Elmedin Konaković : “Ja sam na početku ovog procesa napisao: Kordić gradonačelnik, Salem Marić predsjedavajući Gradskog vijeća”

Mislim da je i Naša stranka trebala nekako pokušati utjecati na Bošku Ćavar, moralo se birati manje zlo u Mostaru, kaže u otvorenom razgovoru za Radiosarajevo.ba lider Naroda i Pravde (NiP) Elmedin Konaković nakon što je kandidat HDZ-a BiH dr. Mario Kordić danas izabran za gradonačelnika grada na Neretvi.

Kordić je, podsjetimo, u trećem krugu glasanja dobio podršku 17 od ukupno 35 gradskih vijećnika.

Generali poslije bitke

“Sad se svi prave generali poslije bitke. Imate jednu stvar koja je bila očigledna od samog početka. Naravno, ne stajem uopćena stranu Bh. Bloka, iako su to naši koalicioni partneri. Pozivao sam lično, ali i kao i Narod i Pravda, sve aktere da se uozbilje i okupe oko zajedničke platforme. Ali od samog početka se zna, i to Boška Ćavar, najavljuje – da neće podržati kandidata SDA. Dakle, jednostavno rečeno, u Mostaru je bilo 18 ruku da se na čelo grada dovede jedna probosanskohercegovačka priča, sa nekim od kandidata, vjerovatno Armanom Zalihićem ili Irmom Baralijom“, govori na počeku Konaković.

Prema njegovim riječima, nije bilo 18 ruku da se na čelo Grada Mostara dovede Bošnjak – “jer je takva struktura parlamenta”.

“Uopšte ne branim Bh. Blok, ali ja predobro poznajem SDA. Znam da su oni “izšibicarili” ovaj proces. Oba puta su, i to na silu, izbacili kandidate Bh. Bloka, kako se uopšte o tome dalje ne bi pričalo. Moram priznati, uradili su to vrlo spretno. Zahvaljujući inertnosti Bh. Bloka i njihovoj uspavanosti. Ali ne može se sakriti činjenica da su znali da se izbacivanjem Zalihića i Baralije sužava krug za bilo kakve razgovore, i da HDZ-u rastu šanse”, tvrdi naš sagovornik.

Da je SDA stalo

Ukazuje i na dvostruke aršine. Prema njegovim riječima, na primjeru Kantona Sarajevo se može vidjeti kako SDA radi kada joj je do nečega stalo.

“Onda se, kao što je bilo u Sarajevu, prave kompromisi, onda su dali poziciju premijera Kantona Sarajeva Mariju Nenadiću. I nisu gledali broj glasova jer je Nenadić imao mnogo manje glasova od svojih protukandidata. Čak su davali i državna ministarstva, i sigurnost i odbranu Radončiću (Fahrudin, lider SBB-a) i Komšiću (Željko, predsjednik DF-a), kako bi dobili sarajevsku vladu. Zamislite da je SDA zaista bio cilj da u Mostaru na čelu Grada ne bude Čovićev čovjek. Oni bi uradili sve što su uradili u Sarajevu, što su radili u Tuzli, Zenici… Naravno da njima do toga nije stalo. Ja sam na početku ovog procesa napisao na Facebooku, i to se potvrdilo: Kordić gradonačelnik, Salem Marić predsjedavajući Gradskog vijeća“, veli Konaković.

Na našu opasku kako su prilike u Mostaru (kao i u Srebrenici i bh. entitetu RS) bitno drugačije nego u Sarajevu, da u Koaliciji za Mostar, ipak, nije bila samo SDA itd., kao i pitanje da li se morala pokazati veća spremanost na kompromis i u pristupu Bh. Bloka (umjesto političkog “zakivanja” situacije), Konaković kaže da može govoriti samo ono što bi NiP uradio:

“Prvo bismo pokušali okupiti sve u jednoj realnoj priči. Kad bismo birali između HDZ-a i dr. Guzina, naravno da bismo birali dr. Guzina, pa se poslije obračunavali s onima koji su nas u tu situaciju doveli. Ja govorim o Narodu i Pravdi. Naša stanka ima drugačiji koncept. Oni imaju taj liberalni pristup. Ne znam ni prave razloge. Ja se ne dogovaram, ne konsultiram s kolegama šta će raditi u Mostaru. Znam šta bismo mi uradili u Mostaru. Mislim da je i Naša stranka trebala nekako pokušati utjecati na Bošku Ćavar“, kaže on.

Mi bismo birali dr. Guzina

Prema njegovim riječima, morala se birati opcija manjeg zla.

“Jer, HDZ nema opoziciju. A SDA ima jaku opoziciju. Sa kandidatom SDA na čelu Grada Mostara jaka opozicija imala je mogućnost raditi razne pritiske, da se izdejstvuju zdrave političke odluke. A HDZ na čelu Grada, pogotovo u zagrljaju sa SDA, možemo očekivati samo priču kao na onom snimku kada Ljubo (Bešlić) govori: “Ako Salem kaže, ja ću te zaposliti”. Dakle, moralo se odabrati manje zlo. Ja mislim da je manje zlo bila opcija da se podrži priča sa Guzinom, a onda vrši pritisak na SDA kad su već u tu situaciju došli. Naša stranka bi bila moralni pobjednik te priče i imala politički kredibilitet. Ne mogu ulaziti u glavu Peđe Kojovića i njegovih saradnika. Peđu jako cijenim, ali ne gledamo isto na političke procese”, istakao je Konaković za Radiosarajevo.ba.

Na pitanje da li se ovi procesi mogu reflektirati i na druge dijelove BiH, pa i na odnose unutar Četvorke u Sarajevu, Konaković je kazao kako ne vjeruje u takvu mogućnost, odnosno da će se ta dešavanja prelijevati na KS.

“Da budem iskreno, iz ove cijele priče je profitirao NiP. Mi osjetimo da se ta naša principijelnost na ovoj sceni cijeni. To pokazuju analize, ja to osjetim na terenu. Međutim, to mi nije cilj. Nikakva satifkacija. Sve bih te političke glasove i poene vratio kad bi se proces u Mostaru mogao vratiti na početak. Nije nam cilj da profitira Narodi i Pravda. Žao nam je što Čović zbog svoje antibosanske politike nije kažnjen i što se probosanske nage nisu okupile oko realne politike u Mostaru“, rekao je Konaković.

Šta smo tražili od Izetbegovića?