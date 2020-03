Epidemiolog s Harvarda iznio zabrinjavajuće podatke: Koronavirus će stati tek nakon što zarazi najmanje 40 posto odraslog čovječanstva!

Marc Lipsitch je profesor epidemiologije i direktor Centra za dinamiku zaraznih bolesti na Harvardu. Autor je više od 250 radova na temu antimikrobnih rezistencija, epidemioloških metoda i matematičkoga modeliranja u prenošenju zaraznih bolesti. Bio je angažiran u najužem savjetničkom timu Bijele kuće u vezi s gripom H1N1, kao i u nekoliko savjetodavnih skupina za vrijeme epidemije ebole u zapadnoj Africi.

Prema njegovim izračunima, globalna situacija s koronavirusom postati će u vremenu pred nama sasvim sigurno još puno gora. On napominje da bi se i do 60 posto ljudi na svijetu moglo zaraziti ovim virusom prije nego se on prestane širiti. Svoje procjene ne gradi na nikakvoj preventivnoj panici, nego na osnovnoj epidemiološkoj matematici: u toj formuli je odavno zadano da jedna zaražena osoba u prosjeku zarazi još dvije, što znači da će se bolest početi povlačiti kad joj se smanji ljudska baza za daljnju ekspanziju.

“Svijet bi mogao zabilježiti između 3,1 milijarde i 5,5 milijardi slučajeva oboljelih od koronavirusa prije nego što epidemija nestane. Mislim da se virus više ne može zaustaviti, za to je prekasno” – izjavio je dr. Lipsitch za njemački Der Spiegel. On smatra da primjeri transmisije virusa u SAD-u i Njemačkoj koji nisu povezani s nečim poznatim već govore da se virus širi lokalno i da su znak kako je u nekim područjima stvar izvan kontrole.

Usporavanje napredovanja koronavirusa je, prema njegovim riječima, svejedno iznimno važno, jer medicina svakodnevno napreduje u izradi što efikasnijih lijekova i eventualnog cjepiva protiv bolesti. U svakome slučaju je bolje dobiti virus za mjesec ili dva, umjesto danas. Mjere poput nastavka izolacije zaraženih, otkazivanja javnih okupljanja, zatvaranja škola, rada od kuće i drugih načina redukcije kontakata među ljudima i dalje itekako pomažu, jer mogu dovesti do usporavanja i ranijega prestanka epidemije.

Lipsitch je i u ranijim medijskim istupima napominjao da nekoliko milijardi ljudi koji će se po njegovim izračunima razboljeti od koronavirusa sigurno neće i umrijeti. To bi značilo da bi veći dio njih imao jasne simptome, a oko 1 do 2 posto od ukupno oboljelih bi moglo podleći.

U najveće dvije pandemije 20. stoljeća, tvrdio je, oko 30 do 40 posto ljudi postalo je simptomatski inficirano, a to je niže od ukupnoga udjela zaraženih. Prema Lipsitchu, infekcije ili inokulacije u 40 do 50 posto odrasle svjetske populacije bile bi dovoljne za zaustavljanje širenja virusa. Zanimljivo je da ovaj epidemiolog djecu ostavlja bez ikakvih predviđanja, pošto nitko od stručnjaka zapravo ne razumije što se događa s njima. Dosad je iznimno malo djece zaraženo koronavirusom, a nisu ni zabilježeni smrtni slučajevi kod djece mlađe od 9 godina.

Harvardski naučnik već neko vrijeme smatra nužnim da se ljudi psihički pripreme za budućnost u kojoj će se 40 posto svih odraslih osoba širom svijeta zaraziti koronavirusom. Svijet je po njemu još uvijek u fazi poricanja, pošto većina ljudi živi izvan trenutačnih žarišta, a i ne žele baš mijenjati uvriježene navike. Ograničenja poput otkazivanja nastave u školama i zabrane javnih okupljanja trebala bi postojati jako dugo i bit će vrlo neugodna za mnoge, poručuje Lipsitch.

