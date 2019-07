Emir Ramić : Bosanskohercegovačka diplomatija u Sjevernoj Americi šuti o Srebrenici

Srebrenica i država BiH su izdate od diplomatskih predstavništava BiH u Kanadi i SAD, tvrdi u svom novom javnom reagovanju direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada dr. Emir Ramić.

– Bosanskohercegovačke diplomate u Sjevernoj Americi govore sa sve manje pijeteta prema žrtvama najvećeg zločina poslije holokausta u Evropi. Sve više pokušavaju revidirati historiju, sudske i ljudske činjenice i pljuvati po zdravom razumu, istini, pravdi i pravu. Sramno je da se UN ove godine nisu uopće ni oglasili povodom 24. godišnjice srebreni-kog genocida. Još sramnije je da niti jedno diplomatsko predstavništvo BiH u Sjevernoj Americi se nije oglasilo povodom godišnjice genocida u Srebrenici.



Od uspostavljanja diplomatskih odnosa između BiH i Kanade, ambasada BiH u Ottawi nikada nije obilježila 11. juli Dan sjećanja na žrtve Srebrenice iako je država Kanada sa dvije rezolucije proglasila ovaj datum danom sjećanja. Ista ambasada nikad nije obilježila ni jedan državni praznik BiH. 24. godišnjica genocida u Srebrenici nije se obilježila ni u ambasadi BiH u Washingtonu, Misiji BiH u New Yorku niti Generalnom konzulatu BiH u Chicagu. Umjesto bosanskohercegovačkih diplomata koji moraju predstavljati državu BiH, pa samim tim i sudske, historijske i ljudske činjenice o genocidu u Srebrenici, oni plaćeni od države, predstavljaju antibosansku koaliciju u kojoj negatori genocida i revizionisti historije imaju lidersku ulogu. Jer rušenjem kulture sjećanja na genocid u Srebrenici i BiH se zapravo ruši država BiH.



Rušitelji države BiH su zauzeli mjesta u diplomatiji. Negiranjem sudski utvrđenih činjenica o genocida u Srebrenici i BiH i veličanjem sudskih osuđenih ratnih zločinaca, diplomate proturječe svojoj državi koju zapravo ne priznaju, a navodno diplomatski predstavljaju, ali i proturječe i općim, univerzalnim principima ljudskih prava i sloboda, demokratije i međunarodno priznatih konvencija.



Daytonski Ustav omogućava antibosanskohercegovačkim diplomatskim snagama da nekažnjeno mogu rušiti državu BiH. U diplomatiji BiH rade ljudi koji ruše vlastitu državu, a pritom niko ih ne sankcionira niti procesuira. Rušitelji BiH su zauzeli mjesta u diplomatiji koja zapravo nije državna diplomatija, već antidržavna, etnička, etnopartijska diplomatija. Takva diplomatija koja je posljedica daytonskog ustrojstva države detaljno demontira BiH na veoma važnom i osjetljivom polju diplomatije.



To direktno slabi i ponižava ugled države BiH u svijetu, slabi njenu političku, ekonomsku, kulturnu i naučnu moć, slabi značaj ideje Bosne i bosanskog duha. Zato ćemo mi u Institutu za istraživanje genocida u Kanadi tražiti kraj sistema daytonske diplomatije za cilj očuvanja i jačanja države BiH u svijetu. To je jedan od najvažnijih elemenata misije našeg rada. Diplomatija ne smije biti sredstva antidržavnog rada, već snažna poluga odbrane i jačanja države u kojoj kultura sjećanja treba imati snažnu ulogu. Zbog diplomatije država opstaje ili propada. Već smo upozoravali da se rat u BiH nastavlja drugim sredstvima, sada posebno u polju diplomatije u kojoj zabrana kulture sjećanja, negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca postaje stub antibosanskog djelovanja-, navodi u saopštenju za javnost direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada dr. Emir Ramić.

(Kliker.info)