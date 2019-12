Emir Ramić povodom ovogodišnje dodjele Nobelove nagrade : Jedan od najcrnjih dana u historiji čovječanstva

Direktor Instituta za istraživanje genocida iz Kanade Emir Ramić oglasio se povodom dodjete Nobelove nagrade za književnost negatoru genocida Peteru Handkeu.

On je kazao kako je 10. decembar Dan ljudskih prava postao jedan od najcrnjih dana u historiji.



“Danas se obilježava godišnjica usvajanja Konvencije o genocidu, trenutak sjećanja i podsjećanja. Prevencija i borba protiv genocida nije samo politička opcija. To je međunarodno pravna obaveza. Ono što je zajedničko svim genocidima jeste demonizacija ciljne populacije kao uvod u opravdanje i krajnja djela genocida. Danas se moramo sjetiti da poticanje na genocid govorom mržnje, nagrađivanjem negatora genocida i veličanjem projektanata i izvršilaca genocida predstavlja zločin. Švedska akademija nagrađivanjem negatora genocida Petera Handkea podstiče na novi genocid, što je zločin sam po sebi.



Holokaust nije počeo u plinskim komorama. Počeo je riječima. A riječi Švedske akademije opominju na novi genocid. Pridružujemo se glasu protesta civiliziranog svijeta protiv necivilizirane odluke Švedske akademije. Još jednom svijetu kažemo istinu o genocidu i istinu o međunarodnoj agresiji počinjenoj protiv države BiH od strane Srbije i Hrvatske. Osuđujemo dodjeljivanje Nobelove nagrade za književnost 2019. Peteru Handkeu, negatoru genocida i neskrivenom simpatizeru nasilnog srpskog ekstremizma. To je kao da se Nobelova nagrada daje nekome ko negira Holokaust.



Negacija genocida, odnosno negacija države BiH je ovjerena Nobelovom nagradom. To je još jedan udarac od takozvanog civilizovanog svijeta na žrtve najvećeg zločina u Evropi poslije holokausta, genocida u Srebrenici. Dodjela Nobelove nagrade negatoru genocida i simpatizeru velokonacinalističke srpske politike, ideje i prakse, oličene u optuženom ratnom zločincu Slobodanu Miloševiću, je dokumentirano svjedočanstvo o beščašću, moralnom i intelektualnom kolapsu Švedske akademije. Radi se o sadašnjoj moralnoj nakaznosti nekada prestižne institucije. Švedska akademija ovom nagradom ovjerava djelo negatora genocida koji daje podršku srpskom ekstremizmu čiji je cilj Velika Srbija na račun uništenja države BiH. Tako je poražena ljudskost, poraženi čovjek i civilizacija.



Dati Nobelovu nagradu negatoru genocida i simpatizeru ekstremizma je do sada najveći udar na istinu, pravdu, kulturu sjećanja, UN i internacionalne sudove UN, međunarodni pravni poredak. Posebno je to udar na žrtve ne samo genocida u Srebrenici, već i za žrtve svih strašnih zločina u ljudskoj historiji, uključujući i žrtve holokausta.



Srebrenica, BiH, Evropa i svijet, puni preživjelih žrtava i svjedoka strašnih zločina, zaslužuju bolje članove Švedske akademije, koji neće zločine i zločince nagrađivati i veličati. Kako se žrtve mogu nadati pravdi pored Švedske akademije u kojoj je poražena ljudskost, koja nastavlja zločinačku tradiciju Srpske akademije nauka, institucionalno revidirajući historijske, sudske i naučne činjenice u cilju izjednačavanja žrtve i zločina za korist ideje Velike Srbije koja još nije poražena. Zato će okorjelost Švedske akademije koja daje Nobelovu nagradu negatoru genocida koji će podržati sljedeći genocid, ostati zabilježena za potomstvo kao jedan od najcrnjih dana u historiji čovječanstva.



Zauvijek uništivši svoju reputaciju, Švedska akademija ide kraju sebe kao moralne institucije. Oni koji negiraju odluke internacionalnih sudova, koji narušavaju internacionalno pravo, pravdu i istinu

koji pokušavaju revidirati historiju u ime ekstremizma pripadaju historijskom neljudskom odpadu protiv koga se na žalost i danas još više trebamo boriti. Možemo i hoćemo.



Švedska akademija je postala promotor negiranja genocida u Srebrenici kao zadnje faze njegovog potpunog izvršenja, promotor antibosanske koalicije, promotor ideje Velike Srbije, koja neprekidno rastura BiH i pokušava svim sredstvima da pokaže da je BiH jedna neuspjela država, promotor osamostaljenja Republike Srpske i njenog ujedinjenja sa Srbijom. Švedska akademija se bavi teritorijama, a ne Nobelovim moralnim vrijednostima. Srbiji koja nikada nije odustala od Republike Srpske i razbijanja BiH sada se pridružila i Švedska akademija.



Pozivamo na buđenje u poremećenom svijetu koji razara ljudski duh i svijest, ostavljajući ljude u konstantnom strahu, gdje neljudi vladaju i laž proglašavaju istinom, zločin smatraju dobrom.



Nobelova nagrada Peter Handkeu nas budi, da vidimo stvari kakve su, da postanemo svjesni položaja u kojem se nalazimo, da tražimo putove izlaza, da u tome budemo hrabri, jedinstveni, obrazovani i stručni. I poruka Švedskoj akademiji – Jeste ponizili žrtve, ali žrtve nikada neće biti poražene jer je istina i pravda na njihovoj, ne na vašoj strani”, poručio je Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida iz Kanade.

