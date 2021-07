Engleska savladala Dansku zahvaljujući penalu u produžecima i zakazala finale EP protiv Italije (VIDEO)

Polufinalni obračun Engleske i Danske odlučen je nakon izvođenja penala. Ali ne serije jedanaesteraca, već samo jednog – onog koji je poslao izabranike Garetha Southgatea u veliko finale.

Poveli su gosti, fantastičnim pogotkom Mikkel Damsgaard u 30. minuti zaledio je engleske fanove na tribinama Wembleya. Bio je to ujedno, vjerovali ili ne, prvi gol postignut direktno iz slobodnog udarca na ovom EP.



No, svega devet minuta kasnije Gordi Albion stiže do izjednačenja i to rekordnim 11. autogolom na Euru. Nakon ubačaja Sake, loptu je u vlastitu mrežu ubacio danski kapiten Simon Kjaer.



U drugom poluvremenu slijedila su nova uzbuđenja. Nešto su konkretniji bili Englezi, ali sjajan je između stativa bio golman Kasper Schmeichel, posebno kada je odbranio udarac Harryja Maguirea. Nisu ni Danci ostajali dužni, ali rezultat se nije mijenjao do kraja regularnih 90 minuta tako da je meč uplovio u produžetke.



Ključni detalj susreta desio se u 103. minuti, kada je u šesnaestercu Danske pao Raheem Sterling. Sudija Danny Makkelie je pokazao na bijelu tačku, a Harry Kane izveo kazneni udarac. Spretni Schmeichel je odbranio, da bi odbijenu loptu kapiten Engleske ipak poslao iza njegovih leđa – 2:1!



Ispostavilo se da je to konačan rezultat utakmice. Na istom mjestu, kultnom Wembleyu, tako će Engleska 11. jula igrati veliko finale protiv Italije.

