Emotivno obraćanje Jasmile Žbanić nakon tri evropska Oscara : Hvala Ženama Srebrenice (VIDEO)

Bh. redateljica Jasmila Žbanić ponovo je osvjetlala obraz Bosne i Hercegovine u svijetu.Na 34. dodjeli Evropskih filmskih nagrada, održanoj u Berlinu, Jasmila Žbanić je dominirala, osvojivši čak tri nagrade za film “Quo Vadis, Aida?”.

“Quo Vadis, Aida?” je bio nominovan u četiri kategorije, a osvojio je nagrade u tri i to: Jasmila Žbanić kao najbolja evropska rediteljica, Jasna Đuričić kao najbolja evropska glumica, te film kao najbolje evropsko ostvarenje u 2021. godini.

Jasmila nakon ovakvog uspjeha nije mogla sakriti emocije.

“Hvala svima. Zahvaljujem se Ženama Srebrenice koje su najsnažniji glas mira danas. Nakon strašne tragedije gdje su izgubile sve muške članove porodice, one se i dalje zajedno zalažu za život”, počela je Jasmila.

“Zahvaljujem se svojoj majci koja je preminula, ali i ostavila okean ljubavi. Taj okean čini svaki moj problem manjim, štiti me i zbog njega istrajavam. Hvala mojoj kćerki, koja me inspirira da budem odgovornija za generaciju mladih koji će izgraditi bolju Europu od one koju imamo.”

“Hvala Jasni Đuričić i cijeloj ekipi talentiranih glumaca koji su stavili svoje srce u ovaj film”, rekla je i zahvalila svom suprugu i producentu Damiru Imamoviću.

“Prvo smo se, kao studenti, zaljubili. Kasnije smo spoznali filmove kao platformu da se izrazimo i podijelimo svoju ljubav s vama.”

“Nadam se da će ovaj film inspirisati mlade rediteljice u nekim novim pričama. Naš je zadatak gledateljima prenijeti istinu. Ponekad je teško ili neisplativo, ali to je naša dužnost”, kazala je Jasmila.

(Kliker.info-agencije)