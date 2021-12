Emir Suljagić: Hrvatska javnost je pokazala da tamo nije moguće normalizovati negiranje Srebrenice

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, na svom je Twitter nalofu komentarisao reakciju hrvatske javnosti na relativiziranje genocida u Srebrenici.

Suljagić je naglasio da uprkos izjavama predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, hrvatska javnost nije dopustila da se normalizuje negiranje genocida u Srebrenici u Hrvatskoj.

-Bez obzira na izjave Zorana Milanovića, reakcija javnosti i medija u Hrvatskoj je pokazala da tamo nije moguće normalizovati negiranje Srebrenice. Mnogo je razloga za to – od veza među ljudima do aktivizma – ali to je manje bitno. Bitno je da je tako, rekao je Suljagić.

(Raport)