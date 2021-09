Emir Ramić : Milanović, Vučić i Dodik nisu dostojni imena i časti bosanske zemlje

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, dr. Emir Ramić, oglasio se saopštenjem za javnost povodom učestalih napada predsjednika Srbije i Hrvatske, Aleksandra Vučića i Zorana Milanovića, na Bosnu i Hercegovinu. U svom reagovanju Ramić je komentarisao i konstantna negiranja BiH od strane člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.

Reakciju Emira Ramića prenosimo u cijelosti:

– Milanović, Vučić i Dodik nisu dostojni imena i časti bosanske zemlje i časti duša nevino ubijenih žrtava koji su dali svoj život za bosansku zemlju.

Uzalud Zoran Milanović, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik pokušavaju poniziti kontinuitet bosanske državnosti. Jer od vremena kada se Zemlja Bosna prvi put spominje u djelu “De administrando imperio”, bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta sredinom X stoljeća, Bosna do danas prolazi kroz različite državne i političke oblike organiziranja vlasti i tome odgovarajuće pravne sisteme. Bosna ima višestoljetnu tradiciju susretanja i miješanja različitih civilizacija i kultura koje su se sintetizovale u specifičnoj bosanskoj duhovnosti koja se ne može naći kod u Hrvatskoj i Srbiji. Zato Milanović, Vučić i Dodik Bosnu ne razumiju, zato nad Bosnom vrše nasilje.

Upravo ta bosanska specifična duhovnost čini bosansko društvo specifičnom i nedjeljivom političkom zajednicom i državom. To joj je pomoglo da preživi do danas. Trebaju znati da je Bosna stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i to njima najviše smeta.

Kao što su se patriote u i van Bosne uspjeli suprotstaviti agresivno genocidnom velikohrvatskom i velikosrpskom Milošević -Tuđman rušilačkom nacionalizmu, tako će se i dans suprostaviti njima i sličnim njima koji rade protiv jedne evropske države čiji društveni modus je uzela EU za svoju zajedničku egzistenciju.

Milanović, Vučić i Dodik moraju računati na one koji se neće odreći svoje bosanske države, njene historije, kulture, tradicije, jezika, njenog suvereniteta, jedintvenog teritorijalnog integriteta, političkog subjektiviteta, državnosti i nezavisnosti. Njihova kontinuirana antibosanska kampanja je osuđena od svih istinskih prijatelja ponosne bosanske države. Bosanski narodi i građani ih zato preziru.

Ne postoji nijedan fenomen svijesti kroz koji se bolje oslikava bosanskohercegovačka prošlost, sadašnjost i budućnost, nego što je to bosanski identitet. A ti taj identitet Milanović, Vučić i Dodik ne priznaju, mrze, ponižavaju, identitet koji je bio, jeste i ostaće ključna dimenzija bosanske zemlje. Na njihovu kontinuiranu dehumanizaciju bosanskog identiteta i ponižavanje bosanske države opasno je odgovoriti šutnjom i pasivnošću.

Mi nećemo šutiti sve dok se Bosna ne oslobodi takvih kao što su oni. Jer sa bosanskom državom kao temeljnom vrijednosti evropske i svijetske identitetske baštine ne može se pogađati i trgovati. To mora biti jasno Milanoviću, Vučiću i Dodiku koji nisu dostojni imena i časti bosanske zemlje, i dostojni časti duša nevino ubijenih žrtava koji su dali svoj život za bosanskohercegovačku zemlju, rekao je Ramić.

(Kliker.info)