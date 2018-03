Emir Suljagić bez dileme : “SDA je uvijek između BiH i vlasti, uvijek birala vlast”

Direktor Političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, autor i publicist i predavač na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu Emir Suljagić govorio je na N1 o ujedinjenju ljevice, ali i predstojećem periodu uoči izbora u BiH.

“Osam mjeseci koji su pred nama su osam mjeseci u toku koji će Bakir Izetbegović biti Predsjedavajući Predsjedništva BiH. Nek’ nauči nešto od Dragana Čovića. Dragan Čović je za ovih osam mjeseci koji su iza nas tokom kojih je on bio Predsjedavajući imao 40 sastanaka, 40 evropskih zvaničnika, 40 međunarodnih kontakata i na svakom govorio protiv BiH. Da sam ja gospodin Izetbegović, ja bih koliko je sutra sjeo u avion ili nazvao svoje ambasadore u Washingtonu, Londonu i Anakari i rekao zakažite mi sastanke na nivou na kojem možete, da tamo obavijestimo naše prijatelje o tome šta se ovdje događa i da zatražimo pomoć. Da ne budemo ovdje sami kao što smo bili sami 1992. godine. Da ide tamo da govori za Bosnu, ne da govori protiv Rusije, nego da govori za Bosnu. Da traži pomoć, da sklapa saveze. Vrijeme je da se aktiviraju neka stara savezništa i da se probamo odbraniti od ovog talasa koji ide prema nama”, kazao je Suljagić gostujući na N1.

Govorio je i o eventualnom ujedinjenju ljevice.

“Danas je bio sastanak, SDP i Naša stranka nisu došli. Sigurnam sam da će to sa SDP-om, da kažem narodnim jezikom, da izdobri. Kažem otvoreno svim svojim prijateljima i u SDP-u i u DF-u, ako ne pobijedimo na ovim izborima, nećemo mi u novembru 2018. godine gasiti stranke, nego ćemo slobodno moći da ugasimo Bosnu u novembru.

Uvjeren sam u to da će SDA tri dana nakon izbora, ukoliko bude u situaciji da pravi vlast, Draganu Čoviću i HDZ-u isporučiti Izborni zakon tačno onako kako Dragan Čović to traži. SDA je uvijek između Bosne i vlasti, uvijek birala vlast. Jedina brana tome u ovom trenutku je bar zajednička lista, da im suprostavi i da ih se onemogući u tome”, naveo je on.

(Kliker.info-N1)