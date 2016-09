Emir Ramić : Genocid u Halepu i Siriji je još jedan u nizu sumraka civilizacije

Jedan od prvih i danas u višestrukom smislu najvažnijih dokumenata novoformirane međunarodne zajednice, utjelovljene u Ujedinjenim nacijama, je Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, koja spada u korpus najznačajnijih međunarodnopravnih dokumenata, u tekovine ljudske civilizacije, kao rezultat iskustva međunarodne zajednice iz holokausta i genocida u Drugom svjetskom ratu.

Piše : Emir Ramić (ICG)

Vjerovali smo da je međunarodna zajednica izvukla poruku i pouku iz holokausta i genocida u Srebrenici i BiH. Ali historija genocida se ponavlja, posebno u Halepu i Siriji. Agresija i genocid u BiH su pokazali da su UN izgubile svoj smisao kad je u pitanju zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda. Silne rezolucije i konvencije u praksi se ne poštuju.

U svim periodima historije vršeni su genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, nanoseći velike gubitke čovječanstvu. Samo u XX stoljeću desetine miliona ljudi ubijeno je na genocidnoj osnovi. Masakri i drugi zločini su, nažalost, dio ljudske historije od najstarijih vremena. Na osnovu raspoložive relevantne dokumentacije može se pratiti kontinuitet zločina u Evropi i drugim kontinentima, motivi za njihovo sprovođenje i različiti načini ispoljavanja.

Mnoge današnje liberalno-demokratske države su u određenom periodu svoje historije vršile zločine. U temelje najpoznatijih i danas najstabilnijih nacionalnih država ugrađeni su vjerski, građanski, krstaški i osvajački ratovi, inkvizicije, reformacije i kontrareformacije, rekonkviste, genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Svi ti pokreti ili institucije manipulisali su čovjekom, odnosno njegovim nacionalnim, etničkim i vjerskim obilježjem.

Nisu to bile načelne ili apstraktne kontroverze, već konkretni obračuni koji su raspolagali čak i strogo formalizovanim metodama: lomačama, pokrštavanjima, deportacijama, prisilnim protjerivanjem, koncentracionim logorima, gasnim komorama, masovnim grobnicama, misionarstvom, svetim ratovima, svetim alijansama. XX stoljeće je, nažalost stoljeće genocida.

BiH je višestruko historijsko svjedočanstvo da je dvadeseto stoljeće – stoljeće genocida. Njega je obilježila monstruozna neljudska težnja da se istrijebe cijele nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe kao takve, da im se onemogući biološki, kulturni, socijalni i ekološki opstanak.

U pet godina sirijskog rata poginulo više od 200 hiljada ljudi, a milioni su raseljeni unutar Sirije, zemljama u njenoj okolini i evropskim zemljama. Radi o katastrofi ogromnih razmjera koja ima ozbiljne reprekusije na čitav svijet. Istraživači genocida članovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada upozoravaju da se radi ozbiljnom geoplitičkom sukobu koji je proizveo veliku humanitarnu katastrofu i ljudsku patnju koji prijeti da destabilizira ne samo region Bliskog Istoka nego i svijet.

Sirijski sukob traje više od pet godina, a još nema znakova da bi se moglo pronaći adekvatno rješenje da se sukob i humanitarna katastrofa zaustave, odnosno da se preonađe političko, diplomatsko rješenje u vezi ustrojstva Sirije. Istraživači genocida posebno upozoravaju na to da će i Sirija najvjerovatnije doživjeti sudbinu BiH i da će ona, po svemu sudući, biti podjeljena.

Možda sačuvana u nekom geografskom okviru, ali da će iznutra Sirije biti iscrtane nove granice i to po principu etničke i vjerske podjele. Istraživači genocida posebno problematičnim smatraju to da naučnici i stratezi nisu uspjeli pronaći model rješavanja sukoba na način da ljudi postignu sporazum, pomirenje, a da to ne bude razgraničenje.

Dejtonska BiH predstavlja jednu vrstu presedana koji je postavljen u posthladnoratovskom periodu u doba američkog internacionalnog intervencionizma gdje svaki budući konfllikt u svijetu mora da traje do iscrpljenja, stvaranja tolikog broja žrtava i na kraju da je jedino rješenje ustvari razgraničenje na bazi etničko religijskih principa.

Oni koji su „željeli„ da implementiraju evropski ili zapadni oblik demokratije, odnosno da ga implantiraju na područje Bliskog Istoka, zapravo su s tim svojim dizajnom prouzrokavali da ljudi gube svoja ognjišta i traže utočište u onim zemljama koje su djelimično, neke manje, neke više, prourokovale nesreću tih područja, prvenstveno Sirije.



Genocid nije puka statistička činjenica. Svaka žrtva ima ime i prezime, identitet te je jedinstven dio univerzalnog života na zemlji. Zločinci genocida u BiH i Siriji su uspjeli ne samo zbog oružja koji su posjedovali nego zbog mržnje i netolerancije prema drugom i drugačijem. Šutnja i ravnodušnost prema genocidu su veoma opasne. Borba protiv masovnih zločina i društvenih normi koje ne kažnjavaju zločine kroz nacionalna i međunarodna prava, je veoma bitna.