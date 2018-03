Epohalno otkriće : Naučnici u New Yorku otkrili novi organ u ljudskom tijelu

Naučnici bolničkog centra Mount Sinai Beth Israel u New Yorku otkrili su posve novi organ u ljudskom tijelu koji bi im ubuduće mogao pomoći u boljem razumijevanju širenja raka.

Ono što se sve do sad smatralo slojem gustog vezivnog tkiva, zapravo su nizovi odjeljaka ispunjenih tekućinom koji su nazvani “intersticij” (interstitium), piše britanski Independent.

Ti odjeljci koji predstavljaju novi organ se nalaze odmah ispod kože, a njima su također obložena pluća, crijeva, krvne žile i mišići te oni tako tvore mrežu čvrstih i rastezljivih proteina.

Naučni tim koji stoji iza otkrića tvrdi da ti svi odjeljci vjerojatno služe za apsorbiranje udaraca i onda time i zaštite osjetljivog tkiva od oštećenja, objavljeno je u časopisu Scientific Reports.

Petros Benias i David Carr-Locke iz bolničkog centra Mount Sinai Beth Israel su spazili intersticij istražujući žučni kanal pacijenta u potrazi za znakovima raka.

Ustanovili su da su sva dosadašnja ispitivanja ljudskog tijela previdjela intersticij, jer metoda prikupljanja uzoraka za mikroskopsku analizu traži isušivanje tekućine čime se zapravo uništava struktura tog organa. Samim time, umjesto da se to identificiralo kao tekućinom ispunjeni jastučići u čitavom tijelom, spljošteni odjeljci su smatrani samo slojem vezivnog tkiva.

“Tokom biopsija je ta tekućinom ispunjena tvorevina uvijek izgledala kruto, no sad znamo šta je to zapravo i da se prostire po cijelom tijelu”, pojašnjava Neil Theise, patolog s Univerziteta New York, kojeg su konsultirali gore spomenuti naučnici.

Zamrznuto tkivo za obavljanje biopsije uzeto je od još 12 pacijenata i omogućilo očuvanje anatomije novopronađene strukture.

Shvatili su također da tekućina iz intersticija otječe u limfni sistem, tj. u mrežu žila koje provode limfu, a to je povezano s imunološkom reakcijom organizma.

S obzirom na to da omogućuju brži prolaz tekućine tijelom, međusobno povezane ćelije vjerovatno imaju tu nuspojavu da pospješuju širenje karcinoma tijelom.

Pomoću ovih saznanja naučnici vjeruju kako će otkriti i nove metode testiranja na karcinom, prenose mediji.

