Emir Suljagić: Kako ćemo pregovarati, ko to pregovara sa ISIL-om

Emir Suljagić, predsjednik Političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, kazao je večeras gostujući na N1 televiziji da izjave predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića o ”islamskoj državi u BiH” eliminiraju mogućnost dogovora o Izbornom zakonu jer, kako se zapitao, ko to još pregovara s ISIL-om?

Podsjećamo, član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović gostuju u emisiji ”Nedjeljom u 2” na HRT-u proteklog vikenda kazao da je tokom prošlosedmičnih razgovora u Briselu, predsjedavajući državnog Predsjedništva Dragan Čović govorio o težnjama Bošnjaka prema islamskoj državi u BiH.

“Gore su me dočekale priče, neko je takve priče gore proširio po Briselu, jednu glupost, besmislicu, da mi težimo nekoj islamskoj državi u BiH koja treba da podrije našu poziciju. Onda je to, nažalost, gospodin Čović ponovio pred Daulom, da je problem u BiH krajnja bošnjačka desnica koja prvi probleme i koja želi da napravi islamsku državu u BiH. Tada sam ja kazao da li vi želite da se ovaj sastanak nastavi ili želite da ja sada izađem napolje i da kažem novinarima šta ste kazali. Nemojte to više nikada ponoviti. To je jedna teška besmislica i manipulacija koja treba da podrije bošnjačku poziciju, jednog naroda koji je zaista dobronamjeran, prati evropske standarde, želi mir, koji je napravio toliko kompromisa, toliko udaraca pretrpio”, kazao je Izetbegović.

Suljagić je komentirajući izjavu kazao da je Čović zainteresovan isključivo za dominaciju.

‘‘Pitanje je tema koja je na stolu – Izborni zakon. Ove izjave naprosto eliminiraju mogućnost dogovora jer o čemu ćemo mi razgovarati ako je polazna pozicija da sam ja ISIL. S ISIL-om se ne pregovara. Kako ćemo pregovarati, ko to još pregovara sa ISIL-om. Meni je jako drago što je Izetbegović konačno rekao kao se Čović ponaša iza zatvorenih vrata. Čović je zainteresovan isključivo za dominaciju”, ocijenio je gost Dana uživo.

Naglasio je da trenutno u domaćoj politici kristaliziraju pozicije.

‘‘Mislim da se ovo ne razlikuje mnogo od druge polovine 2017. godine. Sada se pozicije kristaliziraju i malo je jasnije gdje svako stoji i koje su crvene linije koje imaju namjeru braniti”, rekao je Suljagić.

O Čovićevoj izjavi o težnjama ka islamskoj državi u BiH…

‘‘Prvo, hoću da kažem da je poslije te izjave najjasnije da je Građanski savez u proteklih godinu i pol dana bio najvažnija stranka. To što se dogodilo u Briselu je krah, ne politike Izetbegovića nego Zvizdića. Gospodin Zvizdić ”prodaje maglu” da su eurointegracije rješenje za sve naše probleme. Prvi put kad je Izebegović otišao u Brisel vidio je dokle seže Zvizdićeva politika. Denis Zvizdić je dao sve što je bilo potrebno da se da Draganu Čoviću. Pogonska snaga svih kompromisa koje je SDA počinila su bili Denis Zvizdić i Aljoša Čampara. Ovaj intervju važan je iz još jednog razloga jer se vidi da je Izetbegović ponovo počeo da preuzima poluge te stranke”, dodao je Suljagić gostujući na N1.

O izmjenama Izbornog zakona u BiH…

”Svaki građanin ima pravo da glasa za svakog drugog građanina BiH. Sujeta Draganu Čoviću ne dopušta da izgubi izbore od Željka Komšića. SDP i DF su podnijeli jedno konstruktivno rješenje i to je put kojim treba ići”, ocijenio je Suljagić.

(Kliker.info-N1)