Emir Ramić : 9. januar ostaje jedan od najcrnjih datuma u historiji BiH, ali i Evrope i svijeta

Reći bosanskohercegovačku istinu 09. januaru je najmoćnije oruđe koje imamo protiv negiranja sudskih i historijskih činjenica, protiv negiranja države BiH i protiv ponižavanja žrtava, istine i pravde.

Piše : Emir Ramić

Proglašenje paradržavne tvorevine Srpske Republike BiH, 9. januara 1992. godine je nelegalan, antidržavni čin jer tada važeći Ustav Socijalističke Republike BiH to nije dopuštao. Svi postupci koji su doveli do proglašenja Srpske Republike BiH su protivzakoniti. Taj čin je bio udar na ustavni poredak Republike BiH, protivan međunarodnom pravu, a u političkom smislu to je dan kada je započeo genocid u BiH. Tim činom postavljeni su temelji genocida. Rušenje ustavnog poretka BiH je državni udar.

Entitet RS je po presudama međunarodnog suda genocidna. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija svojom Rezolucijom 752 od 15. maja 1992. godine, utvrdilo je čin agresije na BiH. Međunarodni sud pravde u Hagu je presudio da je Srbija odgovorna za nesprečavanje genocida, kojeg su počinile tzv. vojska i policija RS-a, a imala je obavezu da to uradi. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi određenog broja država pojedinačno, donijeli su presude protiv srpskih i političkih i vojnih vođa na čelu sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem o počinjenju teških ratnih zločina u BiH i počinjenju genocida u Srebrenici. Što se prije suočimo s ovim činjenicama brže čemo ići naprijed u bolju bosanskohercegovačku budućnost. Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su vojska i policija RS osmislile i izvršile genocid u Srebrenici otvorio legitimnu i legalnu mogućnost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS.

Uprkos presudama, politička pozicija i opozicija u bosanskohercegovačkom entitetu RS veliča ratne zločince kao svoje heroje, a samim time veličaju i ratne zločine i genocid, što otežava uspostavu stabilnosti u BiH i njen put prema evroatlanskim integracijama. Uprkos Ustavnim i zakonskim obavezama organi vlasti u bosanskohercegovačkom entitetu RS provode višestruku diskriminaciju Bošnjaka i Hrvata. Antibosanska koalicija u BiH i u svijetu putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti priču da je entitet RS trajna državna kategorija.

9. januar ostaje jedan od najcrnjih datuma u historiji BiH, ali i Evrope i svijeta. Nikad nećemo zaboraviti šta je započelo 9. januara.

Kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, Kanada podržava BiH u svom razvoju kao stabilnu, održivu, demokratsku multietničku državu, ohrabruje je da mirno sarađuje sa svojim susjedima i snažno podržava njen putu ka evroatlanskim integracijama. Vlada Kanade je svjesna diskriminirajuće odluke bh. entiteta RS u vezi 9. januara uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je presudio proslavu 9. januara kao dana entiteta neustavnom. U kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira Kanada i druge članice su još jednom čvrsto ponovile da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i zatražile od svih nivoa vlasti u BiH obavezno provođenje odluke Ustavnog suda.

Sramno je da se u eri demokratije, zaštite ljudskih prava i sloboda, u središtu Evrope, poslije “Nikada više!” nakon holokausta, više od 25 godina poslije najvećeg zločina u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, agresije na Republiku BiH i genocida nad Bošnjacima, obilježava Dan entiteta Republike Srpske. Sve patriote i prijatelji istine i pravde u svijetu deveti januar podsjeća na užas agresije i genocida i pokušaj uništenja države Republike BiH.

(Autor je direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} )