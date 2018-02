Emir Kremić : Potrebna implementacija presuda Ustavnog suda

Već naredne sedmice u Bosni i Hercegovinu, između ostalih, stiže predsjednik EK Jean-Claude Juncker koji će od vlasti BiH tražiti sve odgovore na Upitnik. Gost Dana uživo bio je Emir Kremić, direktor federalnog Zavoda za statistiku.

“BiH je odgovorila na 3.242 pitanja, sve institucije BiH, svih nivoa vlasti raspoređene su bile u 35 grupa. Svi članovi, njih 1.300 imali su pravo veta. Svaki odgovor je konsensualni odgovor, iza kojeg stoje sve institucije. Mogli smo brže, ali BiH ima takvu ustavnu strukturu – koja je oslikana u mehanizam koordinacije” – izjavio je ranije Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije za N1.

“Dolazilo je do neslaganja u razmišljanju zbog samih zakonskih regulativa na nivou BiH. Entiteti su htjeli da imaju svoje rezultate popisa, konkretno entitet RS – unutar tog entiteta zakoni su kontradiktorni. Ako govorimo o RS u članu 10 se pozivaju na korištenje državnih podataka popisa stanovništva, a u odgovoru na upitnik se koriste podaci za šta entiteti nisu nadležni. To narušava kredibilnost davanja odgovora. To pokazuje da nismo krediblni kao institucije“, rekao je Kremić.

Gost Dana uživo Emir Kremić je istakao da zakoni entitetskih institucija nisu usklađeni za državnim.

Govoreći o reformi statistike u BiH, Kremić je kazao da je sa ambasadorom Wigemarkom i predstavnicima statističkim institucija urađen kick of sastanak.

“Reforma statistike podrazumijeva da se sve metodologije harmonizuju sa standardima EU i da standardi budu kredibilni i harmonizovani na nivou BiH“, rekao je Kremić i dodao: “Potrebna je implementacija presuda Evropskog suda.”

Da li imamo sve odgovore na Upitnik EK?

“Odgovori su uneseni u sistem. Od Direkcije za evropske integracije smo obaviješteni da smo pripremili odgovore, a na vlastima BiH je da predaju odgovore, a zatim na Evropskoj komisiji da obavijesti da li je BiH ispunila sve uvjete i odgovorila ispravno. Bilo je puno posla, neslaganja, suprotnih razmisljanja…”

Kremić je kazao da na evropskom putu sve zavisi od spremnosti za implementaciju presuda Ustavnog suda.

“Zašto nije rađeno ranije, to je pitanje za moje prethodnike. Ja radim aktivno na implementiranju svih zadataka statistike, jer je ona bitna za sve segmente društva. Upitnik je jedan korak, a pred BiH su mnogo veće stvari, a to je implementacija odluka Ustavnog suda. Kada se to desi nećemo imati probleme koje imamo sada”, rekao je Kremić.

(Kliker.info-N1)