Emir suljagić o izjavi Munire Subašić : “Munira ne zna, da nema razlike između žrtava Ahmića i Srebrenice”

Predsjednica Udruženja Majki eklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić je prilikom sastanka sa Kolindom Grabar Kitarović kazala da ne zna šta se desilo u Ahmićima i da Kolinda i dalje ostaje “Kraljica Balkana”.

“‘Ne znam, ja ne bih o tome govorila, ja govorim o Srebrenici, znam šta se tamo desilo, ne znam više nigdje šta se desilo. Nemam ja nikome ništa zamjerati, samo zamjeram onima koji nisu došli u Srebrenicu i odali počast. Jedino Srebrenica, Srebrenica i Srebrenica, ništa drugo”, kazala je Subašić.

Komentarišući ovakav stav Munire Subašić, Emir Suljagić u Dnevniku TV1 je kazao da je bio duboko pogođen tom izjavom te da kao čovjek i kao građanin BiH i mora reći da gospođa Subašić to nije rekla u ime onih koji su proživjeli Srebrenicu, nego da je to samo mogla reći samo u svoje ime i to je njena stvar.

“Svi oni koji su preživjeli Ahmiće, svi oni koji su preživjeli Stupni do, oni koji su proživjeli HVO-ove logore u Hercegovini, Dretelj, Heliodrom, silne privatne zatvore, treba da znaju da to nije stav svih nas. Treba da znaju da postoje ljudi među nama koji se suosjećaju sa svakom žrtvom, kojima je svaki gubitak života….Da skratim, ne vidim nikakvu razliku između žrtava Ahmića i žrtava Srebrenice, između žrtava Stupnog dola i žrtava Srebrenice”, rekao je.

Kazao je da ono što gospođa Subašić ne zna jeste da su se tenkovi Ratka Mladića snadbijevali naftom u Grudama, da su se bageri kojima su prekopavana naša braća, naši očevi iz masovnih grobnica u i oko Srebrenice gorivom snadbijevali u Grudama, da je postojao plan tadašnjeg hrvatskog vrhovništva koji je bio u interakciji sa planom Slobodana Miloševića o podjeli ove države, i to su činjenice – naveo je Suljagić.

“Ja ne mogu biti odgovoran za izjave gospođe Subašić, ali u svoje ime mogu reći da se izvinjavam svim ljudima koji su pogođeni ovim. Svaka žrtva u Ahmićima je moja žrtva. Ja znam šta je bilo u Ahmićima. Imao sam priliku da pratim suđenja u Haagu, čitao sam o tome i to je u najmanju ruku cinično da ne koristim neke teže riječi”, zaključio je Suljagić.

(Kliker.info-SB)