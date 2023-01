Emir Ramić pisao Christianu Schmidtu: “Svoje riječi vezane za obilježavanje 9. januara pretočite u djelo”

Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada uputio je pismo visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini c povodom namjere vlasti u RS da obilježe 9. januar kao dan Rs iako ga je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

“Entitet RS je administrativna, unutrašnja jedinica Bosne i Hercegovine. Nije subjekt međunarodnog prava, nije nikakva država, to je teritorija nastala na genocidu. Pozivamo Visokog predstavnika da svoje riječi vezane za obilježavanje 9. januara pretoči u djelo. Na osnovu ovlaštenja nužno treba zabraniti antiustavno i antidržavno obilježavanje navedenog datuma, tražimo zabranu slavljenja genocida.

Pozivamo nosioce vlasti na svim nivoima da osude proslavu 9. januara i da upotrebom demokratskih sredstava zabrane još jedan udar na državu BiH – u Sarajevu, gradu koji je mrcvaren najdužom opsadom u savremenoj historiji.

Pozivamo demokratski Zapad da svoju demokratiju, opredijeljenost zaštiti ljudskih prava i sloboda konkretno pokaže osudom proslave 9. januara. Pozivamo predsjednike Srbije i Hrvatske – Aleksandra Vučića i Zorana Milanovića da se oglase i očituju povodom slave genocidnih radnji i direktnih posljedica. Od njih se prije svega očekuje očitovanje, jer zajedno rade i djeluju protiv Bosne i Hercegovine, njene suverenosti i njenih građana i naroda.

Deveti januar je uvreda za međunarodni poredak i međunarodnu pravdu. Deveti januar predstavlja popularizaciju genocida, ratnih zločina, masovnih silovanja i masovnih raseljavanja. Projektantima i izvođačima ove politike na Haškom tribunalu i sudovima u BiH izrečeno je preko hiljadu godina zatvorske kazne. Samo za genocid i druge zločine u Srebrenici do sada su osuđene desetine nalogodavaca i počinilaca na više od 550 godina zatvora. Budući da se javljamo iz Kanade, pravdoljubive, slobodne i civilizirane zemlje, podsjećamo da su zagovornici nepravednog referenduma pobunjenih separatističkih Srba kao taoce držali i kanadske vojnike koji su bili u sklopu mirovnih operacija u BiH 1995. godine.

Kanada je već osudila proslavu 9. januara. Zahvalnost bosanskohercegovačkih zajednica će biti vječna.

Devetog januara 1992., suprotno važećem domaćem i međunarodnom pravu, donesena je secesionistička odluka da se protivno većinskoj volji stanovnika BiH više od polovine državne teritorije BiH prvi put u hiljadugodišnjoj historiji bosanskohercegovačke države proglasi sastavnim dijelom Republike Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije.

Politički pozicioni i opozicioni establišment manjeg bosanskohercegovačkog entiteta insistira na obilježavanju 9. januara jer je to za njih ključni datum koji im ostavlja nadu da mogu realizirati velikosrpski projekat u narednim godinama. Tog dana 1992. godine oni su proglasili nelegalnu i samoproglašenu tzv. ”Srpsku Republiku BiH” i nakon toga u ustavnom tekstu ove pravno nepostojeće tvorevine zacrtali da je ona sastavni dio velikosrpske države, odnosno tzv. krnje Jugoslavije koju su u to vrijeme činili Srbija i Crna Gora. Zato je za njih važno dokazivanje kontinuiteta postojanja od 9. januara 1992. godine na čemu već više od 24 godine uporno insistiraju. Po toj neosnovanoj i nimalo bezazlenoj konstrukciji, manji bh. entitet je nastao prije države BiH. Odnosno, po tom pravno, historijski i činjenično neosnovanom tumačenju, BiH je nastala tek u Dejtonu 1995. godine spajanjem „dvije države“, takozvane Republike Srpske i Federacije BiH. To je vjerolomni, očigledni i nezabilježeni pokušaj prevare i falsificiranja historijskih činjenica o hiljadugodišnjoj tradiciji BiH.

Svaki pokušaj uspostavljanja kontinuiteta manjeg bh. entiteta s nelegalnim, nepriznatim i samoproglašenim tvorevinama na državnoj teritoriji BiH je neprihvatljiv, pravno neosnovan i krajnje kontraproduktivan za politiku izgradnje mira.

Međunarodni sud pravde je 2007. presudio da je Republika Srbija jedina država u Evropi koja je prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Srbija je jedina država koja je ikad spomenuta u tom kontekstu. I to je živeća i važeća sramota Srbije.

Evropska komisija za demokraciju putem prava, poznatija kao Venecijanska komisija, 2013. je usvojila mišljenje o usklađenosti izbora Dana manjeg bh. entiteta s antidiskriminatornim standardima Vijeća Evrope, odnosno Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, zaključujući da je proslava 9. januara kao dana tog entiteta diskriminatorski čin prema ostalim narodima u tom dijelu BiH. Da, i Srbija to zna.

Odabir 9. januara kao dana tog entiteta je inspiriran antiustavnom i nelegalnim radnjama poduzetim od strane samo jednog naroda, što je uvreda za druge narode i građane i nije u skladu sa osnovnim demokratskim vrijednostima i postulatima, te takva politika nije u skladu s vrijednostima kao što su dijalog, tolerancija, međusobno razumijevanje i jednakost, koji bi trebali biti osnova prilikom odabira entitetskog dana, smatra Venecijanska komisija.

Manji entitet – u pokušaju usklađivanja s ciljevima velikosrpskog Memoranduma SANU-a II, pokušava antidejtonskim, antiustavnim, anticivilizacijskim i antidržavnim akcijama dobiti ono što velikosrpska politika nije dobila u agresiji i genocidu.

Imajući u vidu da su suštinski elementi bh. državnosti, odlukom Ustavnog suda manjeg bh. entiteta brutalno napadnuti, imajući u vidu da je ministar vanjskih poslova Kanade, poštovani Stephane Dion pismeno odgovorio na naše pismo i precizirao poziciju Kanade u smislu poštovanja odluka Ustavnog suda BiH i zaštite teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i političkog subjektiviteta države BiH, javno pozivamo Visokog predstavnika i BiH i bosanskohercegovačku državnu vlast da zabrane proslavu navedenog datuma.

