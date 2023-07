Emir Suljagić : To je trebalo uraditi i ranije, ovo je trenutak da pravimo mostove !

Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj nacionalne tenzije guše svaki pokušaj kreiranja normalnog života za svakog građanina.

Taj ambijent kreiraju upravo oni kojima politički položaj ovisi upravo o stanju napetosti. Oni su ohrabreni neradom Tužilaštva i tromom međunarodnom zajednicom. A na terenu, najteže je povratnicima, i to onima u entitetu RS. Izloženi su stalnim pritiscima, uvredama, prijetnjama. Katarze i pomirenja nema ni na vidiku. O aktuelnom trenutku govorio je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, u emisiji ‘7 PLUS’ Hayat TV. Ovo je njegov prvi javni nastup nakon govora u Potočarima u kojem se izvinio za Handžar diviziju. Rekao je kako se nosi s mnogim napadima na njega zbog ovoga izvinjenja.

Bio sam razočaran dijelom reakcije ljudi koji pretenduju da su priznati, obrazovani… Jednu od najvažnijih stvari sam naučio od ef. Cerića – nikad ne objašnjavaj i nikad se ne žali. Hoću da stavim tačku na to. To je trebalo uraditi. To je trebalo uraditi za to i na tom mjestu. Sve vrijeme insistiramo na toj vezi sa tim iskustvom pogotovo evropskih Jevreja. Ovo je bio ozbiljan problem u učvršćivanju te veze. Ovo je nama stvaralo ozbiljan problem u građenju vrlo važnog mosta.

Mi sada imamo priliku da učimo kao institiucija od Svjetskog jevrejskog kongresa. Imamo priliku da učimo. Postoji još jedan razlog. To su moji razgovori sa Menachemom Rosensaftom koji je nivo. To je format čovjeka kojeg nisam sreo. Mi na ovom radimo godinu dana. Meni u životu nedostaju stariji ljudi. U skoro svakom razgovoru to je bila glavna stvar. To je ispravna stvar da se uradi. Nisam imao dojam da ja govorim nešto što bi izazvalo tako dramatičnu pažnju. Ko je to mogao da iznudi? To je trebalo uraditi i ranije. Ovo nije trenutak da gubimo saveznike. Ovo je trenutak da pravimo mostove – rekao je Suljagić.

Mnogi su primjetili koliko je uradio u funkcionisanju Memorijalnog centra, to najbolje vide oni koji su poznavali rad i sadržaj prije Suljagićevog dolaska. Unatoč svim napadima, Suljagić nastavlja biti osoba koja vodi Memorijalni centar.

Memorijalni centar je i moj i tvoj. Ali je i moj u jednom neposrednom smislu. Ja taj posao radim toliko da ne viđam svoje dijete. Odoh sutra da vidim svoje dijete. Mi ovaj Memorijalni centar nismo napravili uz prkos nikome. Mi smo ovo naravili uz podršku svih. To nije moj Memorijalni centar. Ja sutra mogu otići i taj posao da radi neko drugi. Nema potrebe da ja tamo nekome ostavljam minsko polje. Napravili smo instituciju koju je Rosensaft nazvao draguljem. Napravili smo je mi koji smo preživjeli. Konačno se iskristalisala svijest – kazao je Suljagić

Rekacije se nizaju nakon što je u Turskoj odbačen prijedlog Zakona o priznavanju genocida u Srebrenici. U video poruci u kojoj se obraćao predsjednik Turske jasno je bilo da je u nekoliko navrata rekao genocid. Mnogi mediji su prenijeli informaciju da zakon nisu podržali vladajući. Suljagić je govorio o čemu se radi, te koji je njegov stav.

Hoću da javnost upoznam šta je Turska uradila za Memorijalni centar Srebrenica. Da nije bilo Turske, Memorijalni centar bi i dan danas bio hrpa hrđavog gvožđa. Nismo imali krova, nismo imali fasade. Mi s njima radimo na izložbi koja će biti najveća izložba posvećena Srebrenici. Ne petljaju se u priču. Sjeli smo i razgovarali. Rekli su da imamo njihovu pomoć. To ne važi za neke naše donatore iz prošlosti. Jedan od najgadnijih tekstova o tome je napisao jedan njemački medij. Turska je dala više miliona eura, a Njemačka 0 maraka. Kome njemački mediji drže predavanja o Srebrenici? Pomaže nam Vlada Velike Britanije jako mnogo. Izuzmemo li Holandiju, evorpskih vlada ne vidim da nam pomažu – istakao je Suljagić.

Iz Tužilaštva jučer vijest da desetorica optuženih za genocid i ratne zločine u Srebrenici i oko nje, među kojima i više bivših visokopozicioniranih dužnosnika MUP-a i Vojske RS-a, nisu dostupni bosanskohercegovačkom pravosuđu. Štiti ih Srbija, koja želi u EU.

Kad Srbija nije bila utočište svakoj fukari koja je klala, ubijala i silovala po Bosni. Nekad je potrebno odmaći se i šutiti – rekao je Suljagić.

