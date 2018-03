Emir Suljagić: Rusija putem Dodika drži prst na obaraču (Video)

Gost Dnevnika TV1 Emir Suljagić, predsjednik Političkog savjeta Građanskog saveza u večerašnjoj centralnoj emisiji TV1 govorio je o uticaju Rusije u BiH i mogućnostima novog oružanog konfklikta o čemu je pisao američki Newsweek.

O tom pitanju istakao je kako su u toku rada na tom izvještaju Reuf Bajrović, Richard Keaemer i Emir Suljagić došli su do zapanjujućih podataka kao i to da brojka od 2.500 pušaka nije tačna.

– Riječ o 4.000 pušaka jer je tokom 2017. godine kupljeno 1.500 a da to nije niko primjetio. Dakle, ovdje govorimo o automatskom oružju koje je vojnog tipa, koje ne koristi policija. Prema indikacijama postoje ozbiljni indikatori da je režim Milorada Dodika nabavio i protivavionske rakete ruske proizvodnje, ruskog porijekla – Igla-1V. To meni govori da Milorad Dodik, odnosno da će Rusija, ako procijeni da za to ima potrebe u datom trenutku, Miloradu Dodiku dati signal da krene u neku vrstu nasilja. Greška koju ljudi često prave je, a kada govorimo o nasilju, ratu, ta što obično misle na posljednji rat koji je vođen. A, ovo ako i dođe do toga, to će izgledati potpuno drugačije i mnogo više će ličiti na neku kombinaciju hibridnog i pravog rata kakav se sada vodi u Ukrajini, nego na ono što smo doživjeli 1992. godine ali i dalje posljedice će biti tragične, kazao je Emir Suljagić u Dnevniku TV1.

Osim toga govorilo se i o ujedinjenju ljevice u BiH za što Suljagić ističe kako bilo koji prijedlog o ujedinjenju ili okrupljivanju ljevice, bilo da će to biti formalno ujedinjenje odnosno jedna stranka ili zajednička lista, ima podršku Građanskog saveza.

Kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima, kako je Vlada FBiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem radila u svom mandatu ali i Izbornom zakonu, pogledajte u gostovanju u Dnevniku TV1 Emira Suljagića, predsjednika Političkog savjeta Građanskog saveza.

(Kliker.info-Oslobođenje)