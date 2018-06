Emir Suljagić : Bećirović i Džaferović su neuvjerljivi, Radončić je ozbiljniji kandidat od obojice

Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza u Danu uživo govorio je o “sastancima i rastancima” sa Demokratskom frontom Željke Komšića i turbulentnom prošlošću njihovih odnosa.

Željko Komšić je ranije kazao “nije važno kakvi smo i šta smo radili – nego da sada idemo zajedno”, a Suljagić je to komentarisao riječima:

“Jedino pitanje pred nama – da li naše političke ratove da plati narod i država, ili da pređemo preko razlika i stanemo u jedan stroj i suprotstavimo se onome što je opasnost po ovu zemlju. To je osovina Dodik i Čović – i njihov plan B”.

“Mislimo da postoji jedan imperativ, a to je da Čović ne obnovi mandat u Predsjedništvu BiH. On kaže da BiH nikada neće biti građanska država, onda kažete da nečiji glas vrijedi manje, a nečiji više. To je anticivilizacijska stvar”, naveo je.

On je kazao i to da “Dodik prednjači u dehumanziaciji drugih i drugačijih”.

Suljagić je komentarisao i svoje ranije nesuglasice sa Željkom Komšićem.

“Ja mogu živjeti s tim što sam uradio i rekao. Ako mislite da taj moj stav treba da plate djeca koja se nisu još rodila, koja će živjeti u bodljikavoj žici – ako građani treba da plaćaju razmirice sa Komšićem, pa da budu građani trećeg reda..”, kazao je u Danu uživo.

On je kazao da GS neće zbog nesuglasica dvojice ili trojice ljudi raditi protiv građana države da bi se raspravljali sa Komšićem.

Komentarisao je i kandidature Šefika Džaferovića (SDA), Denisa Bećirovića (SDP) te Boriše Falatara (Naša stranka) za pozicije člana Predsjedništva BiH.

“Kandidatura Bećirevića otvara vrata Čoviću, tako što povećava konkurenciju u jednom dijelu biračkog tijela. Postaje problem, imam dojam da je rukovodstvo SDP-a dezorijentisano. Koalicija sa A-SDA, klerikalnom desnicom, a dva mjeseca nisu odgovorili na e-mail DF-u i GS-u, pokazuje dezorijentisanost. Važnije im je da 10 jednih te istih ljudi u Parlamentu zadrže paušale i primanja nego da stane na crtu Čoviću i onome što planira”, kazao je Suljagić za N1.

Ocijenio je da će trka za Predsjedništvo biti teška, i da ne treba imati iluzije o tome.

“Mislim da Denis Bećirović ne vodi kampanju za Predsjedništvo nego kampanju za predsjednika SDP-a”, kazao je dodavši:

“I Denis Bećirović i Šefik Džaferović su neuvjerljivi kandidati. Džaferović ima ozbiljnu biografiju, a Bećiroviću kada sklonite SDP imate prazan papir. Treba sačekati i vidjeti ko će izaći na teren. Radončić je ozbiljniji kandidat od obojice. On ima najveće šanse ako uđe u utrku”, poručio je Suljagić.

A Falatar?

“To je ovaj što ispija kafe sa isljednicima iz Heliodroma? Kao ne zna s kim pije kafe. To je i pitanje Naše stranke, hoće li se izviniti javnosti?”, kazao je Suljagić.

Da li će se on izviniti što se svađao sa Komšićem pa ušao u koaliciju s njim?

“Hoćete odmah? Ako je bilo ko doveden u zabludu i ako sam naudio kome – izvinjavam se. Javno, odmah, urbi et orbi. Najvažnije je da se spriječi najcrnji mogući scenario. A znam da postoji”, kazao je.

Suljagić je između ostalog kazao da GS neće koalirati sa SDA, A-SDA, a kazao je da Komšiću “treba oprostiti za 75 dana koalicije sa SDA”.

Kazao je i to da su članovi njegove porodice izgubili radna mjesta zbog stavova koje iznosi protiv SDA.

“Cijena koju sam ja platio zbog svog političkog angažmana je veća nego onih koji me kritikuju. Imao sam ozbiljnih egzistencijalnih problema, kada vam član prodice ostane bez posla nakon izjave”, kazao je Suljagić za TV N1.

