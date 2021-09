Emil Karamatić : Budućnost helikopterskog ustoličenja

Može li iko napraviti dva tri koraka unaprijed i pogledati malo dalje od događanja na Cetinju. Ne puno, taman toliko koliko treba. Zanemarimo što se dogodilo 1918. s Crnom Gorom i Cetinjem. Pustimo u stranu i Karađorđeviće. Zanemarimo i to da Milo Đukanović prilično neuspješno i na sličan način vraća njegovim zakonom. Gledajmo samo trenutačno stanje.

Piše : Emil Karamatić

A ono izgleda ovako.

Crna Gora je samostalna država. SPC ima veliki broj vjernika u Crnoj Gori.

Bilježim. Dvojica braće su pripadnici SPC, a dvojica CPC. I nisu usamljeni slučajevi. Srbija se teško rješava politike ranih devedesetih. Milo Đukanović je odbjegli član te iste politike. Destrukcija mu je, baš kao i Aleksandru Vučiću, jedini adut opstanka na vlasti. CPC mora zaživjeti, ali takođe niko ne može osporiti postojanje SPC.

Izgleda jako složeno.

Cetinje može biti samo prijestolje crnogorskih vladika, ako je po božijoj. Ali Cetinje želi i SPC, opet ako je po božijoj, s pravom ili ne.Trenutno je pat pozicija. Mogu li biti jedni pored drugih i u miru se Bogu moliti…. Ne mogu. U ovom slučaju nikom nije do Boga. Nego i jednim i drugim do premoći, reći će i do slobode. Naravno, i jedni i drugi će govoriti samo o slobodi. Premoć niko neće ni spomenuti.

Crna Gora je članica NATO-a. Srbija nije. Što će uraditi SAD? Podržati će vladu, koju o koncu spašava Dritan Abazović, zahvaljujući posvađanosti hrvatske manjine. Kloniti će u stranu Milu Đukanovića. Događaje na Cetinju iskoristiti u približavanju Srbiji. Udobrovoljiti će Vučića za svoje interese.

Da li se preko Cetinja traži priznanje Kosova i članstvo Srbije u NATO savezu, možda je pitanje svih pitanja. Rusi će cijelu priču posmatrati stisnutih očiju, uostalom kao i desetine puta do sada. Odlazak Mile Đukanovića je neminovan. Završio je svoju misiju. Red je i na Vučića. Dok Amerikanci završe svoj dio, dvije države će postati članice EU. A vjerski dio priče na Cetinju vremenom će ići u korist državnosti Crne Gore, ali ne na štetu SPC.

Ustoličenje je obavljeno uz pomoć helikoptera. Kako na nebu tako i na zemlji.

Amin!