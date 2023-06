Elmedin Konaković : “Izetbegović izgleda kao potrošeni vozač koji je pristajao na podjele BiH 1/3”

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je govorio o razvoju bh. diplomatije, ali i posljednjim izjavama Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića. Oštro je komentarisao Izetbegovića kazavši kako izgleda kao “umorni, potrošeni vozač koji je propustio prilike pod njegovim rukovodstvom da ono što se trebalo desiti u BiH, nije”.

“Izetbegović je u patetici i nemoći bezobrazan”

“U trenucima kada je izrečena konačna presuda Simatoviću i Stanišiću, koja govorio umiješanosti Srbije u BiH, Izetbegović je barem nekoliko mjeseci trebao šutiti zbog svega što je uradio u tom procesu. Ne libi se tražiti krivca u drugima za ono što je on uradio. Zukić iz SDA u Domu naroda je pitao ‘zašto je SARTR išao u Banjaluku i zašto smo doveli u poziciju da nas vojnik VRS brani’. To su povezane poruke. Izetbegoviću, Zukiću i njima sličnima bh. entitet RS smatraju inostranstvom, dijelom koji nije BiH, za razliku do njih ja potpuno drugačije gledam. Sastanak s Dodikom u Laktašima gledam kao na sastanak u mojoj BiH, moja je Banjaluka. Sporazum smo potpisali u Parlamentu, što Izetbegović nije. Nemamo problem s realizacijom projekata u RS. Izetbegović je čovjek koji je pristajao na podjele 1/3, kog je zanimala BiH na Marijinom Dvoru samo, institucija, fotelja, koja najviše pati zbog procesa koji će se sada desiti u FBiH – smjena direktora BH Telecoma i Elektroprivrede. U toj patetici i nemoći je bezobrazan. Više nije fokus naših interesovanja otkad smo ga stavili tamo gdje mu je mjesto”, rekao je Konaković.

Govorio je i izbornom zakonu te ponovio kako na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara BiH i Vlade RS nije niti može biti pitanje izbornog zakona. Naveo je kako je na dnevnom redu 15 tačaka, većinom razvojnih projekata, prekogranična saradnja, ozbiljni infrastrukturni projekti za koje se nada da će od ove sjednice oživjeti, kao i sukcesija i Trgovska gora.

Komentirajući izjave Milorada Dodika i Sanje Vulić o opsadi Sarajeva, rekao je da su to “besmislene izjave”.

“Smatram nepotrebnim da se spuštam na taj nivo komunikacije da nešto što cijeli svijet zna komentarišem. Neću se baviti politikom na taj način dok obnašam ovu poziciju”, rekao je Konaković.

“Razgradnja institucija najviše će štetiti RS”

Govoreći o pozivu NSRS sudiji Ustavnog suda da napusti ovu instituciju, kazao je kako će “razgradnja institucija BiH najviše štete nanijeti Republici Srpskoj”.

“Ukoliko ne shvate da je ovo prilika u kojoj se politika Dodika i SNSD-aa može uklopiti ovom putu koji donosi dobro BiH, momentu u kojem se nude novi fondovi i projekti… Ja hodam po svijetu i lobiram za cijelu BiH. Kad dođem tamo pitam ih zašto nas sve sankcionište zbog Dodika. Dodik je na raskrsnici, ima partnere s druge strane koje do sada nije imao. Nema sagovornika u svojim radikalnim svakodnevnim obračunima, barem ne u meni. Svi smo znali kakav je Dodik i mi pred izbore obećavamo da ćemo s njim takvim napraviti napredak, ne s nekim novim svemircima. To nije lako i s njim takvim uspijevamo stvari pomaknuti. Dodik i RS nikada gore nisu stajali na međunarodnoj sceni, a BiH nikada bolje. Imamo priliku da svi pomjerimo stvari naprijed”, rekao je Konaković.

Dodao je kako je “Ustavni sud BiH trajna pravna kategorija i ne može se negirati”.

“Naravno da je dobro da NSRS izabere svoje predstavnike i da oni javno govore o tome ako ima problema. Provjerite procentualno koliko je presuda Ustavni sud donio i s koliko glasova je doneseno u svim predmetima. Kada vidite to, dobit ćete odgovor na to koliko je besmislena priča o uticaju stranaca, Bošnjaka itd”, naveo je.

“Ubice se skrivaju iza politika”

Za pravosuđe je rekao kako je to problem “broj 1”.

“Slučaj Memić pokazuje svu bestijalnost, svu katastrofu pravosuđa. To gledate svaki dan. Činjenica da još nema političara presuđenog za privredni kriminal sem Lijanovića i još par njih u zemlji koja je prva po korupciji u svijetu. Ubice naše djece hodaju gradom, ovi ludi vozači koji ubijaju djecu hodaju gradom bez presuda i svi se, garantujem vam, skrivaju iza politika. O njima se nerado govori na političkoj sceni”, rekao je Konaković.

Odgovarajući na pitanje o uklanjanju spornih naziva ulica u Sarajevu, kao što je to učinjeno u Mostaru, naveo je kako sve sporne ulice trebaju biti uklonjene, a šta su sporne da trebaju reći stručnjaci i historičari.

O bh. diplomatiji

Konaković je pobrojao sve sastanke koje je imao tokom protekloga perioda. Izrazio je žaljenje “zbog činjenice da se diplomatija BiH poigrala sa BiH i ostavila lošu i blijedu sliku koju sada popravljaju”.

“Toliko je propuštenih prilika da tamo gdje se govori o BiH – nas nije bilo, gdje su trebale prave informacije – nije ih bilo. Ljudi si iznenađeni da postoji grupa, organizacija, koalicija koja se na normalan način bavi svojim poslom i brzo vraća poziciju BiH koja joj pripada. Činimo maksimum napora da to popravimo i zadovoljan sam i sretan što uspijevamo. Za samo osam dana smo imali radne sastanke s državnim sekretarom SAD-a, ministricom vanjskih poslova Njemačke, ministrima vanjskih poslova Velike Britanije i Saudijske Arabije. Mislim da je malo diplomatija svijeta koje u takom kratkom periodu imaju ovakvu priliku”, rekao je Konaković.

Najavio je i kako će naredne sedmice podnijeti inicijativu da se državljani S. Arabije parcijalno ukinu vize.

(N1)