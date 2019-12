Elmedin Konaković : Vlada KS neće šaptom pasti, Komšić je odigrao ključnu ulogu, a Izetbegović će platiti ceh!

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo i lider Naroda i pravde Elmedin Konaković poručuje u intervjuu za Radiosarajevo.ba nakon što je potpisan sporazum o formiranju vlasti koji su postigli lideri Stranke demokratske akcije (SDA), Demokratske fronte (DF) i Savez za bolju budućnost (SBB) da Vlada Kantona Sarajevo neće šaptom pasti i da će biti potrebna procedura od najmanje dva do tri mjeseca da bi se to eventualno dogodilo.

Ovo će trajati

“Mi nismo dobili zahtjev za smjenu Vlade KS niti potpisanih 18 ruku. Čekamo to da bismo mogli reći da SDA, SBB i DF imaju većinu. Oni formalno, na papiru, sa Fahrudinom Pecikozom imaju većinu od 18 ruku, jer je Pecikoza prešao u SBB u zadnjem ‘transferu’. Do tada samo možemo govoriti o špekulacijama. Čekamo njihove konkretne poteze”, govori Konaković.

Veli da ovo prolazi već drugi put za manje od dvije godine, te podsjeća da su propisi vrlo jasni. Podsjeća da je Bakir Izetbegović, lider SDA, stranke čiji je član bio, “našao i ranije ruke SBB-a i DF-a” te ga u martu 2018. godine smijenio jer je, kako sada tvrdi Konkaković, ukazao na kriminal.

“Mi smo u posljednjoj godini potvrdili sav taj kriminal, dokumentirali ga, dokazali, dostavili Tužilaštvu… i, evo, ponovo se dešava isto. Ne smiju se kršiti procedure. Moraju biti vrlo obazrivi, pažljivi. Ne smije se ‘silovati’ nikakav propis. Mi to nećemo dozvoliti. Moja procjena je da će ovo trajati dva i pol do tri mjeseca. Naravno, ponašat ćemo se u skladu s demokratskim procesima i procedurama”, objašnjava on.

Komentirajući dešavanja u Vladi KS, napominje da je u posljednje vrijeme bilo vidljivo da će Fahrudin Radončić, čelnik SBB-a, “istrgovati svoju poziciju”.

“Ne znam kako na to gledaju članovi SDA, ali Bakir Izetbegović se zbog Kantona Sarajevo poigrao s državom, Vijećem ministara i Federacijom BiH. Državom pogotovo. Kako gledaju to Bakir da svog, kako su ga ranije zvali, mrskog neprijatelja Fahrudina Radončića sada uvodi u vlast i daje mu poziciju ministra sigurnosti, te da ostavi SDA samo s jednom rukom. S obzirom da znamo koliko ministar vanjskih poslova provede na putu, te uglavnom ne učestvuje u radu Vijeća ministara, jasno je da je Izetbegović ostavio državnu vladu bez formalno prisutne ruke SDA”, kaže Konaković.

Govoreći o razlozima za smjenu Vlade KS, Konaković ističe da oni ne postoje.

“Ovdje je isključivi motiv Kanton Sarajevo i milijarda o kojoj Izetbegović govori. Na takav način se poigrati politike, uz podršku i šutnju unutar Stranke… Mislim da će Izetbegović platiti taj ceh, jer tek sada ljudi trebaju početi raditi”, smatra on.

Borba s kladionicama

Dodaje kako je zanimljivo da se smjena dešava u trenutku kada je na Vladi KS usvojen dokument kojim kreće ozbiljna borba protiv kladionica u KS.

“Dakle, napravljena je radna grupa koja treba da definiše niz prepisa koje smo dobro izanalizirali, kako bi se kladionice maknule od vjerskih objekata, obrazovnih institucija, drastično, te smanjio njihov broj u KS. Vrlo interesantno, sada dolazi sve ovo”, objašnjava predsjedavajući Skupštine KS.

Međutim, Radončić za njega nije iznenađenje…

“Iznenađenje je Komšić koji u ovoj konstalaciji odnosa, nakon svega što je govorio u kampanji i poslije kampanje, ipak, odigrao ključnu ulogu. Komšić je bio ključan! Radončić ništa nije mogao sam. To me donekle iznenadilo, ali politika je to. Učit ćemo se na tim stvarima”, priča Konaković.

Mi smo borbena grupa

Nadalje, poručio je da nikada neće biti posmatrači, onakvi kakve su bile opozicije u prošlosti.

“Nećemo mirno gledati da neko uzme neko javno preduzeće, ‘nakrka’ tamo 100 stranačkih poslušnika, namješta tendere i prave milijunsku štetu, da tajkuni poput onih ilidžanskih ne plaćaju ni vodu, ni odvodnju, ni takse niti smeće… Mi smo u ovih godinu dana pokazali kakva je razlika u bavljenju politikom između novog koncepta i onog što SDA radi s partnerima. Vjerujte, gdje god vidimo i marku u krađi javnog resursa, spremni smo to fizički braniti. Nećemo se ponašati kao tipična opozicija, samo saopćenjima. Mi generalno kao Narod i pravda jesmo borbena grupa koja je razdrmala ovu političku scenu. Bit ćemo vrlo angažovani. S druge strane, ako ljudi budu dobro radili, pozdravit ćemo sve dobre stvari”, poručio je.

Na pitanje da li očekuje reakciju ambasada koje su podržavale novu vlast, Konaković dodaje da će to biti interesantno vidjeti kako reagiraju ambasade “koje su smatrale da je ovo prvi proces po mjeri međunarodne zajednice.”

“Transparentnost u radu, borba protiv korupcije, za koju smo nagrađeni s više strane, Matthew Plamer je govorio o primjenama u Senatu koje se dešavaju unutar BiH, izdvojivši samo Sarajevo. Oni su aplaudirali onim što mi radimo. Za nas je to bilo jako bitno, ali ti se ljudi ne pitaju. Mnogo nam je bitnija podrška građana koji nas biraju i kojima polažemo račune. Vidjet ćemo kako će se međunarodna zajednica ponašati. Oni su potvrdili da smo radili dobar posao”, veli Konaković.

Upitan da komentira tvrdnje Komšića i Radončića da ne trebaju postati plačljivci, Konaković poručuje da bi volio da obojica pročitaju komentare na njihovim zvaničnim stranicama.

“Neka pogledaju komentare ljudi kojima su obećali jedno, a danas uradili potpuno drugo”, zaključio je Konaković.

‘Jačat ćemo Narod i pravdu’