Emir Suljagić u Crvenoj liniji : Pored namjere Dodik ima kapacitete za nasilje

Emir Suljagić, predsjednik Političkog savjeta Građanskog saveza i novinar, gostujući u Crvenoj liniji na N1, kazao je da ne vidi suštinske probleme u odnosima Srbije i Hrvatske i da vidi harmonizaciju pristupa dvije zemlje kada je u pitanju BiH.

Govoreći o odnosima između Srbije i Hrvatske, te diplomatskim potezima posljednjih dana, Suljagić je kazao da suštinskih problema između dvije zemlje nema.

“Kada bih htio da budem ciničan, rekao bih da je situacija u kojoj Srbija proglasi hrvatskog ministra odbrane personom non grata, a i Hrvatska srbijanskog, zapravo 2:0 za Bosnu i Hercegovinu. Da ne pribjegavamo cinizmu, ne vidim suštinskih problema u odnosima Srbije i Hrvatske. Tamo gdje je to bitno, a to je u BiH, vidim vrlo jednu rijetku harmonizaciju pristupa i interesa kakvu nismo vidjeli od pregovora Tuđman-Milošević u Karađorđevu”, kazao je Suljagić.

Analitičar i narodni poslanik u Srbiji Đorđe Vukadinović kaže da ne zna koliko Srbija ima prijatelja u Hrvatskoj.

“Odnosi su loši, zategnuti, ali ne mislim da su dramatični. Kao neka bura u čaši vode. Sa žaljenjem moram konstatovati, ne samo iz mog ugla već i srpske javnosti, javnost je oguglala na izjave koje dolaze iz Hrvatske. Ozbiljnih razloga za sukob nema, ali propaganda uvijek dobro dođe jer javnost u Beogradu i Zagrebu reaguje pozitivno”, naveo je on.

Govoreći odnosu Kosova i Srbije, Suljagić je naveo da BiH od zemalja regiona ima najtvrđi režim prema Kosovu.

“Jedna od implikacija toga je nastojanje Milorada Dodika da uvjeri Vučića da u okviru pregovora u Briselu na isti dnevni red stavi Kosovo i RS. BiH od svih zemalja u regionu ima uvjerljivo najtvrđi režim prema Kosovu, čak i na našu štetu. To je za BiH principijelno pitanje, nije ništa što je Dodik uspio nametnuti. Sve češće čujem da postoji neki sporazum između Tačija i Vučića. Priča se o raznim glupostima, očigledno je da je nešto na stolu. Govorim u svoje ime, što se nas tiče, pitanje granica je riješeno i ne želim da vidim bilo kakavu implikaciju po BiH”, naveo je Suljagić.

Vukadinović je kazao da BiH ima svoje probleme koji su u samim narodima i političkim predstavnicima.

“Ako BiH može i treba da bude normalna država samo ako se dogovore legitimni predstavnici sva tri naroda. Ne može se očekivati da Beograd bude ravnodušan verbalnim pretnjama iz Sarajeva koje su išle u pravcu ukidanja ili marginalizacije RS kao entiteta”, kazao je on.

Kako je Suljagić kazao, već jako dugo nije čuo da je neko u Sarajevu govorio o ukidanju RS.

“Vidim jedno vrlo agresivnu kampanju Dodika i režima u RS, lobističku kampanju čiji je cilj da se stvore okolnosti po kojima će biti moguć miran razlaz BiH. Režim Dodika se naoružava. Ono što vidimo na djelu, nije nikakva majorizacija Sarajeva, već napore da se stvore okolnosti u kojima će biti moguć miran raspad BiH. To je deluzija, te okolnosti se nikada neće stvoriti. Ako se ne varam, Dodik, Cvijanović i Ivanić su 2016. otišli u Beograd i prešutno dobili zeleno svjetlo za referendum 2016. Najozbiljniji doprinos Srbije miru u regionu, da smiri Milorada Dodika i da ukaže na puni potencijal toga što on radi. Dodik ima kapacitete za nasilje pored namjere koju je ispoljio”, kazao je Suljagić.

Vukadinović je odgovorio da je Vučić najzaslužniji zašto je Dodik odustao od referenduma o Sudu BiH i Tužilaštvu,

(Kliker.info-N1)