljudima, prijavite ih svugdje – nezavisnim medijima, kantonalnom uredu za borbu protiv korupcije, policiji, i tužilaštvu. Građani također mogu posjetiti web stranicu Ureda za borbu protiv korupcije Sarajevo i tamo prijaviti nepravilnosti koje primjete. Tamo su i informacije o imovini koju su prijavili javni službenici.

U Bosni postoji izraz “tužibaba”. Svi sve znaju. Pa prijavite čak i takve stvari. Ali više od svega ostalog, građani Bosne i Hercegovine moraju vjerovati. Prvi trik korumpiranog zvaničnika je demotivirati ljude, prevariti ih misleći da nemaju moć. Stvarnost je da građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine imaju veliku moć. To je dokazano na proteklim izborima. Oni također mogu organizirati građanske akcije, konkretno socijalnu izolaciju. Šta mislim pod tim? Umjesto da korumpirane zvaničnike tretirate kao heroje ili uvažene članove društva, ne pozivajte ih na društvene događaje, izolirajte ih kao da ih imaju korona virus.

Korupcija je egzistencijalna prijetnja Bosni i Hercegovini. Ljudi odlaze. Vidio sam jedan međunarodni izvještaj koji kaže da je u Bosni zapravo ostalo manje od tri miliona ljudi koji ovdje stvarno žive. Dakle, Bosna doslovno umire zbog korupcije. To prijeti vašoj budućnosti. Ugrožava budućnost vaše djece. Bez veza ne možete često dobiti medicinski pregled. Ne možete dobiti posao bez veza. Dijete ne možete upisati u pristojnu školu bez veze. Korupcija utječe na svakoga, a sigurno i na euroatlanske integracije.

GLAS AMERIKE: Skoro pet mjeseci ste dio tima Ureda za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo. Da li je to dovoljno vremena da prokomentirate stepene korupcije u Kantonu Sarajevo? Kakve podatke je prikupio Ured za borbu protiv korupcije?

LARSON: Situacija, kada je riječ o korupciji, u sarajevskom uredu za borbu protiv korupcije i u Bosni i Hercegovini u cijelosti, je dosta složena da pet mjeseci nije dovoljno. Bez obzira na to, ovo je treća dužnost koju obavljam u BiH i imam dosta iskustva u borbi protiv korupcije, uključujući i iskustvo ovdje u Bosni. To mi je olakšalo posao. Sarajevski ured za borbu protiv korupcije upravo je predstavio detaljan izvještaj na 150 stranica u kojem se navode sve različite vrste korupcije koje su identificirali. I to ne samo za posljednjih pet mjeseci, već za posljednjih nekoliko godina. Pozivam građane da ga pročitaju.

GLAS AMERIKE: Kakve informacije ste otkrili?

LARSON: Najveća korupcija je u zapošljavanju, jer je očito velika nezaposlenost u Bosni i to je područje visokog rizika. Vidjeli smo i puno lažnih diploma. Tu su i problemi u bankarskom sektoru, mnogo problema s izdavanjem građevinskih dozvola. I pored tih vrsta korupcije, neka od područja visokog rizika su zdravstveni i obrazovni sektor.

GLAS AMERIKE: Mogu li Sjedinjene Američke Države, američki narod i Ambasada SAD-a u Sarajevu, na bilo koji način, utjecati na stepen korupcije u BiH, doprinijeti da se on smanji? Na koji način?

LARSON: Amerika čini sve što možemo kako bismo se borili protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, i znate, osjećam neku promjenu u zraku. Nešto se događa. Ljudi su nestrpljivi i ljuti, a Amerika to želi podržati. I ne samo ja. Ambasador Eric Nelson i cijeli njegov tim. Tu su naši politički i ekonomski odjeli, OPDAT, ICITAP, tu su ljudi poput mene.

U prošlosti, ako ćemo biti iskreni, bilo je dosta nejasnih generičkih treninga o korupciji. Pokušavamo biti konkretni, poput laserska i organizirati dosta obuka. Pokušavamo prenijeti znanje kako pratiti novac na međunarodnom nivou, iskustvo o međunarodnim finansijskim istragama, obuke o administrativnim postupcima itd. Sjedinjene Države žele pružiti podršku partnerima u Bosni i za slične stvari.

Amina Bjelonja (Glas Amerike)