Elmedin Konaković o bračnom paru Izetbegović : Najbolje bi bilo da se sami sklone

Komentarišući formiranje federalne vlasti, rekao je da su danas finalizirali priču oko Federalne vlade unutar koalicije, te da su završili ozbiljan program sa 20-ak projekata.

“Finalizirali smo i da nakon imenovanja predsjednice i dva potpredsjednika FBiH, dostavimo većine u Domu naroda na dalje postupanje. Kad blokira dalje postupanje, da Lendo shvati da ne mora biti žrtva SDA i onoga kako Izetbegović želi da na silu budu dio vlasti, da postupi onako kako je SDP postupio dajući ruke u Klubu Srba Milanu Dunoviću”, kazao je Konaković.

Ako blokira, istaknuo je, mora reagovati visoki predstavnik BiH Christian Schmidt.

“Dogovor sa SDA bio bi iznevjerena nada stotina hiljada ljudi koji nisu glasali za tu stranku”, naglasio je lider NiP-a.

Najavio je i da će se vrlo brzo formirati Vladu u Kantonu Sarajevo.

“Imamo dobra iskustva sa Našom strankom i nadam se da će to biti neko biti poput Forte”, naveo je.

Koncentraciona vlada je za sada, dodao je i to,” još uvijek relativizacija izbornih rezultata, bježanje od političke odgovornosti”.

“To liderstvo oko pregovaranja prepuštamo Nerminu Nikšiću”, rekao je.

Lijek za SDA – opozicija

Rekao je i da Novalić nikad sam neće dati ostavku, jer on to ne smije.

SDA najavljuje narodni bunt ako ispadne iz federalne vlasti kao iz državne. Na ovo Konaković kaže da je “jedan od motora takvog haosa OSA”.

“Zato sam rekao skidamo glavu zmaju . To je plan da oni budi generator tog probloma. Možda je najbolje odgovorio Šemsudin Mehmedović na najavu Edina Ramića, koji je rekao da će izvesti ljude na ulicu. Mehmedović je rekao da bi ‘volio vidjeti te ljude koji će izaći za Edina Ramića’. Ljudi unutar SDA provociraju. Shvatite, to može biti dobar lijek za SDA, da bude u opoziciji i da se oporave, to je važna stranka BiH i Bošnjaka posebno, i da shvate da ono što rade njihovi botovi, njihovi bezdiplomci, napad na sve ljude, da niko s njima nije htio raditi, a kamoli s njima formirati vlast”, istaknuo je Konaković.

U Briselu o radikalizaciji Bošnjaka u BiH

Na pitanje kako će politički završiti Sebija i Bakir Izetebegović, odgovorio je da bi najbolje bilo da se sami sklone.

“Ako je mudar i pametan on će sutra sazvat svoj kolegij, i reći – ‘ljudi vidite nas dvije ovdje pravimo problem’. I mi svi kažemo sklonite se i dajte prostor nekim drugim ljudima. Ima ih tamo, neka naprave reorganizaciju da se vrati na prave principe, a ne sijanje mržnje”, rekao je Konaković.

Na kraju Pressinga je rekao i da se u Briselu danas ne govori o Dodiku, već se govori o radikalizaciji Bošnjaka u BiH.

“Govori se o tome da ono što rade i najavljuju, niti je više to misao i filozofija Alije izetbegovića, niti je to iko zagovarao. Radikalizam u BiH je nešto sto je najopasnije, a oni su i u to ušli da bi napravili vlast”, zaključio je novi ministar vanjskih poslova BiH.

