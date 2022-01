Emir Imamović Pirke : Dayton 2 u ultra light varijanti

Drage građanke i građani, Bošnjakinje i Bošnjaci, Hrvatice i Hrvati, Srpkinje i Srbi, mirno spavajte: Denis Bećirović je napisao pismo Miloradu Dodiku i sve mu objasnio oko Dejtonskog mirovnog sporazuma i prava entiteta na samostalnost. To što član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske zna isto što i Bećirović, samo ga kuri bolac, nebitan je, sitan detalj u ovoj priči.

Piše : Emir Imamović Pirke (Bljesak.info)

Stranu na šalu ili gdje šta već ide, ali Denis Bećirović – potpredsjednik SDP-a i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine je stvarno napisao nešto poput otvorenog pisma Dodiku i u njemu mu, pored ostalog, poručio: „Zato, Milorade, ili ćeš biti opredijeljen za suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom ili ćeš definitivno postati antidejtonski i antiustavni odmetnik koji se bori protiv međunarodnog i domaćeg prava. Milorade, pamet u glavu, nema treće opcije”.

Dodik u garaži

Milorad se, kao što možete pretpostaviti, uhvatio za glavu, protresao je da nađe pamet i, kada nije uspio, otišao u garažu da se objesi. Srećom, u zadnji tren ga je nazvala Željka Cvijanović da pita šta danas treba misliti o svemu.

Pokušajmo se opet uozbiljiti. Pa i Bećirović se osjećao smrtno ozbiljno dok je pisao i jedino on ozbiljno misli da je napisao nešto epohalno, historijsko i da će ga budući naraštaji pamtiti po tome što je Dodiku rekao da će postati – „antidejtonski i antiustavni odmetnik koji se bori protiv međunarodnog i domaćeg prava“.

Prošle su skoro 24 – slovima: dvadeset i četiri – godine otkako je Bećirović u takozvanoj visokoj politici a niko živ nema pojma šta u njoj radi. Osim što, eto, piše pisma svako malo i održava se u stranačkim vrhovima i entitetsko-državnim parlamentima u kojima mu je radna obaveza da dođe na posao.

Talenat da čuvaju guzicu i nikakav kapacitet

No nije riječ o izuzetku. Ono što se u Evropi desilo davno, nama se dogodilo čim su se stekli uslovi: velike stranke su postale poput firmi koje zapošljavaju, osiguravaju prihode i traže odanost više od učinkovitosti. Tako funkcionira SDP, SDA, HDZ i tako dalje i tako redom, a jedina stvarna aktivnost najprominentnijih članova jeste da se odbrane od ambicioznih iz nižih ešalona koji teže napretku u stranačkim hijerarhijama zato što je plata dobra, kreditna sposobnost velika, a može se i štošta završiti na brzinu.

Denis Bećirović i svi naši denisi bećirovići imaju izuzetno razvijen talenat da čuvaju guzicu i nikakav kapacitet za razumijevanje procesa koji im se odvijaju pred očima i u kojima, htjeli ili ne, učestvuju. To što sebe doživljavaju kao historijske ličnosti ne znači i da ih historijski trenutak neće prokazati kao karijeriste čiji je jedini cilj onaj interesni.

„Uskoro ću putovati u region, zajedno s gospodinom Lajčakom (Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova) da istaknem našu podršku dijalogu i da pokažemo posvećenost funkcionisanju dijaloga. To je dijalog koji vodi Evropska unija, ali mi ga snažno podržavamo. Moram da kažem da se u tom pogledu pitanje Srbije i Kosova ne odnosi samo na SAD i Evropu, već i na naše kolege u regionu. I u tom pogledu rekao bih da je Albanija veoma korisna. Bit ćemo veoma angažovani u procesu, ali ne samo u Srbiji i na Kosovu, već u cijelom regionu, i ne samo u vezi s političkim – već i ekonomskim pitanjima. Želimo da budemo dio ovog procesa i znam da i Evropska unija ima isti stav. I ovo je uslov pod kojim ga podržavamo: prvo, da ispunimo berlinske standarde koje je postavila Evropska unija. I drugo da bude otvoren za sve zemlje, jer praktično ne funkcioniše bez svih zemalja. Potrebno je da inicijativa obuhvati sve zemlje, kao i da standardi budu evropski”, izjavio je Gabriel Escobar – specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, u intervjuu „Glasu Amerike“.

Nagla provala bošnjačko-hrvatskog razumijevanja

Malo ranije, u Dubrovniku su se sastali predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković i čelnik SDA Bakir Izetbegović, dok su mediji bliski HDZ-u u BiH, ali i Dragan Čović lično, počeli forsirati „relaksaciju“ odnosa Bošnjaka i Hrvata u Federaciji koja će, kako piše Jozo Pavković u „Večernjem listu“, izroditi „prirodni Izborni zakon“.

„Imperativ je popravljati odnose Bošnjaka i Hrvata bez obzira što se dogodilo, i što ste vi u Hercegovini najbolnije osjetili. I odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Učinit ću sve da se stvari poprave“, kazao je Bakir Izetbegović nakon sastanka sa stranačkim kolegama u Mostaru u koji je otišao da Salemu Mariću i ostalima kaže da ne skaču po živcima Mariju Kordiću i da se lijepo igraju sa drugim članovima HDZ-a.

Kada saberemo – jer Denis Bećirović ne može, on više voli slova od brojeva – naglu provalu bošnjačko-hrvatskog razumijevanja, američke sankcije Dodiku, Vučićev nedolazak na četnički dernek u Banjoj Luci i Escobarovo ukivanje Otvorenog Balkana u zvijezde, rezultat je nešto što bi, dijelom pretjerano, mogli nazvati Daytonom 2 u ultra light varijanti. Pušači i doktori inače znaju da light i ultra light cigarete štete koliko i one standardne.

Američko čedo na kojeg će paziti i Rusi

Prije samo sedam dana smo se na ovom mjestu pitali kakav je dogovor velikih sila, prije svega Amerike i Rusije, o Bosni i Hercegovini, a sada se mogući odgovor nazire. Uglavnom, Hrvati u BiH će dobiti „prirodni Izborni zakon“ – odnosno manje nego bi htjeli, a više nego što imaju – Bošnjaci osigurač cjelovitosti dvoentitetske BiH, a Srbi Mirka Šarovića umjesto Dodika i granicu na Drini bez Granične policije BiH, jer nema Otvorenog Balkana ako nije „otvoren za sve zemlje“ pošto, kako je rekao Escobar, „ne možete imati zonu slobodne trgovine ako morate da stanete negdje na pola puta i u kamionu čekate u redu po pet sati“.

Dakle, preživjet će ovakva BiH kao američko čedo na kojeg će paziti i Rusi preko svojih „kulturno-informativnih centara“ čije je otvaranje ministrica vanjskih poslova Bisera Turković obećala šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a on zauzvrat krečio kuću umjesto da brani Dodika od Amerike. To što je famozni Otvoreni Balkan, bivši mini Schengen, tek ljepše ime za „srpski svet“ Aleksandra Vučića i „prirodnu Albaniju“ Edija Rame, očito se smatra važnim koliko i pisma Denisa Bećirovića svima.

Kratkoročno i ukoliko su ove procjene tačne, mir je osiguran. Dugoročno, naravno, ništa dobro ne dolazi, posebno za Bošnjake i Hrvate u BiH – kao i za Makedonce i Crnogorce – ali to njihove lidere ne pogađa. Političari i državnici se razlikuju po tome što prvi misle na naredne izbore, a drugi na naredne generacije. E, mi nemamo ni jedne ni druge. Imamo samo ove kojima je stalo do vlastitih guzica i vlastitih miliona, a to što će u preimenovanom mini Schengenu Bošnjaci biti politički i ekonomski inferiorni, Srbi ili potrošači ili jeftina radna snaga prekodrinskim poslodavcima ako ne i oboje, dok će Hrvati umjesto u Evropskoj uniji za siromašne – zahvaljujući dvojnom državljanstvu – završiti u onoj pravoj, ali i izvan granica BiH, Izetbegović, Čović i ostali će prihvatiti kao historijsku nužnost, iako je riječ samo o posljedicama epskog političkog diletantizma garniranog maksimalističkim zahtjevima za koje se u startu zna da su nedostižni.

Ipak, mirno spavajte. Ma može i nemirno, svejedno je. Java je ionako gora od svake noćne more, a buđenje je bolno sada koliko će biti i ubuduće.